Reforço da vacina contra Covid-19 para idosos é iniciada em Mossoró

Foi iniciada neste sábado (18) em Mossoró a vacinação de reforço ou aplicação da terceira dose da vacina contra Covid-19 para idosos. A imunização foi iniciada às 10h. O imunizante da Pfizer, destinado para atender a este grupo, está incluída na remessa de doses que chegou na noite de ontem no município.

A vacinação de reforço ou 3ª dose, foi aplicada inicialmente nos idosos institucionalizados dos Abrigo Amantino Câmara. A ação foi acompanhada pelo Coordenador Municipal de Imunizações, Etevaldo de Lima, que vem atuando diretamente no processo de vacinação contra a Covid-19 em Mossoró.

Na remessa de vacinas que chegou ontem na cidade estão: 990 doses da Pfizer destinada ao reforço; 650 doses da Butantan (Coronavac) destinada a segunda dose; 3.780 doses da Pfizer para a segunda dose e 2.435 doses da Oxford (Astrazeneca) também destinadas a retomada da D2 que estava paralisada devido a falta do imunizante na cidade. No total, Mossoró recebeu ontem 7.855 doses de imunizantes para seguir com o programa Mais Vacina contra a Covid-19.

De acordo com Etevaldo Lima, a aplicação da 3ª dose ou dose de reforço, obedecerá a uma escala que começa com os idosos institucionalizados, idosos acamados, escalonamento por idade, e imunossuprimidos (pessoas transplantadas, portadores de HIV, entre outros casos). “Nós iniciamos hoje a aplicação dessa terceira doses para os idosos do Amantino Câmara e ao longo da semana vamos seguir uma escala onde vamos imunizar com a terceira dose os idosos acamados, em seguida vamos começar pela escala de idades sem comorbidades e por último os imunossuprimidos. Nós estamos seguindo as orientações do Ministério da Sáude e também da SESAP”, reforçou Etevaldo.