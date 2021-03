Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A coragem.

“A fuga nunca levou ninguém a nenhum lugar”. (Antoine de Saint-Exupéry).

A POLÍTICA BRASILEIRA

A Constituição de 1988, tem em suas páginas a declaração do formato da condução política no Brasil, que é o elo formado pela União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Tendo os entres federativos, que são poderes independes e que se completam dentro de um sistema de garantias legais e cumprimento das leis e da constituição.

As garantias dentro da Constituição são humanistas e democratas, com a visão futura. Porém, ao longo de décadas, a política, ora regida pela Constituição e leis eleitorais, foram substituídas pela troca de favores e favorecimento entre, o julgador e o julgado. O que criou um transtorno entre o que é certo e o que é errado. O que legal e o que é ilegal. E desta forma o circo dos horrores se instalou na República.

E dentro deste movimento, contrário aos bons costumes e a moralidade, a política tem se desviado do seu preâmbulo, que era servir. E este desvio, nunca teve uma punição adequada e verdadeira, e assim logo, gerou a sensação de impunidade, e com ela, os escândalos se multiplicaram. E indivíduos, ora probo em suas funções foram seduzidos pelo canto da sereia, pelas facilidades e pelos favores do grupo há quem serve. E da ideia de se tirar vantagem em tudo, nasceu o poder paralelo que domina as ruas, os bairros e as cidades. E este vantagismo criou as fraudes, as falcatruas, as manobras escusas de administração, o que conduziu a o povo a maior miséria e fome jamais registrada em nossa história. Por outra lado, temos uma casta escondida por uma cortina de fumaça, quase imperadores que são tem seus próprios vassalos pagos pelo erário público, e regados a grandes baquetes. Enquanto o povo vem sofrendo todos os tipos de humilhação, fome e descaso.

No sistema político, temos um congresso carregado de processos e refém de outro poder, ou seja, atados pelos pés e mãos, além de sua boca amordaçada pelo medo. O congresso que deveria ter uma postura de transparência, é cheio de ambiguidades, desafetos, falta de educação e de postura democrática, o que vem apenas nos mostrar o quanto ainda estamos despreparados para elegemos corretamente os melhores entre o povo.

Enquanto povo sofre as misérias, eles continuam trocado farpas, buscado seu próprio interesse e dando show de como se faz um vergonhoso espetáculo de horrores. E o que mais encontramos nestas casas, é a verdadeira falta de postura, equilíbrio e capacidade de emitir uma opinião madura e imparcial em defesa do povo.

E diante deste quadro, ainda temos alguns, bem ou mal intencionais, Deus o sabe! Sentados como julgadores, e que tomam decisões que nos envergonha e nos humilha como cidadão.

Quando a casta é acusada, os defensores de último momento surgem, com antigas frases de efeito. E assim, eles se anunciam como inocentes, onde o acusado é inocente o acusador culpado. E desta forma os mais altos poderes da república, jogam, de forma suja e cruel com a dignidade e os direitos humanos de nossa nação.

COLUNA DIREITO DO POVO COM RICARDO ALFREDO

Todos os domingos no portal do RN, temos um pouco sobre como o direito atua no nosso dia a dia. https://portaldorn.com/jamais-esquecer/

LIVE – CONEXÃO SEM FRONTEIRA

A live entre a entrevistadora e presidente da rede sem fronteira, Dyandreia com a escritora e imortal Socorro Cavalcanti foi muita concorrida. Ocorreu no 18 deste mês as 19h no Brasil e 22h em Portugal. Parabéns a nossa amiga e confreira Socorro.

LAURO MONTE FILHO – Um ícone da cultura mossoroense.

Grande professor de Inglês no Colégio Estadual, na Primeira e Segunda Séries do Curso Ginasial. Era uma figura ilibada e possuidor de outras grandes virtudes. Nome que entrou na galeria dos grandes homens do país de Mossoró.

