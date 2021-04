Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO I

“Precisamos a prender do Cristo, a ser justo e paciente”. (Escritor Ricardo Alfredo).

A ESPERANÇA E A FÉ

Tenho ouvido desde sempre, que a esperança é a última que morre. E esse ditado popular, tem invadido as mentes e os corações, de forma que a esperança é apenas um momento de alegria ou de glória efêmera. No entanto, o apóstolo Paulo, explica de forma didática o verdadeiro significado da esperança ao declarar: “que é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus”. (Cl 1:27). Por outro lado, em grande parte das Sagradas Letras, Deus é anunciado, como o Deus de toda esperança, visto que Ele é eterno e dar esperança de uma vida eterna através de Cristo Jesus.

Cultivar a esperança em qualquer circunstância, é um estilo de vida, ensinado pelo criador, que leva a compreensão do mistério da obedecia e da fé. Visto que a fé é a capacidade de ver o invisível (“Fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não vemos” (Hb 11.1). assim como a fé a obedecia é parte de uma vida de esperança como anuncia o profeta Samuel aos dizer: “Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura de carneiros.” (1 Samuel 15:22). E diante destes fatores, fé e obediência, que são abandonados ao longo da vida, muitos se apegam a razão humana como pressuposto da verdade da vida e se agarram a nossa ciência como verdade absoluta, e se esquecem da fé e da obediência, e assim passam a desprezarem a esperança que há em Cristo. E por isso são jogados de um lado para outro, no alto mar da vida, como um banco à deriva. E como se tivessem com seus olhos vendados, são incapazes de ver que a frente está o eterno fanal indicando o caminho.

Neste chão de barro duro e de caminhada solitária, os sentimentos, assim como nossos olhos nos trai e leva nossa mente a confusão da existência. Tudo isso causados por sentimentos não curados, feridas escondidas no mais íntimo, por machucados e por experiência sofridas. Contudo, na tempestade da vida, surge o mestre, a esperança, a dizer: “não tenha medo, estou aqui”. Então, neste momento, exerça a força de sua fé e faça com que ela possa permanecer firme olhando para o eterno fanal. Não fomos chamados para entender os caminhos do senhor, e sim para trilhar por fé e esperança.

Neste momento estranho, em que o mundo vem sofrendo com calamidades, pânicos e dores, consequências das nossas ambições desenfreadas e da nossa separação do eterno fanal, escutamos os gemidos e a agonia da alma humana pela ausência da esperança e da fé. Estes fatos apenas mostram que é tempo de buscar conhecer a si mesmo e a Deus. E quanto aos outros irmãos, é tempo de ser bondoso, misericordioso, humilde, generoso e cheio do espírito de mansidão.

Na caminhada da vida, nos deparamos com momentos que são extremamente complexos, com barreiras que aparentemente são intranspassáveis, com o fardo que cada dia é mais pesado e as pressões que vem sufocando o dom especial de viver. A sensação que percorre o corpo e a mente é que estamos sem forças para lutar e tudo parece o fim. Eis, que o inesperado chega, é Jesus, que entra em cena afirmando: “não se turbe o vosso coração… Eis-me aqui”.

Portanto, neste momento de caos, o nosso dever é orar, confiar e descansar. Assim como o profeta Samuel devemos dizer: “Quão grande és tu, ó Soberano Senhor! Não há ninguém como tu nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos”. (2 Samuel 7:22). E como o profeta Isaias devemos libertar o nosso cântico e a nossa alegria: “Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês”. (Isaías 12:6).

COLUNA DIREITO DO POVO COM RICARDO ALFREDO

AMOL – Academia Mossoroense de Letras

Mesmo em dias difíceis, a Academia Mossoroense de Letras (AMOL), caminha com passo seguros e com certeza de sua vitória. Parabéns confrades.

PENSAMENTO II

“Nada direi, nada pensarei, nada farei, apenas seguirei encantado ao teu lado”. (Escritor Ricardo Alfredo).

ANIVERSARIANTE ACJUS

Jubilosamente, a ACJUS parabeniza aos confrades e a confreira, pela passagem dos seus natalícios.

