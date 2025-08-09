REGRAS PARA SE VIVER BEM NA FACE DA TERRA – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – o justo

“As aflições do justo são assistidas pelo Eterno, que o socorre.” (Escritor: Ricardo Alfredo)

REGRAS PARA SE VIVER BEM NA FACE DA TERRA

Quando decidimos seguir o coração e as lições da vida, compreendemos essas cinco regras primordiais para se viver bem, vejamos:

1 – Aprenda como o rio, pois ele nunca corre para trás e sempre corre para frente, viva como o rio, esqueça o passado e concentre-se no futuro;

2 – Não fique parado, observando a evolução e progresso de seus amigos e pensando que você está atrasado. Lembre-se de que existe um justo juiz que domina o tempo, o espaço e as vidas. E no seu tempo, colocar cada um no seu devido lugar;

3 – Não confie em todos. Às vezes, rostos bonitos que estão em todas as partes, não são mentes sadias, pois mentes bonitas e sadias são difíceis de serem encontradas;

4 – A queda é parte da evolução e do aprendizado humano. E podemos cair mil vezes, no entanto, devemos nos levantar mais forte em cada queda, pois o mundo não tem misericórdia de ninguém, então torne-se o seu próprio soldado e não permita que os obstáculos da vida o levem à derrota.

5 – Mesmo que você tenha nascido em um lar pobre, não despreze isso, pois é um caminho dado pelo Eterno para a vitória. Certamente, o seu coração vai valorizar a aprendizagem da subida e da experiência na chegada do topo. Pois, nunca devemos começar o nosso caminho pelo fim, visto que perdemos o aplauso da chegada.

A PALAVRA DO PRESIDENTE

Participamos hoje, 07/08 – do nosso Programa Memória Acadêmica Trajetórias, espaço importante e disponível a todos os nossos confrades. O programa será exibido sábado a partir das 19h na grade da TCM canal 23.2

Obrigado ao confrade Ricardo Alfredo de Souza pela oportunidade e pelo grande que vem realizando para o engrandecimento da nossa instituição.

ATA DA REUNIÃO ACONTECIDA NO PCAMMM NO DIA 02/08/25 – 9h – com deliberações administrativas.

Às 9h30 –11h – no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, sala de reuniões Maria Alice da Silva, conforme comunicado ao colegiado, teve início e encerramento a reunião administrativa/deliberativa da nossa instituição, tendo sido registrado o comparecimento dos acadêmicos, convidados e colaboradores, quando ressaltarmos as presenças dos acadêmicos Lúcio Ney de Souza, Antônio Marcos de Oliveira, Everkley Magno Freire Tavares e José Wellington Barreto e com justificavas recebidas das acadêmicas Catarina Cordeiro Lima Vitorino, Taniamá Vieira da Silva Barreto, Raimundo Antônio de Souza Lopes, Welma Maria Ferreira de Menezes, Antônio Clóvis Vieira, Bruno Ernesto Clemente, Maria Auxiliadora Tenório Pinto de Azevedo, Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros e Charles Lamartine de Sousa Freitas, além de outros, todos comungando com as decisões da diretoria nos pontos da pauta comunicada.

Além dos nossos acadêmicos, recebemos o presidente da AMOL, acadêmico Antônio Filemon Rodrigues Pimenta, José Maria do Vale Fernandes (FIACMM), Américo Damasceno Barreto (FIACMM) e Antônia Vilma (Associação Social 365).

Segue a nossa programação ano acadêmico Zélia Macedo Heronildes da Silva: agosto/setembro e outubro

Dia 11/8 – 20h30 – PCAMMM – recepção ao imortal da ABL – João Almino.

Dia 16/8 – 9h – PCAMMM – Encontro de lideranças sociais de Mossoró.

Dia 23/8 – 8h – viagem a Patu – 90 anos do acadêmico Petronilo Hemetério Filho.

Dia 29/8 – 18h30 – Teatro Alpha Lyra (Colégio Mater Christi) – Fórum de Debates Pensando Mossoró – Edição Especial PENSANDO O BRASIL, palestrantes: Dr. Francisco Marcos de Araújo e o Ex-Ministro da Cultura Roberto Freire.

Dia 09/9 – 18h30 – PCAMMM – Projeto Memória Acadêmica Trajetórias – 92 anos do presidente de honra Elder Heronildes da Silva.

