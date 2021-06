Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A politica

“Estes são dias difíceis em que vivemos uma total inversão de valores, em que a verdade é mentira e a mentira é verdade”. (Escritor Ricardo Alfredo).

A VERGONHA DA POLÍTICA

Não credito que as pessoas nasçam apolíticos, porém, creio que elas se tornam apolíticos, e vai se despolitizado pela vida, motivas pela vergonhosa maneira que a maioria dos políticos operam. Na verdade, a carreira política vem se tornado sinônimo de desonestidade, desumanidade, covil de ladrão, mentirosos de carreira e outros adjetivos populares.

Por outro lado, a que a democracia seria, nutri nos corações a força da esperança, pois ela cria o sonho de igualdade, fraternidade e liberdade. Os quais são princípios de dignidade e vida. Porém, destes três pilares vem sendo esmagados pela falta de: vergonha, vontade, caráter, discernimento, bom senso e honestidade de gestores públicos e políticos mau intencionados.

O que temos na política, são Deputados, Senadores, Ministros, assim como grandes autoridades que estão mergulhadas na lama da corrupção, e se escondendo por trás de sua função pública. Atrelado a toda essa miséria, ainda temos que engolir dos tais, suas mordomias vultuosas, sempre regadas a champagne e caviar nos palácios de mármore. Enquanto povo sofre ao relento, ao desespero e a fome. E nossas riquezas sendo pilhadas em nome de um falso poder, uma ilusão, chamada política partidária.

Diante do quadro exposto, as mentes oxigenadas, buscam na multidão destes aproveitadores da nação, encontrar um que faça jus pelo menos ao seu salário. Visto que, suas ações são sempre são interesseiras e para proveito próprio.

Quando eleitos, logo se esquecem de tudo que prometeram ao povo. E se atrelam ao poder de forma que buscam reeleição, usam o estado, a união e a as prefeituras como cabide emprego, além dos conchavos políticos sem ética e nem cidadania.

Já outros, que foram eleitos pelo povo, em pouco tempo de mandato, estão implantados nas altas rodas da sociedade usufruindo de maneira estranha e rápida de palácios de luxo com grandes mordomias, e sua origem deixa para trás, como se nunca tivesse existido.

E ao final de suas carreiras, se é carreira! Ainda recebem salários gordos, ou seja, altíssimas aposentadorias. À medida que o pobre trabalha a vida toda para se aposentar com 35 anos de serviços por um salário que nem ao menos o mantém vivo e com dignidade.

Quando paramos para considera tudo que ouvimos sobre os políticos e suas políticas, fica impossível acreditar em posposta de mudança social ou mesmo em creditar um voto. Visto, que de forma dissimulada usam até a fé, a religião, para chegarem ao seu alvo que é o poder.

Mesmo diante de tamanho descaso social e abandono do povo, é imperativo que nossos jovens sejam ensinados sobre ética e cidadania. Só assim podemos criar uma nova cultural, a ponto de colaborar ressignificado o compromisso humano de lutar pelo bem-comum. Tendo em mente que o que fazemos na vida ecoa na eternidade. E o grande Deus, arquiteto de tudo, observar os tais, e nos seu livro, tem em memoria suas ações. Então, senhores e senhoras, políticos e gestores públicos, cuide-se em se arrepender enquanto há tempo, pois em breve o Re e Juiz do universo cobrar pessoal suas ações.

ACJUS

A Academia de Ciência Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS, vem trabalhando arduamente na produção para TV e Rádio, e em breve seu presidente Dr. Welington Barreto vai divulgar os formatos dos programas e seus apresentadores. Já de antemão quero parabenizar a equipe e seu presidente.

COLUNA DIREITO DO POVO COM RICARDO ALFREDO

Todos os domingos no portal do RN, temos um pouco sobre como o direito atua no nosso dia a dia. https://portaldorn.com/jamais-esquecer/

AMOL – Academia Mossoroense de Letras

A AMOL tem recebido convites dos meios de comunicação para integra os quadros dos veículos de comunicação da cidade de Mossoró. Com uma enorme gama de mentes privilegiadas certamente será um sucesso. Parabéns Academia Mossoroense de Letras.

LIÇÕES PARA VIDA – Os sete dons do Espírito Santo

1- SABEDORIA – Conhecer a Deus princípio da sabedoria. “Feliz o homem que encontrou a sabedoria… Ela é mais valiosa do que as pérolas” (Pv 3:13-15).

2- ENTENDIMENTO – capacidade de decernir entre o bem e o mal. “Eu lhes darei um coração capaz de me conhecer e de entender que Eu sou o Senhor” (Jr 24:7).

3- CIÊNCIA – verdadeira sabedoria, vinda de Deus. “os mistérios de Deus ninguém os conhece, a não ser o Espírito Santo” (1 Cor 2:10-15).