TRABALHO E EFICIÊNCIA MOSTRADOS PELO VEREADOR GIDEON ISMAIAS

O Vereador Gideon Ismaias (Cidadania), buscou junto ao DNIT na capital do nosso estado (RN), e em reunião com o Sr. General Dantas, uma passarela na BR 405, no KM 1, visando a segurança dos moradores. Em outro pleito o vereador solicitou a implantação de semáforo para essa travessia, semáforo esse de muita importância para auxiliar moradores e estudantes do Aeroporto II, na travessia da BR 405 com destino a Escola Municipal Antônio Fagundes, Centro Administrativo do Município de Mossoró, CEO, Emater, INSS, 2° Batalhão e outros. Parabéns meu irmão e amigo. Trabalhando pelo povo de forma clara e humilde, que o grande Deus lhe der as recompensas.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

FUNDAÇÃO VINGT-UN ROSADO PARABENIZA O SEU PRESIDENTE

DOM MARIANO INCENTIVA VACINAÇÃO

Imunizado com segunda dose, O bispo da Diocese de Mossoró, Dom Mariano Manzana, de 73 anos, tomou nesta terça-feira, 20, a segunda dose da vacina Coronavac. A aplicação da segunda dose no bispo ocorreu 28 dias após a primeira, como orienta o protocolo de Saúde. Durante o ato, Dom Mariano incentivou a iniciar e concluir o ciclo de vacinação contra a covid-19, com as doses. Parabéns irmão.

PAÍSES QUE MAIS PRENDEM CRISTÃOS

Atualmente, há cinco países onde há mais prisão de cristãos. Confira a lista.

China: as autoridades comunistas monitoram aqueles que professam a fé em Jesus. Novas restrições na internet, mídias sociais e organizações não governamentais estão sendo aplicadas. Caso o cristão não obedeça às restrições impostas, há uma grande chance dele ser preso e condenado.

Eritreia: os cristãos são presos sem julgamento e mantidos em prisões desumanas. Muitos são levados para locais em meio ao deserto e são trancados em contêineres de metal. As justificativas para as detenções vão desde portar materiais cristãos até compartilhar a fé com outras pessoas.

Irã: os cristãos são vistos como inimigos do Estado e não podem se reunir com outros se forem ex-muçulmanos. Compartilhar a fé com outras pessoas também é um crime no país.

Coreia do Norte: se um cristão é descoberto no país, ele pode ser preso ou até morto imediatamente. Muitos são levados para campos de trabalho forçado e torturados até que neguem a fé.

Paquistão: os cristãos são vítimas de leis baseadas na sharia (conjunto de leis islâmicas), que punem a apostasia e a blasfêmia contra a religião muçulmana com a morte. Muitos cristãos são falsamente acusados de blasfemar e estão presos por isso

INDICAÇÃO AO STF

Há uma grande chance de o Presidente Jair Bolsonaro indicar o ministro da Advocacia-Geral da União, André Mendonça para ter assento na STF no lugar do decano da Corte, Marco Aurélio Mello. André Mendonça é pastor e tem apoio de toda comunidade Evangélica do Brasil (Fonte: Estadão).

DIA NACIONAL DO SANFONEIRO

O calendário cultural nacional, agora tem o Dia Nacional do Sanfoneiro, e será comemorado anualmente em todo território nacional no dia 26 de maio. O Dia Nacional do Sanfoneiro fui instituído em homenagem ao mestre da sanfona, cantor e compositor Sivuca. E viva nossa Cultura! O Diário Oficial da União pública, nesta terça-feira (20), a Lei nº 14.140, de 19 de abril de 2021, que institui o Dia Nacional do Sanfoneiro, a ser comemorado anualmente, em todo o território nacional, na data de nascimento do músico Severino Dias de Oliveira, conhecido como Sivuca, em 26 de maio. Ele morreu aos 76 anos, no dia 14 de dezembro de 2006.

COMPETÊNCIA E SABEDORIA

O diretor do UPA do bairro belo horizonte, JOÃO, mais conhecido como João do UPA, tem demonstrado nesta pandemia uma competência incomum e uma sabedoria vital na condução da calamidade com equipe de frente. O que encontramos naquela unidade de saúde são trabalhadores satisfeitos com sua administração e a população grata. Que sirva de lição para outros administradores. Parabéns bom amigo.

NOSSO TEMPO

Lembre-se disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis. 2 As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas e arrogantes. Elas falarão mal de Deus, desobedecerão aos pais, serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus. 3 Elas não terão amor pelos outros, não perdoarão a ninguém, serão caluniadoras, não terão domínio próprio, serão cruéis e inimigas do bem. 4 Elas também serão traidoras, atrevidas, estarão cheias de orgulho e amarão mais os prazeres do que a Deus. 5 Elas farão de conta que são religiosas, mas rejeitarão o poder da religião. Afaste-se dessas pessoas! 6 Eu digo isto porque entre elas se encontram aqueles que penetram nas casas e conseguem cativar mulheres que não têm qualquer controle sobre seus desejos. Estas mulheres estão cheias de pecados e são levadas por todo tipo de paixões. 7 Elas estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. 8 Assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, também estes homens se opõem à verdade. Eles são homens cujas mentes estão corrompidas e que falharam ao tentar seguir a fé. 9 Mas não irão muito longe, pois todos perceberão que eles são uns tolos, assim como aconteceu com Janes e Jambres. (II Timóteo 3:1 a 9).