Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Deus… o Senhor!

“Tu reinas acima da morte, es o Rei do universo, Senhor e Juiz dos mundos, Cristo, es a vida”. (Teólogo Ricardo Alfredo).

O SILÊNCIO DE DEUS

A vida é um dom de Deus, pelo menos essa é a ideia de todos que dependem de Deus, e buscam compreender sua presença nos dias de dor. Visto que, nos dias de dores e angústia, procuramos uma resposta de Deus, uma mão amiga, uma ação, uma voz no vento, porém, incomoda-nos o silêncio de Deus diante de tanta angústia, sofrimento e dor.

Conta-nos a história Bíblica que, em suas caminhadas de evangelização, Jesus e os discípulos, se deparam com algo que chamou a atenção. Estava sentado um cego de nascença na porta principal de entrada da cidade. Este fato, chamou atenção dos apóstolos de tal forma que eles perguntaram ao mestre: “Quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais?” (Ev. João 9:1). Essa pergunta, soar estranhamente, no entanto, essa interrogação não está muito longe da realidade em que vivemos. Talvez por ingenuidade ou mesmo incapacidade de discernimento, passamos a pergunta: Porque há um silêncio enorme de Deus, nas dores humanas? Diz as sagradas letras que Jesus, logo fez a correção aos apóstolos: “Nem ele, nem seus pais pecaram, mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus” (Ev. João 9:3). Deus permanece às vezes em silêncio, aparentemente passível e apática ao nosso destino, entretanto, a saudável leitura bíblica explica que o intenção do criador é que cresçamos na fornalha da aflição, “Eis que Eu mesmo te refinei, todavia, não como a prata; Eu te provei na fornalha da aflição”. (Isaías 48:10­). Só assim se alcança a força da fé. Um dos maiores exemplo de provação é a situação de José, pai de Jesus, na incerteza sobre a maternidade repentina de Maria (Mt 1:18-20), na lógica humana, Deus deveria ter planejado as coisas de outra forma. No entanto, Deus estava preparando José para algo maior. Ele não perturba nunca a alegria de seus filhos, se não é para lhes preparar algo maior e duradouro.

Entretanto, no mundo teológico, a metodologia de Deus, as vezes não é compreendida pelo leigo, principalmente nos dias de dores e sofrimento. Os salmos são repletos dessa angústia, que é manifestada com eloquência, diz os salmos: “Ó Deus, não fiques silencioso, não fiques calado e indiferente, ó Deus!” (Sl 83:2). “Por que escondes teu rosto?” (Sl 44:25). “Por que os povos deveriam dizer: ‘Onde está o Deus deles?’” (Sl 115:2). Nas páginas das saradas letas, encontramos uma diversidade de perguntas sobe as ações do eterno, logico que é o próprio Deus que assenta essas questões em nossos lábios e em nossos corações. Ele quer que perguntemos, que meditemos e busquemos sua presença, mesmo que seja na fornalha da aflição da oração. De modo terrível, essas são perguntas são importantes para o crescimento espiritual. Visto que, a forma de buscamos compreender como Ele, Jesus Cristo, se revela habitualmente, e que sua lógica (ação) é diferente da lógica (pensamento) humana. E o evento do silêncio, é em si mesmo, um modo de se buscar a sua face e ouvir sua voz. Já que a fé é uma conquista continua, e a vida na graça, não impede que a pessoa de fé, também possa experimentar a aparente ausência de Deus, o seu silêncio cuidadoso.

Portanto, é de nossa Incumbência, bate à porta, mais e mais, até que ela seja aberta e possamos sentir a suave voz, rompendo o silêncio de Deus. Através do seu silêncio cuidadoso, do seu silêncio que ouve. E assim, encontraremos a nuvem certa da ação do Espírito Santo, e a partir dela, compreenderemos o nosso mistério de vida. Esta nuvem em nossa vida se chama silêncio, aquilo que se desdobra sobre o mistério da nossa afinidade com o Senhor. E jamais esqueçamos da promessa do Cristo: “De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei”. (Hebreus 13:5)

MENSAGEM AFLITIVA

Deixando a minha situação, “Bananeira que deu cacho”, abraço a comunidade de Mossoró de maneira aflitiva a seguir as orientações das autoridades constituídas, Estado e Município, a favor da VIDA, para reprimir a pandemia da COVID-19, que só será atenuada pelo respeito da população às normas estabelecidas e aplicação da vacina.

