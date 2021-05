Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO

“Cada vez que fico de costas para escuridão, e de frente para ti, respiro tua esperança”. (Escrito Ricardo Alfredo).

A VERGONHA DA POLÍTICA

Não credito que as pessoas nasçam apolíticos, porém, creio que elas se tornam apolíticos, e vai se despolitizado pela vida, motivas pela vergonhosa maneira que a maioria dos políticos operam. Na verdade, a carreira política vem se tornado sinônimo de desonestidade, desumanidade, covil de ladrão, mentirosos de carreira e outros adjetivos populares.

Por outro, a esperança que a democracia nutri nos corações é forte, pois ela cria o sonho de igualdade, fraternidade e liberdade. Os quais são princípios de dignidade e vida. Porém, destes três pilares vem sendo esmagados pela falta de: vergonha, vontade, caráter, discernimento, bom senso e honestidade.

O que temos na política, são Deputados, Senadores, Ministros, assim como grandes autoridades que estão mergulhadas na lama da corrupção, e se escondendo por trás de sua função pública.

Atrelado a toda essa miséria, ainda temos que engolir dos tais, suas mordomias vultuosas, sempre regadas a champagne e caviar nos palácios de mármore. Enquanto povo sofre ao relento, ao desespero e a fome. Nossas riquezas são pilhadas em nome de um falso poder, uma ilusão, chamada política.

Diante do quadro exposto, as mentes oxigenadas, buscam na multidão destes aproveitadores da nação, encontrar um que faça jus pelo menos ao seu salário. Visto que, suas ações são sempre são interesseiras e proveito próprio.

Quando eleitos, logo se esquecem de tudo que prometeram ao povo. E se atrelam ao poder de forma que buscam reeleição, usam o estado, a união e a as prefeituras como cabide emprego, além dos conchavos políticos sem ética nem cidadania.

Já outros que foram eleitos pelo povo, em pouco tempo de mandato, estão implantados nas altas rodas da sociedade usufruindo de maneira estranha e rápida de palácios de luxo com grandes mordomias, e sua origem deixa para trás, como se nunca tivesse existido.

E ao final de suas carreiras, se é carreira! Ainda recebem salários gordos, ou seja, altíssimas aposentadorias. À medida que o pobre trabalha a vida toda para se aposentar com 35 anos de serviços por um salário que nem ao menos o mantem vivo e com dignidade.

Quando paramos para considera tudo que ouvimos sobre os políticos e suas políticas, fica impossível acreditar em posposta de mudança social ou mesmo em creditar um voto. Visto que de forma dissimulada usam até a fé, a religião, para chegarem ao seu alvo que é o poder.

Mesmo diante de tamanho descaso social e abandono do povo, é imperativo que nossos jovens sejam ensinados sobre ética e cidadania. Só assim podemos criar uma nova cultural, a ponto de colaborar ressignificado o compromisso humano de lutar pelo bem-comum. Tendo em mente que o que fazemos na vida ecoa na eternidade.

A LIÇÃO BÍBLICA: (aos homens justos e de bons costumes)

“Eu, o SENHOR, lhes digo: façam o que é justo e honesto. Protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Não maltratem, nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado”. (Jeremias 22:3).

“proteger os direitos dos pobres e dos necessitados”. (Provérbios 31:9)

COLUNA DIREITO DO POVO COM RICARDO ALFREDO

AMOL – Academia Mossoroense de Letras

Desde sempre, a AMOL vem participando das lives com seus membros. E a realidade é uma só, as mentes privilegiadas desta instituição tem sido um show a parte. Parabéns Academia Mossoroense de Letras.

DOIS CONSELHOS PARA VIDA

1- “Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor”. (Provérbios 19:20-21)

2- “Apegue-se à instrução, não a abandone; guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. (Provérbios 4:13-14)

ANIVERSARIANTE ACJUS

Apagou mais uma velinha o nosso confrade Antônio Marcos de Oliveira. Um hábil escritor. Parabéns confrade.

MUSEU DO SERTÃO

Como sempre o Museu do Sertão é um show de intelectualidade, inteligente e visão de futuro. E sobre a coordenação do confrade Benedito e da confreira Suzana, vem reconhecendo as mentes privilegiadas de Mossoró. Parabéns.

UM ECONOMISTA APAIXONADO PELA HISTÓRIA

Geraldo Maia, é um economista apaixonado pela história, que vem dando um banho de profundo conhecimento sobre diversos assuntos entre eles sobre o Museu. Parabéns Confrade.

O INCANSÁVEL PRESIDENTE

ACJUS agora mesmo live da A ACJUS, AFLAM e AMOL iniciando com a palestra da confreira Welma Menezes. Sempre atento a todas as mudanças no mundo, o nosso querido e incansável presidente Wellington Barreto, que vem demonstrado uma habilidade incomum em está orientado e coordenado os membros da ACJUS.

AS COISAS DO ETERNO DEUS – JUIZ E ARQUITETO DE TUDO

Pedra na Maravilha/Belém do Brejo do Cruz-PB – NORDESTE

PALÁCIO CULTURAL ACADÊMICO MILTON MARQUES DE MEDEIROS (ACJUS)

Dia muito bom nesse primeiro expediente. Logo as 8h expediente no Palácio Cultural Acadêmico MILTON MARQUES DE MEDEIROS com a colaboração de Cecília, Tulio, Francinete, Fernando e Roberto. São os responsáveis pelo atendimento todos os dias pela manhã. Ontem não foi possível por problemas particulares da equipe de apoio. Hoje também já conversamos com confreira Taniamá nossa vice-presidente e presidente da ALAM e AFLAM quando chegamos os detalhes da Live de amanhã dia 21. Mas queremos destacar a conversar que tivemos também hoje o acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas. Foi um prazer e uma maravilhosa emoção sentar e conversar com essa lenda viva mossoroense e potiguar. Uma hora de muitas articulações sobre a nossa instituição e Mossoró. Então convidamos a todos a prestigiar a LIVE de amanhã quando teremos como expositor o acadêmico e professor Francisco Carlos Carvalho de Melo – titular da cadeira 46 da nossa instituição. Por fim – estamos vivos institucionalmente, quando no Brasil poucas instituições estão em atividade. Aqui em Mossoró a ACJUS, AMOL, ALAM, AFLAM, AMARP, ASCRIM, AMLEC, ICOP, MUSEU DO SERTÃO estão resistindo as intempéries do momento. Estão VIVAS!

CONVOCADO PARA DEPOR NA CPI DA COVID O PASTOR SILAS MALAFAIA

Diz a Bíblia:

Mas o meu justo

viverá pela fé.

E, se retroceder,

não me agradarei dele”. (Hebreus 10:38)