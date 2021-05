Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO I – Um sonho chamado vida.

“Assim como o vento que sopra e logo vai embora… assim é a vida, passa como um raio. Viva hoje como se o amanhã não existisse”. (Escritor Ricardo Alfredo).

PAREIDOLIA

É necessário que aprendamos a reconhecer as coisas de Deus, assim como coisas humanas. Por outro lado, devemos nos dedicar a conhecer nossa ciência e dela tirar proveito para o bem comum e desta forma possamos evitar que os aproveitadores de momento usem tanto as coisas de Deus como as ilusões ópticas e engane o povo, levando a crenças estranhas e desvinculadas da verdade. Sendo assim, conheçamos o que é pareidolia, que tem seguinte conceito: “é um fenômeno psicológico cognitivo de percepção, que envolve um estímulo vago e aleatório externo ao indivíduo, que pode ser uma imagem ou som, que lhe lembre a semelhança de algo”.

É normal vermos imagens em nuvens, montanhas, solos rochosos, florestas, líquidos, janelas embaçadas e outros tantos objetos e lugares que parecem ter significado ou semelhança com pessoas e coisas. É normal, pois essa é a forma que nossa mente assimila, codifica e decodifica as coisas visuais. Interpretado com algo semelhante já visualizado

A origem da palavra pareidolia decorre do grego ‘para’, que é ‘junto de’ ou ‘ao lado de’, e eidolon, imagem, figura ou forma. Pareidolia é um formato da apofenia, termo este que usado pela primeira vez em 1959 por Klaus Conrad para o fenômeno cognitivo de percepção de padrões ou conexões em dados aleatórios.

A mente tenta, dar uma resposta ao que se ver, por este motivo a percepção de uma face humana em fotografia da superfície de Marte é um exemplo de apofenia e essa associação distorcida acaba excitando especulações, crenças, superstições e ilusões de ótica.

Sem querer adentrar no mérito se o telescópio Hubble de fato tenha captado as imagens utilizadas na especulação de que existe uma cidade feita de ouro no longínquo espaço, certo é que a imagem apresentada não passa de um estímulo cognitivo de percepção vago e aleatório que alguém inferiu ter semelhança com uma cidade.

Sem querer ser cético, o qual não sou, pois minha formação nas ciências humanas leva-me a pensar, e o pouco conhecimento nas ciências de Deus leva-me a crer em sua sabedoria eterna. Tem levando-me a afirmar com certeza que a imagem divulgada pelo canal do YouTube por diversos grupos não é a cidade santa descrita no livro de Apocalipse. Pois o grande evangelista João foi arrebatado em espírito e não em carne, e desta forma foi possível sentir, ver e está na cidade santa, a nova Jerusalém.

É bom salientar que os segredos de Deus não formaram revelados aos homens Somente o apóstolo João viu a cidade Santa e somente ele poderia afirmar que as imagens fotografadas se assemelham com a cidade vista na visão e, mesmo assim, o apóstolo Amado não poderia afirmar categoricamente ser a cidade que viu na visão.

Portanto, devemos ter cuidado com essas conversas sem fundamentos bíblicos ou mesmo científicos. Visto que a ciência vem de Deus e é Ele mesmo que incentiva o homem a buscar a verdade.

AMOL – ACADEMIA MOSSORONSE DE LETRAS

Essa foto trás as mais lindas lembrança das grandes sessões realizadas pela Amol. Quase sempre realizadas na biblioteca Municipal lotada. Parabéns Amol, que faz parte da história de Mossoró e do Rio Grande do Norte.

BOM AVISO

“Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa”. (Apocalipse 3.11).

COLUNA DIREITO DO POVO COM RICARDO ALFREDO

Todos os domingos no portal do RN, temos um pouco sobre como o direito atua no nosso dia a dia. https://portaldorn.com/jamais-esquecer/

AMOL – Academia Mossoroense de Letras

A academia Mossoró de Letras vem a público desejar um feliz aniversário ao seu mais ilustre membro Wilson Bezerra de Moura, Parabéns confrade.

PENSAMENTO II – Agradecimento

“Agradeça sempre quando sol nascer, por estar vivo diante do juiz dos mundos”. (Escritor Ricardo Alfredo).

ANIVERSARIANTE ACJUS

Grande irmão e amigo Wilson Bezerra de Moura que referencia de capacidade, generosidade e grande humana. Dia 13 de maio apagou mais velinha em sua caminha. Parabéns meu irmão.

A VIDA, O CONSELHO

Viva a vida do seu jeito e sem dar importância para opinião das outras pessoas! A vida não é difícil de ser vivida se a vivermos de acordo com a vontade do coração! A vida é um longo e desconhecido caminho com destino às consequências dos seus atos. A vida é passageira, mas o seu legado pode ser eterno.

ACJUS

A Acjus vem a público convida a todos que desejem participar da live e sentir de perto como funciona uma academia e seus membros numa apresentação extraordinária através da poetisa Welma e Geraldo Maia.

DOIS SÁBIOS, nossos contemporâneos

A primeira foto é de Raimundo Soares de Brito, mais conhecido como Raibrito, um sábio da pesquisa. Tive a honra, aos 12 anos, seu aluno na aprendizagem de colecionar selo de carta, filatelia e numismática. A segunda foto, é de um gênio da educação, padre sátiro, que a cada conversa nos dar uma nova visão do mundo, da vida e de como ser um bom servo.

110 ANOS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS NO BRASIL, SERÁ COMEMORADO EM JUNHO

Os 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil serão comemorados entre os dias 14 e 18 de junho em cultos de celebração em todas as cinco regiões do país. Cultos acontecerão de forma presencial e on-line por conta das restrições impostas em razão das medidas contra a covid-19.

NOSSO TEMPO – Salmo 62 – Fortaleza e confiança no Senhor

O salmista e rei Davi ao compor este salmo, estava enfrentado dias difíceis. Dias compostos de aflição, pressão e estresse, visto que seu filho, a quem amava, Absalão, tinha se rebelado e respirava ameaça de morte contra ele.

Por outro lado, o seu reinado vinha sofrendo tramas cruéis, armadas por gente falsa e perigosa e a mão de Deus o punido severamente.

As circunstâncias eram, desumana e insuportável. Seguramente, ao escrever estes versos, o Rei vivia momentos de angústia e tristeza, por ser o homem segundo o coração de Deus, porém, se sentido abandonado e inseguro. E desta forma, restava apenas busca consolo no rei universal. E envia estes versos ao diretor do coro.

1- [Salmo de Davi para o cantor-mor, sobre Jedutum] A minha alma espera somente em Deus; dele vem a minha salvação. 2- Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei grandemente abalado. 3- Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. 4- Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência; deleitam-se em mentiras; com a boca bendizem, mas, no seu interior, maldizem. (Selá) 5- Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. 6- Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei abalado. 7- Em Deus está a minha salvação e a minha glória; a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. 8- Confiai nele, ó povo, em todos os tempos; derramai perante ele o vosso coração; Deus é o nosso refúgio. (Selá) 9- Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira; pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade.10Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina; se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. 11- Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi: que o poder pertence a Deus. 12- A ti também, Senhor, pertence a misericórdia; pois retribuirás a cada um segundo a sua obra.