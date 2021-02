Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Adorarei.

“Adorarei, Adorarei, Adorarei, mesmo diante de tantas lutas, e diante de grandes montanhas…. Adorarei”. (Teólogo Ricardo Alfredo).

APRENDENDO A VIVER…DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONTRÁRIAS

A vida é uma lição diária… continua… um caminho traçado de aprendizagem. Talvez esse seja o motivo de temos tantos altos e baixos na vida. E talvez o motivo de nunca estamos apenas no topo. E nesta roda, quase sempre as posições estão em mutação, hora descemos os vales, hora subimos os montes e outras vezes somos levados ao deserto para aprender. E é neste momento de diversidade que o Espirito de Deus nos acompanha ensinado a caminhada que adentra o reino eterno, (reino dos humildes).

Em algum momento da vida, todos passaremos por abatimento espiritual e por lutas contra as dores da alma. E é justamente neste momento que as multidões de inimigos se levantam para questionar sua confiança no supremo Rei universal. Todavia, quando os planos de Deus não são compreendidos, por eles serem inescrutáveis, todos que esperam no Senhor são ridicularizados, humilhados e desprezados. E em meio a essa tempestade e sofrimento, o melhor caminho é esperar e confiar no Senhor, mesmo que aparentemente Ele esteja longe ou talvez não se importe. E diante deste sofrimento, há uma recomendação Bíblica que diz: “Por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus.” (salmo 42.5). Ainda que as lutas, os sofrimentos e as perturbações ressuscitem a desesperança, convide sua alma para adorar ao criador, visto que Ele é a única salvação.

De tudo que foi citado, a pergunta é inevitável, o que fazer diante do desprezo e do escárnio? A resposta é: “Espere em Deus…” É a ordem dada a sua alma. Ele transforma seus anseios, tristezas e perturbações em fé resoluta e esperança no Grande Deus.

Todos os que esperam no Senhor passam por momentos insuportável, e é justamente neste momento de tensão que as vozes estanhas e sedutoras de incredulidade sussurram dilacerando o coração ao perguntar: Porque um Deus bom deixaria você passar por isso? Onde está todo o poder para viver acima das circunstâncias? Onde está o teu Deus? E agora, onde Ele está quando você mais precisa? Onde está todo o amor prometido? Todo o consolo que Ele prometeu que daria? Você não está esperando em vão pela ajuda d’Ele? Porque Ele não te ajudou? Você não confiou n’Ele?

Os conflitos em nosso íntimo buscam as promessas e consolo que há em Deus, contudo, quando olhamos para realidade parece está distante, longe, quase inalcançável. E neste quadro, que surge outro fator, o que fazer quando as verdades são aparentemente engolidas pelas circunstâncias do mar bravio? a resposta não é fácil, contudo, só há um caminho, confiar na misericórdia de Deus e no seu amor providencial. E assim seguir em meio a escuridão pela fé.

Portanto, é nestes momentos de guerra, que precisamos decidir, confiar em Deus. Sabendo que Ele trabalha no silencio, com afirma o profeta Isaias. “… Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele espera.” (Is. 64.4).

DESCASO E DESCOMPROMISSO COM A VIDA (pandemia).

No Rio Grande do Norte, na praia de pipa, está mais que provado que grande parte da população, não liga mais para a pandemia. E a vida, dom de Deus, é menosprezada e inferiorizada por algumas horas de falso prazer. A ignorância é audaciosa.

É lamentável, lê, ouvir e assistir o tamanho do desrespeito nas praias, nos condôminos e nas casas. Uma grande quantidade de Jovens, adultos e idosos com garrafas nas mãos, muitos embriagados e se aglomerando e possivelmente transmitido ou recebido o vírus. Enquanto todas estas coisas acontecem, o setor da saúde (médicos, enfermeiros e demais), correndo atrás do prejuízo, tentando salvar vidas. Lamentável ver a ignorância vencendo a razão. Números do coronavírus no RN, 157.422 casos confirmados; 3.424 mortes; 73.756 casos suspeitos; 352.494 casos descartados; 108.220 confirmados recuperados.

SILAS MALAFAIA AMEAÇA “DENUNCIAR” DEPUTADO EVANGÉLICO QUE VOTAR CONTRA DANIEL SILVEIRA

O pastor Silas Malafaia, líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ameaçou qualquer deputado evangélico que votar contra o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), quando a sua prisão virar pauta no plenário da Câmara.

O parlamentar foi preso anteontem em “flagrante delito” por fazer ameaças a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e ao Estado Democrático de Direito, segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes. (Grifo nosso: estamos vivendo um momento estranho da nossa sociedade, visto que as leis são mudadas a bel prazer. Oremos pelo nosso país.) (Fonte: Folhagospel.com).

ACADEMIAS COMEMORAM O DIA DO LIVRO DIDÁTICO

Vários intelectuais de diversas Academias com a temática voltada para o livro didático, apresentaram sua visão para este novo momento da sociedade. A participação é pelo Google Meet, um momento ímpar de debate sobre livro, leitura, escrita e interculturalidade. Será dia 27, sábado as 18h50min. vamos participar!

