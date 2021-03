Região Oeste ultrapassa ocupação de leitos da grande Natal

Um ranking que ninguém gostaria de participar ou vencer; os altos números de ocupação de leitos UTI para pacientes com Covid-19. A segunda-feira começa com uma pequena mudança nas regiões do Rio Grande do Norte.

O fim de semana trouxe maior ocupação em hospitais do oeste potiguar que hoje está cim 91,8% de ocupação, enquanto a região metropolitana está com 88, 7%.

Mossoró conta agora com apenas quatro leitos críticos disponíveis, no Hospital São Luiz. Os outros Hospitais estão com ocupação de 100%. A expectativa é que novos leitos sejam disponibilizados esta semana. O Governo do Esta prometeu dez novos leitos.

Território Livre – TN