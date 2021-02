Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – As novidades

“As estranhas instituições, igrejas, da atualidade usam as famosas novidades cristãs, que são estranhas às Sagradas Escrituras, e essa estranhas ideias têm sido injetadas nas igrejas sob a conivência de uns e o silêncio de outros”. (Teólogo: Ricardo Alfredo).

PREPARE-SE

A volta do rei universal, Jesus Cristo, sempre foi e será motivo de debates quanto à sua realidade, visto que alguns teólogos/estudiosos compreendem como figurativa. Já outra grande parte dos teólogos ortodoxos entendem como literal e assim segue uma guerra de teses e teorias infindáveis. Por outro lado, há um enfrentamento dentro desta temática, que é a tentação de se prever essa volta. E é deste muito especular que surgem as mais diversas heresias. No entanto, fica evidente que a correta pesquisa bíblica sobre a segunda volta do Rei triunfante (Jesus Cristo) acalma os corações e dar esperança. Todos os estudiosos bíblicos e teólogos, silenciosamente, vem refletido e apontando em diversos estudos e palestras, para os sinais do fim dos dias e o retorno do Rei universal ressurreto. Estes sinais, indicam que o limite dos tempos chegou de forma inesperada e silenciosa. A voz do vento e a natureza vem anunciando a segunda vinda de Cristo Jesus e o arrebatamento da igreja do mundo. As sagradas letras, a Bíblia, nos mostra oito fatos históricos na humanidade que indica o começo do fim. Estes são os sinais:

Há um esforço pela paz e segurança mundial – o apóstolo Paulo aos escrever esta carta, assegura que haveria um falso sentimento de paz e segurança no mundo, como preparativo da volta do rei universal. Em nossos dias, as notícias diagnosticam que muitos países se reúnem blocos tentando garantir a paz, o que indica que o fim está iminente. (1 Tessalonicenses 5:3)

Guerras – no Evangelho de Mateus encontramos o próprio mestre, Jesus Cristo, declarando que nos últimos dias, antes do fim, nações entrarão em desarmonia ideológicas. Hoje em dia vemos como existem vários conflitos, armados entre nações. (Mateus 24:7)

Renúncia da fé – O apóstolo Paulo afirma que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé porque acompanharão os preceitos de espíritos malignos e enganadores. Por isso devemos nos manter firmes no que a Bíblia ensina. (1 Timóteo 4:1)

Mau comportamento – onde olhos podem alcançar, fica visível que o comportamento mau do ser humano vai de mal a piorar. É plausível que hoje em dia a maldade das pessoas parece estar se agravando e sendo aceito como normal. (Mateus 24:12 e 2 Timóteo 3:2-3)

Catástrofes naturais e a fome – Outro sinal que indica a proximidade do fim são catástrofes, como: as enchentes, as secas, os incêndios, os tsunamis e os terremotos, que se tornaram comuns nos dias, igualmente a fome que vem se alastrado silenciosamente. (Mateus 24:7)

Perseguição e morte dos cristãos – há aqueles que não acreditam que os cristãos vêm sendo perseguidos e mortos. No entanto, há relatos de que muitos cristãos vêm perdendo suas vidas por confessarem a Cristo como salvador e anunciarem sua fé. Este sinal já é patente aos olhos. (Mateus 24:9-10)

Falsos doutrinadores da fé e falsos Cristos – diz as sagradas letras: “Muitos se levantarão anunciando que são Jesus Cristo, e na realidade conseguirão enganar muitas pessoas”. Está fato já ocorre em nossos dias. Porém, a bíblia ensina que: “Quando Jesus voltar, virá com grande glória e esplendor, e ninguém poderá negar que Ele é o Senhor”. (Mateus 24:5)

Pregação do Evangelho – A sagradas letras, a Bíblia, doutrina que o fim virá quando o Evangelho for pregado em todo o mundo As boas novas do Evangelho têm sido anunciadas em todos os continentes, mas ainda há muitas pessoas que precisam ouvir sobre o amor de Deus e o sacrifício de Jesus. (Mateus 24:14).

Deste modo, está escrito de forma lógica e clara e em forma de advertência “…prepara-te para te encontrares com o teu Deus”. (Amós 4:12).

AMOL – Academia Mossoroense de Letras

O presidente da AMOL, Dr. Helder Heronildes, vem trabalhando de forma incansável para as futuras posses dos imortais eleitos da Academia. E em breve as datas serão anunciadas. Guardem!

PORTAL DO RN

Esta semana estaremos iniciando a coluna “Direto do povo” no portal do RN. O diretor do portal, Márcio, cedeu o espaço para conversamos, explicamos e indicar o melhor caminho para a solução de problemas da população.