Dia 04/10 – 9h – PCAMMM – 37 anos da promulgação da Constituição Federal “Constituição Cidadã” – com homenagem ao acadêmico Paulo Lopo Saraiva (87 anos) um dos juristas que participou da elaboração da carta constitucional. José Wellington Barreto – Coletivo ACJUS

ATENÇÃO – INFORMATIVO

Comunicamos que se aproxima a nossa recepção ao Diplomata e Imortal da ABL e da ACJUS, JOÃO ALMINO. Será na próxima segunda feira, dia 11/8 – às 20h30 – no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, sede da ACJUS, rua Cleodon Almeida, 100, CEP 59619-500, Mossoró, RN.

Essa visita será histórica para a nossa instituição que receberá um nome da literatura nacional em suas instalações.

Nessa atividade, estaremos usando o nosso medalhão institucional.

Após as formalidades de praxe, iremos para um restaurante da cidade para uma simples e aberta confraternização. José Wellington Barreto – ACJUS

ACJUS EM REFORMA

Os pedreiros trabalhando e inspecionando as obras. Decisões administrativas encaminhadas.

VELHOS TEMPOS, BELOS DIAS

Laplace Rosado Coelho, Padre Sátiro Cavalcanti Dantas e Dagmar de Miranda Filgueira – 1978. Fonte: Relembrando Mossoró.

Raimundo Nonato da Silva, Elder Heronildes, Maria Gomes de Oliveira, João Batista Cascudo Rodrigues e João Newton da Escóssia.

GRANDE FESTA

SANTA LUZIA SERÁ HOMENAGEADA COM ESTÁTUA NO MUSEU DO SERTÃO DE MOSSORÓ

Monumento terá 11,5 metros de altura e pesará 15 toneladas; obra é fruto do talento do artesão Bibiu, natural de Lajes.

NOITE COMEMORATIVA

PRESIDENTE DA ACJUS

festejado em todas as áreas sociais. Parabéns, presidente.

HOMENAGEM AO ACADÊMICO

Nossa homenagem ao acadêmico Charles Lamartine de Sousa Freitas, pelo aniversário de Ordenação Sacerdotal, data celebrada a partir de hoje. Para esse nosso querido amigo e imortal, saúde, paz espiritual e felicidades sempre na jornada da vida.

LEMBRANÇAS ETERNAS

Filha de Raimundo Nonato, Dr. Milton Marques e Elder Heronildes – registro de Alcivan Costa – 2007 – FONTE: RELEMBRANDO MOSSORÓ-RN

ACJUS – LANÇAMENTO

Ontem, 02/08, dentro do nosso projeto “Mossoró Cidade do Livro e da Leitura”, participamos às 18h30 no Cafezal Café e Bistrô, do lançamento do livro “Mossoró/RN – Aspectos Históricos Geográficos e Ambientais”, trabalho dos autores Alberto Queiroz e Marco Escobar, no qual participamos com o prefácio.

A ACJUS tem incentivado essas publicações numa forma de valorização do trabalho dos nossos escritores. Mossoró lê pouco. Por essa e outras razões, temos uma política muito voltada para o livro e a leitura.

Não é só em Mossoró que se lê pouco, a leitura no Brasil enfrenta desafios significativos. Pesquisas recentes indicam que mais da metade da população brasileira não lê livros, e o número de leitores tem diminuído. Além disso, a média de livros lidos por pessoa ao ano está entre as mais baixas da história. José Wellington Barreto -´Diretor e Executivo

PENSAMENTO – o preço

“Cada ação tem seus prazeres e seu preço”. (Sócrates)

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia e ore comigo o salmo 51

Este é um salmo poderoso que é capaz de revogar toda a ira e a raiva por meio da evolução da alma e do equilíbrio do espírito. É uma oração adequada para pedir socorro nos dias de tristeza e de pecados, assim como afasta os invejosos.

1 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.

2 Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado.

3 Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.

4 Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares.

5 Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.

6 Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.

7 Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e ficarei mais branco do que a neve.

8 Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste.

9 Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades.

10 Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.

11 Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo.

12 Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário.

13 Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão.

14 Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça.

15 Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor.

16 Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria; tu não te deleitas em holocaustos.

17 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.

18 Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade; edifica os muros de Jerusalém.

19 Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas; então se oferecerão novilhos sobre o teu altar.