REFLEXÃO: Como ser sábio!

“Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio; ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber”. (Provérbios 9:9).

1- Quer ser sábio! aprenda a pedir desculpas, e corrigir seus erros.

Quando se quer aprender a ser sábio, o melhor caminho é entender que tudo está sempre se renovando, se transformando, e diante desta minúcia, buscar compreender que na vida se erra mais do que se acerta. Todavia, o maior deve é aprende com seus erros, e este reconhecimento o torna humilde ao pedir desculpa ou perdão.

2- Quer ser sábio! nunca humilhe ninguém.

Um sábio não humilha ninguém, pelo contrário, um sábio ajuda o caído a se levantar, pois ele sabe que o erro é um modo de aprendizagem. E que a sabedoria reside no tripé: aprendizagem, reparação e continuidade e nunca na destruição.

3- Quer ser sábio! Não seja egoísta.

Um sábio aprender com a vida que tudo passa, e nada dura para sempre. O seu silêncio e sua dor pessoal fica para trás diante do problema alheio. Mesmo assim, ele está disposto a dar o melhor de si sem esperar nada em troca.

4- Quer ser sábio! Perceba as sutilezas da vida.

O sábio se utiliza de sua capacidade sensorial e de sua percepção para socorre o aflito e cansado na vida. O verdadeiro sábio utiliza do conhecimento humano para instrui-se, porém, sem perder o foco que é a grandeza de servir.

5- Quer ser sábio! Tenha esperança e fé nos dias de crise.

Toda queda é precedida de uma aprendizagem, o sábio aproveita os dias de crises para se levantar mais forte e mais sábio. O sábio compreende suas limitações, e persistência em continuar onde muitos desistiram

6- Quer ser sábio! Esteja disposto a ajudar.

A disposição em servir interlaça a sabedoria e a amabilidade, assim como a alteridade e o altruísmo. E mesmo assim, o sábio é capaz de diferenciar a sua doação, visto que ele nunca fica ausente de si mesmo.

7- Quer ser sábio! Seja tolerante.

O sábio tem portas abertas em todos os lugares. Visto que para ele a raça, o credo, a sexualidade e a religião não estão acima do sentimento de ser humano, dom de Deus. E esse seu transitar em diferentes conceitos, diferentes costumes, o leva a entender mais e julgar menos.

8- Quer ser sábio! Não se considere sábio aos seus próprios olhos.

O verdadeiro sábio, não busca a glória humana. Seus olhos estão fixos em outra glória, a Eterna. O seu coração não se considera sábio, o considera apenas um solitário que carrega as dores do mundo, movidos pela misericórdia e a bondade. E essa é sua maior tristeza, reconhecer a ausência evolutiva humana no caminho do bem. O verdadeiro sábio sabe que a verdadeira sabedoria está amar o próximo, sem espera nada em troca. Assim como, amar a natureza, os outros seres e a vida.

PENSAMENTO – sábios.

“A simples leitura da Bíblia, torna o homem, a mulher e a criança, sábios para salvação”. (Teólogo Ricardo Alfredo).

PERSONALIDADE: poeta e escritor.

Antônio Clovis Vieira é poeta, imortal, advogado, mestre em práticas de educação básica, professor, escritor e pesquisador, possui graduação em ciências pelo instituto de ciências exatas e naturais de Mossoró (1991), graduação em matemática pela fundação universidade regional do Rio Grande do Norte (1993) e graduação em direito pela faculdade de ciências e Tecnologia Mater christi (2006). É professor universitário, operador de sistemas da companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte, professor da prefeitura municipal de Mossoró e ministrando cursos por módulos – serviço nacional de aprendizagem comercial. É um grande ser humano e um bom irmão e amigo.

POESIA – AMOL

Homenagem póstuma a CORONÉ PEREIRA

Autor: Clovis Vieira

Há muitos causos escritos

Por escritor cordelista

Desde o campeão da bola

Até piloto da pista,

Eu vou fazer um tributo

À um grande radialista.

No dia quatro de maio

Do ano quarenta e dois

A lua saiu mais cedo

Depois que o Sol se pôs,

Nasceu Antônio Pereira

Para morrer bem depois.

Tudo que um dia aparece

Tende à desaparecer,

Depois de fazer na Terra

Tudo que tem de fazer

Aí cumpre os três quesitos

Nascer, viver e morrer. (continua…)

UM DEUS QUE TRABALHA

“… Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele espera.” (Is. 64.4).

GRUPO CANDEIA DA PALAVRA – coordenação de Romero Marinho.

O grupo candeia da palavra vem todos os dias com texto extraordinário de orientação para este momento da vida humana. Autoria: Grupo Candeia da Palavra. Colaborador: Romero Marinho (conheça mais: https://bit.ly/candeiadapalavra). Ingresse no grupo de transmissão do whatsapp para receber as mensagens em áudio clicando aqui: http://bit.ly/mensagememaudio. Parabéns ao grupo e ao querido irmão e amigo Romero Marinho.