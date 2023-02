Região do Seridó registra chuvas de mais de 100 milímetros neste domingo (05)

A noite de domingo (05) foi de boas chuvas em vários municípios da região do Seridó. De acordo com o Blog do Marcos Dantas, as regiões listadas tiveram intenso volume de chuvas conforme relato de leitores:

Povoado Cachoeira (Parelhas) – 120 mm

Povoado Currais Novos (Jardim do Seridó) – 100 mm

Fazenda Benedito (Acari) – 90mm

Gargalheiras (Acari) – 90 mm

Sítio Barbosa de Cima (Caicó) – 34 mm

São José do Seridó – 23 mm

Zangarelhas (Jardim do Seridó) – 50 mm

Sítio Baeta (Jardim do Seridó) – 56 mm

Sítio Aroeira (Ouro Branco) – 55 mm

Sítio Catururé (Jardim do Seridó) – 50 mm

Jardim do Seridó – 48 mm

Sítio Bananeiro (Jardim do Seridó) – 56 mm

Sítio Manhoso (Caicó) – 30 mm

Sítio Timbauba (Ouro Branco) – 50 mm

Com informações de Blog do Marcos Dantas