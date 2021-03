Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – o julgamento.

“Quando encontrares na estrada da vida, um homem de bom coração, arriscar-te em copiá-lo; quando encontrares um homem mau, analisar-te e foge dele”. (Escritor Ricardo Alfredo).

O STF E A CONFUSÃO NA CABEÇA DOS BRASILEIROS

Bom, para os que acompanham o dia-a-dia dos brasileiros, ficar claro, que nas rodas de conversas e discursões, paira uma profunda dúvida sobre a verdadeira atuação do nosso STF (Supremo Tribunal Federal). Visto que, nesta atual composição, existem mais dúvidas sobre as decisões do Supremo, do que pacificação das querelas.

Quando alguma ação é posta no STF, o país entra em polvorosa, motivado pelas recentes decisões que espantam até os mais evoluídos da humanidade, e que deixam os leigos sem acreditar na justiça posta. Criando uma verdadeira insegurança jurídica ao bel-prazer dos julgadores do povo.

Temos presenciando uma inversão de valores tão grande, que o modelo social de convivência pacifica, tem sido questionado a ponto de dar margem aos radicais e transloucados inflarem o povo conta as instituições republicanas.

Em nome da democracia e da liberdade, temos ouvido uma confusão de narrativas, políticas e inconsequentes. Quase sempre criando lados opostos, e colocado, pais contra filhos, filhos conta pais, irmãos contra irmãos e a nação mergulhando no poço escuro e sem fim.

Por outro lado, os ministros do STF, que são de fato e de direito os guardiões da Constituição, vem se portando, de maneira socialmente inaceitável para o cargo que ocupam. E o pior de tudo isso, é que eles é que deveriam dar um bom exemplo de civilidade e humanidade, fazem o contrário, se portam de forma irracional e são maus exemplos de cidadania, cortesia e educação. E na tribuna, lugar sagrado da justiça, se portam com acusações e insultos entre eles. As tais (acusações e insultos), são tão pesadas, que faz o homem de honra se envergonhar da luta pela vida e pela honestidade. É triste, mais esse é o Brasil que temos.

Enquanto os mortais, brasileiros simples, lutam a vida toda para encontrar um lugar ao sol. Os ministros que chegam ao STF, que são indicações de amizade e apadrinhamento dos caciques políticos, fazem questão de nos envergonhar diante das outras nações com decisões, no mínimo suspeitas. E pior de tudo isso, é saber que os tais são devedores de favores aos caciques, donos dos partidos políticos, o que gera uma mal-estar nacional. E a ordem do eterno e supremo juiz, Deus, (jugai com a reta justiça), logo é esquecida e o tão sofrido povo brasileiro, passa a suporta uma carga de desamparo e vergonha causada pela ausência da justa justiça.

A escolha para tamanha missão, na cabeça do homem de senso comum, é que melhor seria um juiz de carreira. Porém, a realidade é outra, pois o que temos é a aprovação pelo senador da indicação do presidente, e o fundamento na escolha que deveria ser notável saber jurídico e reputação ilibada, escorre pelo ralo da vergonha e da corrupção.

MUNDO ESTRANHO: TEMPESTADE DE AREIA ENVOLVE PEQUIM EM ESPESSA NUVEM DE POLUIÇÃO

Pequim quase sempre vem amanhecendo numa espessa nuvem de poluição, que reduziu a visibilidade até 300 metros em algumas partes da capital chinesa, devido às maiores tempestades de areia dos últimos dez anos no norte do país.

As autoridades emitiram o alerta amarelo, o terceiro mais alto, numa escala de quatro níveis, que implica a suspensão de todas as atividades ao ar livre e o uso de máscaras de proteção respiratória.

A concentração de partículas PM2,5 – as mais finas e suscetíveis de se infiltrarem nos pulmões -, chegou a 500 microgramas por metro cúbico, bem acima do limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 25 microgramas.

As tempestades de areia devem deslocar-se para o sul em direção ao delta do rio Yangtse e desaparecer na quarta (17) ou quinta-feira, previu o Ministério do Ambiente da China.

Pequim enfrenta tempestades de areia regulares em março e abril devido à proximidade com o deserto de Gobi.

A Agência Nacional de Gestão de Emergências da Mongólia revelou que as fortes tempestades de areia no país resultaram em seis mortes e 81 pessoas desaparecidas.

As tempestades de areia afetaram um total de 12 áreas no norte e noroeste da China, incluindo a região de Xinjiang e as províncias de Shanxi, Gansu e Ningxia. (Fonte: Agência Brasil/ RTP – Foto: Reuters/TINGSHU WANG/Direitos Reservados.)

PETIÇÃO POR IMPEACHMENT DE MORAES ULTRAPASSA 2 MILHÕES DE ASSINATURAS

A petição virtual para pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), a pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), já ultrapassou a marca de 2 milhões de assinaturas em menos de 24h.

A ação, criada pelo bacharel em direito e comentarista político da CNN Brasil, Caio Coppolla, pede a instauração da chamada ‘CPI da Lava Toga’ e solicita que o Senado analise “robusta denúncia por crimes de responsabilidade praticados por esse Ministro do STF, protocolada pelo Senador Jorge Kajuru”. (Fonte: Conexão Política – Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil).

MINISTÉRIOS PÚBLICOS ORIENTAM FECHAMENTO DE ACADEMIAS

Atividades religiosas também devem ser suspensas no RN, os Ministérios Públicos orientam ao Governo que suspenda o funcionamento de academias. Também foi orientado que sejam suspensas as atividades religiosas. (http://blogdoskarlack.com/).

VACINAÇÃO CONTRA O COVID – 19

Nossa confreira Taniamá, recebendo sua dose de vacina contra o covid-19. Todos os imortais, estamos felizes pela imunização de vários imortais das nossas Academias.

ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Socais de Mossoró

Este ano estaremos inaugurando a casa de Rui Barbosa, Helder Heronildes da Silva e de Milton Marques de Medeiros que é o palácio da ACJUS. De acordo com o presidente da ACJUS, Dr. Wellington Barreto, estão sendo terminado os últimos detalhes. Parabéns visionário presidente, parabéns aos confrades e confreiras.

AMOL – Academia Mossoroense de Letras

O presidente da AMOL, o Dr. Helder Heronildes, comunica que em breve será dando posse aos novos membros da AMOL. A data será anunciada após a reunião com a diretoria.

O TEMPO NA VISÃO DO SÁBIO (aos homens justos e perfeitos)

O TEMPO QUE DEUS DETERMINA.

Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.

Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou;

Tempo de matar, e tempo de curar; tempo de derrubar, e tempo de edificar;

Tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e tempo de dançar;

Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar;

Tempo de buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e tempo de lançar fora;

Tempo de rasgar, e tempo de coser; tempo de estar calado, e tempo de falar;

Tempo de amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo de paz.

Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha?

Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar.

Tudo fez formoso em seu tempo; também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa.

descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. (Eclesiastes 3:1-11).