Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

“A ciência é a mãe do conhecimento, mas as opiniões geram ignorância.” (Hipócrates) Análise: A frase de Hipócrates não tem conotação de menosprezo à opinião dos indivíduos, visto que todas as hipóteses no campo científico, em algum período da existência, abancaram-se a uma ideia que foi em seguida confirmada ou recusada. A questão fundamental está em acreditar que algo não é verdadeiro não torna esse problema falso.

Essa passagem Bíblica do Evangelho de Mateus, dá início a um milagre extraordinário que é a multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentou uma multidão de aproximadamente 5000 pessoas. Em seguida, o mestre pede aos seus discípulos que entrassem no barco e passassem o rio/mar para outra banda. Rio/mar conhecido como mar da galileia, ou de Tiberíades ou mesmo de lago de Genesaré pela sua largura de 13km e de com comprimento de 19km, com profundidade média de 45 metros. É um lago de fácil navegação e de abundante pescado.

É exatamente neste lugar, o mar da Galilei, que os discípulos, velhos pescadores, foram levados para viver um milagre. Lógico que o mar era o local de trabalho dos discípulos e que eles estão acostumados a viver cada etapa que o mar apresentava. Todavia, naquele dia, as coisas seriam bem diferentes, visto que ao chegarem ao meu do mar da Galilei, se levantou uma tempestade, nunca vista por eles, experientes pescadores, temerá a fúria do mar e do vento, de forma que causou um pavor incalculável.

Entretanto, Aquele que cuidava de tudo, já sabia do perigo que seus servos estavam enfrentando, e numa das mais lindas cenas da história dos Evangelhos, os discípulos viram Jesus caminhado sobre o mar e ordenado o mar e vento se aquietarem.

Esta passagem Bíblica nos ensina que todos, em algum momento da vida, se encontrará com diversos problemas da vida, apesar disso, não significa que por causa destes problemas estamos longe da vontade de Deus, e nem estamos em pecado. Pelo contrário, quando vem as tempestades e tempos difíceis é onde Deus está mais presente consolado seu servo e onde os milagres vem com maior fluidez. Então levante a cabeça, confie e caminhe. E não esqueça se pergunta: O que vou aprender com isso?

ACJUS – o nosso presidente Welington Barreto, participando da reunião da diretoria do Colégio de Presidentes de Academias Jurídicas do Brasil. A ACJUS tem assento na diretoria, e no mês de agosto assumira a secretaria. Participaram da reunião vários estados. A pauta versou sobre as eleições em agosto.

Após reunião e autorização do confrade Sátiro Cavalcanti Dantas, hoje dia 1/6/21 – 14h – foi a vez de nos reunirmos com dirigente Lucinha (gente muita atenciosamente e querida por todos nós mossoroenses) na FM 105 – quando tratamos dos detalhes do programa a que ACJUS apresentará na conceitua emissora supramencionada. O programa Cultura e Cidadania em Debate – produzido e apresentado pelos confrades Edilson Junior e Ricardo Alfredo, e será apresentado aos sábados de 10h15 as 11h. Muitas informações culturais, sociais e científicas sobre as nossas cidades e os nossos atores intelectuais. Agradecemos antecipadamente a Sátiro e toda equipe da FM 105.

O acadêmico Charles Lamartine de Souza Freitas que tem assento na cadeira 50 da ACJUS no dia 02/06/21 – lançou mais um livro com o tema: A Igreja Corpo de Cristo – Síntese da Eclesiologia de Santo Agostinho, trabalho chancelado pela editora PAULUS, que promoveu o primeiro lançamento em evento virtual. Mas, como diz o acadêmico Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas (28), “bom mesmo é sentir o calor do povo no lançamento”.

“De tudo que tenho visto, ouvido e vivido, somente uma coisa aprendiz: Só o Senhor é Deus! (Teólogo Ricardo Alfredo).