4- CONSELHO – “Não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa: o homem vê a face, mas o Senhor vê o coração” (1 Sm 16:7).

5- FORTALEZA – “Se Deus está conosco, quem será contra nós?” (Rm 8:31).

6- PIEDADE – “O Reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo” (Rm 14:17).

7- TEMOR DE DEUS – “Ouve, ó Israel! O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças” (Dt 6:4-5).

ANIVERSARIANTE ACJUS

Aos dois grandes confrades, Parabéns.

SHOW DE COMPETÊNCIA NA SAÚDE

Diante de tão grande calamidade, temos visto, Deus levantar homens e mulheres corajosos na linha de frente contra uma doença terrível que é a Covid-19. E na cidade de Mossoró, temos a honra de ter um brilhante diretor nessa empreitada, o senhor João Batista de Andrade, conhecido pela população como João do UPA do bairro do Belo horizonte. Já estive lá algumas vezes, e sempre que converso com a população e os pacientes, escuto diversos elogios ao tratamento dispensando pelo diretor desta unidade. Frases como: “trata a todos por igual, pode ser rico ou pobre, é um anjo em generosidade”. Parabéns bom amigo e que Deus, continue lhe abençoando sempre. E certamente você sabe, que a você se aplicar o que jesus nos ensinou: “Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. (Mateus 25:35-40).

POETIZADO

Todas as manhãs recebemos os belos poemas exclamados pela professora Wanda, é um show, parabéns professora.

COVID-19: TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO EM MOSSORÓ-RN, COMEÇAM A SER VACINADOS

A vacinação tendo iniciado no ginásio do SESI, para os trabalhadores da Educação que atuam em creches e pré-escola passam a ser o novo grupo contemplado pela campanha de vacinação contra a Covid-19 em Mossoró. Estes profissionais poderão tomar a primeira dose da vacina no ginásio do SESI, a partir de segunda-feira, dia 31 de maio.

Há uma grande expectativa em torno do início da imunização dos trabalhadores da Educação, uma vez que, a vacinação da categoria pode garantir o retorno seguro das aulas presenciais. Essa etapa da campanha de vacinação abrangerá tantos os trabalhadores da Educação pública como da rede privada.

A informação é confirmada por Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde, que comemora: “Estamos com mais esse avanço contemplando a partir da próxima semana, primeiramente, os trabalhadores da educação que estão lotados em unidades onde funcionam creches e pré-escola. Trata-se de algo importante devido à exposição direta com as crianças. Queremos em breve ter mais segurança nas escolas em relação à saúde dos alunos e dos trabalhadores”.

Podem tomar a primeira dose da vacina, desde os professores até os membros da direção, coordenação, supervisão escolar, vigilantes, ASG’s. Portanto, todos os servidores lotados nas referidas unidades. O Ginásio do SESI funciona de segunda a sábado das 08h00 às 16h00.

Os documentos (originais e cópias) exigidos são: documento de identificação pessoal com foto e declaração da instituição de ensino que afirme a condição e a lotação do trabalhador na unidade escolar. (Fonte: Blog do Skarlack).

A BONDADE NA BÍBLIA (servos de Deus)

Jó – era um homem reto e temente a Deus, por isso era bondoso e bastante generoso, fazendo justiça e ajudando aos necessitados (Jó 29:11-17;

Davi mostrou piedade e bondade por Saul, não retribuindo o mal que este queria lhe fazer. Mas acima disso, demonstrou temer a Deus, não matando um rei ungido, mesmo que seu oponente quisesse lhe tirar a vida. Ele também demonstrou bondade para com um descendente de Saul, Mefibosete, filho de Jônatas (2 Samuel 9:1-3);

Parábola dos trabalhadores na vinha – Exemplo de graça, empregados que entraram para o turno de trabalho já no fim do dia, receberam o mesmo salário que aqueles que começaram no início do dia (Mateus 20:1-);

A discípula Dorcas – era uma cristã que não media esforços para fazer o bem. Fazia túnicas e vestidos para pessoas necessitadas e viúvas. Tinha imensa bondade em seu coração a ponto de muitos testemunharem coisas boas a seu respeito (Atos 9:36-42);

Estevão – enquanto era apedrejado orou pelos seus executores (Atos dos Apóstolos 7:59-60);

O Senhor Jesus Cristo – foi claramente o maior exemplo de amor, piedade e bondade na Bíblia. Ele foi bondoso, se compadecendo de doentes, famintos, enlutados e principalmente, teve misericórdia e graça pela condição de pecado da humanidade. Ele entregou-se na cruz em favor de pecadores, como nós. E, mesmo da cruz, se preocupou com sua mãe (João 19:26-27) e clamou em favor de seus inimigos (Lucas 23:34).