Por isso, é preciso do espirito de fraternidade, união e a ausência de política negativa. Supõe a vivência da “Polis” com profundo espirito comunitário, baseado no amor e respeito ao outro. Numa retrospectiva histórica convoco meus ex-alunos e alunas: Da Escola Normal de Mossoró, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mossoró, UERN, Ginásio Sagrado Coração de Maria, Colégio Diocesano e Faculdade Católica do RN, com sua formação baseada na moral cívica e cristã, estarem presentes nesta luta Mossoroense e Universal. Deus abençoe a todos. Mossoró, 02 de março de 2021 Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ PODERÁ INSTITUIR A MEDALHA PASTOR DIOMEDES JÁCOME

O vereador Gideon Ismaias, (CIDADANIA), protocolou o projeto que institui a criação da medalha “Pastor Diomedes Pereira Jácome” na Câmara Municipal de Mossoró. E de acordo com o vereador, a medalha Pastor Diomedes Pereira Jácome, ficará nos anais da casa, onde irá honrar personalidades que prestam serviços relevantes na evangelização e expansão do evangelho. Pastor Diomedes Pereira Jácome, foi por vários anos vice-presidente da Assembleia de Deus de Mossoró, maior denominação evangélica do município. Merecido, era meu amigo, uma grande personalidade. (Fonte: Blog do DC).

RECONHECIMENTO – Cristo o Senhor.

“Tudo o que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a Ti.” (Teólogo Ricardo Alfredo).

SUCESSO NA LIVE DAS ACADEMIAS

Com grande repercussão, a Live das academias, no período de pandemia, foi um sucesso. Parabéns aos debatedores, a mediadora senhora Taniamá e a anfitriã Dalva.

MINHA GLÓRIA

“Se em algum dia recebi algum aplauso, eu, o deixei no calvário de Cristo, o meu salvador”. (Teólogo Ricardo Alfredo).

MEDITAÇÃO – Benefícios da Morte de Cristo

1 – Trouxe justificação – Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo; (Romanos 5:1)

2 – Trouxe paz nas tribulações – E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a tribulação produz a paciência, (Romanos 5:3)

3 – Nós tornamos amigos de Deus – Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. (Romanos 5:10)

4 – Um dom – Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. (Efésios 2:8)

5 – Os benefícios da morte e ressureição de Cristo a humanidade, foram:

Aceitos por Deus; A sua graça salvadora; Alegria nas tribulações e tristezas; Aceitos como amigos de Deus; Salvos pela graça. Ainda é tempo de ser amigo de Deus. O sábio de coração, sabe que os dias estão abreviados.

PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DA COVID-19, FAÇA O SEGUINTE:

Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel.

Mantenha o distanciamento social.

Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico.

Não toque nos olhos, no nariz ou na boca.

Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou expirar.

Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar.

5 ATIVIDADES FÍSICAS NA PANDEMIA

Corrida e caminhada – o controle da hipertensão, da diabetes e do colesterol e a liberação de endorfinas, hormônios que relaxam o corpo, geram sensação de bem-estar e auxiliam a boa qualidade do sono. Corda – Pular corda é uma prática que fortalece os músculos da perna e também melhora o sistema cardiovascular. Ciclismo – É só definir um ritmo ideal para o seu corpo e partir para o pedal. Natação – Melhora a circulação sanguínea, fortalece o sistema respiratório, reduz dores nas articulações, Ajuda a emagrecer, tonifica e define a musculatura, melhora a flexibilidade, Causa pouco impacto e Melhora a autoestima. Alongamento e fortalecimento – Melhora a postura corporal. A postura – é um fator muito importante para a nossa qualidade de vida, Ajuda a relaxar e reduz o estresse, ativa a circulação sanguínea, Melhora a qualidade do sono e aumenta a flexibilidade. Com máscara e distanciamento social – mesmo praticando alguns atividade, sempre mantenha a distanciamento social.