1- ACJUS – Lembrando ao corpo acadêmico e seus familiares, que o nosso Programa Cultura e Cidadania em Debate na FM Santa Clara -105.1, terá a sua primeira edição nesse sábado dia 05/06/21 – a partir das 10h15. O programa contará com a produção e apresentação dos confrades Edilson Gonzaga Júnior (22) e Ricardo Alfredo de Souza (08), e terá como objetivo central difundir as atividades da ACJUS e das nossas congêneres, além dos temas relacionados ao engrandecimento cultural e social da nossa cidade.

2- Notícias do acadêmico Charles Lamartine de Souza Freitas (50). Ontem dia 02/06/21 – recebemos o belíssimo exemplar do livro do acadêmico Pe. Charles Lamartine – A Igreja Corpo de Cristo – Síntese da Eclesiologia de Santo Agostinho, trabalho chancelado pela editora PAULUS, que promoveu o primeiro lançamento em evento virtual.

Mas como diz o acadêmico Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas (28), “bom mesmo é sentir o calor do povo no lançamento”.

Então, embora esteja a cargo da editora a promoção do livro, é pensamento da nossa diretoria, claro, se houver consentimento das partes, promovermos uma sessão de apresentação em evento que poderá ocorrer no mês de novembro, tendo como palco o PACMMM, caso exista as condições sanitárias.

3- Notícias do acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas (28). O acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas (28) continua motivado e trabalhando muito. Além de gravar os seus comentários diários para a Rádio Santa Clara – FM 105.1, o confrade continua focado e observando os acontecimentos políticos, culturais e sociais da nossa cidade e do País, inclusive, não deixa de emitir a sua abalizada opinião. Perfeitamente adaptado com as tecnologias, Sátiro vem se comunicando muito bem, além continuar escrevendo diariamente nesses meses de reclusão social.

4- Notícias do acadêmico Elder Heronildes da Silva (12). O nosso presidente de honra e presidente da AMOL – nome de grande significância cultural, social e pessoal, acadêmico Elder Heronildes da Silva (12), vem diariamente nos bastidores, seja escrevendo, opinando, orientando ou planejando ações importantes para o nosso futuro.

5- Sábado, dia 05/06/21, a partir das 17h – teremos reunião com os nossos diretores para tratarmos dos próximos eventos, quais sejam: Aniversário de nascimento do nosso confrade Milton Marques de Medeiros – dia 09/07/21; aniversário de nascimento do nosso confrade e presidente de honra Elder Heronildes da Silva – dia 09/09/21 e semana alusiva ao aniversário de 7 anos de fundação da ACJUS – dia 05/11/21.

Todos os domingos no portal do RN, temos um pouco sobre como o direito atua no nosso dia a dia. https://portaldorn.com/jamais-esquecer/

A academia Mossoró de Letras vem a público desejar um feliz aniversário ao seu mais ilustre membro Wilson Bezerra de Moura, Parabéns confrade.

Nosso irmão, confrade e grande escritor, apagará mais uma velinha no dia 17 de junho. Parabéns.

“Não se persegue o que é do Senhor!” (Escritor: Ricardo Alfredo)

Apelo de um velho Sacerdote Educador: Mesmo na minha ignorância parlamentar, imploro com veemência aos parlamentares da nossa Terra Potiguar, Rio Grande do Norte, e aos ministros presentes no atual Governo Federal, o voto a favor da medida provisória financiadora da implantação de Internet nas Escolas públicas urbanas e rurais brasileiras, que seria ponto fundamental para a educação e renovação nacional. Que Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil proteja Vossas Excelências, com a Graça de Deus. Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas. Ex-Presidente do Conselho Estadual da Educação, tendo 65 anos, a serviço da Educação.31 de maio de 2021. (Mossoró-RN)

No mundo acadêmico há uma grande preocupação com o meio ambiente e com estabilidade humana no consumo de bens comuns da terra, por isso temos uma vasta realidade literária tratando desta temática, tanto de forma local, como regional e internacional. Parabéns aos confrades que demonstração meio e caminho para soluções ambientais.

A Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró em foto histórica com todos os membros (imortais) em noite.