INFORMATIVO DA ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS

A diretoria lamenta muito o que vem acontecendo no Brasil. A doença contagiosa se alastrou com precisão letal antes e, sobretudo, no período eleitoral, quando a classe política, com a cumplicidade da Justiça, rompeu as barreiras de prevenção recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Nós estamos sentindo muito a falta do diálogo face a face. O nosso contato presencial quando conversávamos, quando nos abraçávamos, cumprimentávamos uns com os outros com fortes abraços. Olhávamos para as nossas plenárias lotadas e os aplausos dos assistentes. Mas, nem tudo foi perdido. No dia 10/03/20 – 19h – na OAB – Mossoró, realizamos o Projeto Memória Acadêmica – trajetórias – em homenagem ao confrade PAULO DE MEDEIROS FERNANDES (cadeira 16), que nas festividades alusivas ao seu aniversário promoveu o lançamento do seu livro Retalhos Literários, num evento marcado pela fraternidade e a solidariedade, além do nosso reconhecimento ao contributo do ilustre confrade a geografia humana e social de Mossoró e do RN, mas principalmente em reconhecimento ao que o mesmo fez e continua fazendo em benefício da nossa instituição, sendo um dos destaques com sua participação no Grupo Incanto ACJUS.

PADRE JOÃO MEDEIROS FILHO – aniversário.

Padre João Medeiros Filho completa 80 anos. É um homem, ágil e leve, profundo e inteligente pensamento com que Deus o dotou para o anúncio da alegria do Evangelho se evidencia nos seus primorosos textos semanais.

Nascido a 16 de março de 1941, em São Miguel do Jucurutu, filho de João Eufrásio de Medeiros e Maria Aparecida Jácome, neto de Manoel Eufrásio da Costa e Inácia Maria de Medeiros Costa, Pedro Pereira Jácome e Jacinta da Câmara Cascudo Jácome. Foi alfabetizado em sua cidade e estudou nos seminários de Caicó, Mossoró, Natal, João Pessoa, Olinda e Louvain. Foi ordenado sacerdote em 25 de agosto de 1965, na Igreja Matriz de São Sebastião, em sua cidade. Foi chanceler da Cúria Diocesana e 1º. pároco da Paróquia São José, em Caicó, dentre outras tarefas pastorais. Mestre em Comunicação Social pela Universidade de Louvain, era professor da UFRN quando lhe coube instalar o ensino superior no Seridó. Na UFRJ, defendeu o doutorado em Comunicação Social e ali já residia, a serviço de órgãos federais da educação, entre os quais o Conselho Federal de Cultura. É membro da Academia de Letras do país de Mossoró e da Academia Norte-rio-grandense de Letras.

A vida fértil desse filho seridoense de Jucurutu, homem simples, sacerdote católico, professor universitário, escritor, ensaísta, cronista. Para bem irmão parabéns.

ANIVERSÁRIO DE MOSSORÓ

A cidade heroína de Mossoró completou 169 anos. Cidade de homens e mulheres valentes e trabalhadores. Parabéns.

SINDICATO DOS PROFESSORES – SINTE

O disposto professor Rômulo, vem numa batalha grande em nome do povo. É uma das figuras mais conhecidas no mundo educacional e mesmo no mundo formal. Sempre disposto a servir e lutar pelas minorias. Parabéns pela coerência de uma vida em favor dos mais humilde do povo.

45ª AGO DA CGADB É ADIADA PARA 2022

Em reunião realizada nesta quinta-feira, 18 de março, a Mesa Diretora da Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Brasil (CGADB) decidiu adiar a realização de sua 45a Assembleia Geral Ordinária (AGO), que ocorreria de 19 a 23 de abril deste ano no Grande Templo da Assembleia de Deus em Cuiabá (MT). O evento foi adiado para 18 a 21 de abril de 2022.

CNBB PEDE PRIORIDADE NA VACINAÇÃO DE PADRES QUE VISITAM ENFERMOS

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) pediu prioridade para vacinação de freis e padres que visitam enfermos para dar a unção nos hospitais, clínicas e residências; é a chamada Pastoral da Saúde. Pedido justo.

CONVITE

Para participar é só acessar os informes da ACJUS na pagina da ACJUS.