MP’S RECOMENDAM QUE ESTADO E MUNICÍPIOS ADOTEM MEDIDAS MAIS RIGOROSAS NO COMBATE À COVID-19

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), o Ministério Público Federal no RN (MPF/RN) e o Ministério Público do Trabalho no RN (MPT/RN) recomendaram ao Governo do Estado e às Prefeituras Municipais que adotem providências mais rigorosas de distanciamento social do que o modelo atualmente adotado em solo potiguar, notadamente quanto às atividades presenciais que favoreçam aglomerações. Estão suspensão das atividades não essenciais, a serem definidas com baliza na Lei 13.979/2020 e nos Decretos Estaduais 29.583/2020, 29.600/2020 e 29.634/2020, proibição de comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos ou coletivos das 20h às 5h.

CONVENÇÃO BATISTA NORTE-RIO GRANDENSE COMUNICA SUSPENSÃO DOS CULTOS

COMUNICADO OFICIAL – A Diretoria da Convenção Batista Norte-rio-grandense – CBNR – vem a público comunicar o seguinte: Compreendendo a gravidade do momento pelo qual passa o estado do Rio Grande do Norte, e conscientes da nossa responsabilidade perante toda a sociedade e tendo a preservação da vida como um dos princípios cristãos, orientamos as igrejas batistas do RN, a acatar o disposto no decreto estadual nº 30.383, de 26 de fevereiro de 2021 (lembrando que a vigência para a igreja é a partir de 1 de março de 2021), conforme a seguir: 1. Suspender todas as atividades coletivas presenciais da igreja pelos próximos quinze dias conforme determina o decreto acima; 2. Fazer uso de canais virtuais para as aulas da escola bíblica, Pequenos Grupos, células e outras reuniões; 3. Cada crente ser um agente de divulgação de boas práticas ao combate do COVID-19; 4. Orar incessantemente pela imunização de toda a população; 5. Lembrar que a Igreja do Senhor Jesus Cristo nunca entra em recesso – apenas suspende as reuniões coletivas -, ela continua celebrando a sua fé através do culto familiar, dos pequenos grupos, da oração uns pelos outros e do praticar das boas ações pelos outros. Natal, 27 de fevereiro de 2021. No amor de Cristo Jesus, Pr. Antônio Targino – Presidente da CBNR. (Fonte: blog do Dc).

POESIA – ACADEMIAS – ESPERANÇA – ALMADA NEGREIROS

Esperança: isto de sonhar bom para diante eu fi-lo perfeitamente, para diante de tudo foi bom, bom de verdade bem feito de sonho podia segui-lo como realidade Esperança: isto de sonhar bom para diante eu sei-o de cor. Até reparo que tenho só esperança nada mais do que esperança pura, esperança verdadeira que engana e promete e só promete. Esperança: pobre mãe louca que quer pôr o filho morto de pé? Esperança único que eu tenho não me deixes sem nada promete engana engano que seja engana não me deixes sozinho esperança.

ACJUS (ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ) – NOVOS PROJETOS

A diretoria pretende para 2021 ampliar os projetos e ações, caso toda sociedade seja imunizada, principalmente o nosso corpo acadêmico: ações que serão desenvolvidas a partir do PCAMMM, os quais elencamos os seguintes: 1º – Projeto Lendo, Escrevendo e Aprendendo; 2º – Projeto Memória Acadêmica – Trajetórias; 3º – Visita Guiada ao PCAMMM; 4º – Música no Palácio; 5º – Chá da tarde e bate papo com o autor; 6º – Lançamentos de obras literárias; 7º – Ampliar o Projeto de interação com outras instituições; 8º – Criação da sua Rádio na WEB e Canal no YOUTUBE; 9º – Conclusão das instalações internas do PCAMMM; 10º – Construção do Auditório Acadêmico EHS. 11º – Criação do site institucional (informações administrativas) 12º – Conclusão dos elogios aos patronos e patronas; 13º – Entrega das honrarias já aprovadas no exercício de 2020. 14º – Outros projetos e ações ainda por definirmos.

CONFERÊNCIA

As grandes Academias de Letras do RN, vem se unido em torno das Lives, e discutido uma diversidade de assuntos profundamente importantes para o contexto que vivemos. Parabéns a coordenação.

O TEMPO NA VISÃO DO SÁBIO (aos homens justos e perfeitos)

Estamos todos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo.

A BOA MÚSICA

Grupo incanto da ACJUS. (https://youtu.be/jOODqC5fGzE).

Acadêmica Gisele Lima (https://youtu.be/CqYrXDV-x84)