POESIA – AMOL – Alguém lê meus poemas…

Em algum lugar

Alguém lê meus poemas,

Vasculha minha alma-tenda,

Esconde-se entre minhas palavras;

Vive-me – quase por inteiro –

Em seus anseios.

Alguém – em algum lugar –

Lembra-se do que fui,

Insinua todos os fatos,

Perscruta – como um amigo de Deus –

Meus íntimos desejos

E devolve meu verdadeiro Eu

A essa encruzilhada final

Em que me encontro.

(Mário Gerson)

FUNDAÇÃO VINGT-UN ROSADO

A Fundação realiza a organização do seu acervo e este trabalho de organização está sendo feito procurando obedecer aos protocolos sanitários em decorrência do novo coronavírus. O álcool 70 e máscaras estão disponíveis para que possamos fazer nossa higienização constantemente. Para maiores informações segue o link: (https://colecaomossoroense.org.br/site/2021/02/05/fundacao-vingt-un-rosado-realiza-a-organizacao-do-seu-acervo-com-voluntarias-especiais/)

A EXISTÊNCIA DE DEUS

“Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão; fale com a terra, e ela o instruirá, deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade.” (Jó 12.7-10).

MUSEU DO SERTÃO

Chegou este mês a maior e mais importante obra de arte do acervo artístico do Museu do Sertão. A escultura foi feita no ateliê do escultor Bibiu, na cidade de Lajes RN e trazida hoje para o Pátio das Artes do Museu do Sertão, em Mossoró. FICHA TÉCNICA. Escultor: Bibiu de Lajes. Material: Concreto armado. Altura: 3 metros e 30 centímetros. Largura: 3 metros e 15 centímetros. Peso: 12 toneladas. (Grifo nosso: o prof. Benedito é merecedor da homenagem, visto que ele é, sem sombra de dúvida uma das maiores autoridade em cultural do estado e do país. Parabéns).

PENSAMENTO – A fé

“Quando tudo parece escuro e sem saída, o melhor é confiar no Senhor”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

NOTA – lucidez e sabedoria.

Padre Sátiro sempre atentos a todos os assuntos. Desta feita, fez um belo comentário sobre a lista tríplice (eleição de reitores) nas universidades. Mente genial, e capacidade de lucidez. Parabéns irmão.

LAMENTÁVEL – Eleições na ANL

É lamentável o que vem ocorrendo na Academia Norte-rio-grandense de Letras, visto que há uma interferência direta do mandatário desta academia na eleição para a cadeira 08 (oito), em vacância pelo encantamento de um imortal. E a forma de escolha, pouco republicana, é análoga a política transtornada do nosso país, ou seja, muito semelhante a política partidária, que já é vergonhosa, então, vem a ANL com uma atitude factícia, dá um mau exemplo a todos os escritores de bem e corretos. Nos resta protestar e intervir em oração para que os rumos sejam outros. Forças irmão Davi, estamos na retaguarda.

12° DIREC – Mossoró/RN

12° DIREC acompanha in loco protocolos e medidas de Biossegurança nas escolas.

Assessores e supervisores pedagógicos da Décima Segunda Diretoria Regional de Educação e Cultura (12ª DIREC) seguem o cronograma de visitas às escolas sob jurisdição do órgão. O objetivo é de acompanhar como estão as ações das escolas quanto à adoção de medidas sanitárias de proteção ao novo coronavírus. O trabalho teve início com as unidades localizadas em Mossoró quinta-feira, 4/2, e nesta segunda-feira começou a contemplar os estabelecimentos escolares de outras cidades. Os profissionais da 12ª DIREC observam existência do Comitê Escolar, planejamentos, questões como implantação de totens com álcool em gel, sinalização de espaços para que haja respeito ao distanciamento social, instalação de pias na entrada das escolas, disponibilização de máscaras, entre outras medidas. (Fonte: Direc).

DIREITO PENAL – o maior julgamento da história da humanidade

As acusações contra o Cristo que o levaram a morte, foram: Incitar o povo a não pagar impostos a César (Lucas 23:1-2; 5; 13-17); Declarar-se Rei (Lucas 23:3); Crime de sedição (Lucas 23:5). Tudo provado pela própria história que não passavam de difamações e calunias. E assim caminha a humanidade quando deseja jogar alguém no mais profundo poço.

Na história humana, ninguém se igualou à pessoa notável de Cristo Jesus. Até nossos dias, o seu ministério tem impactado nosso modo de viver e sua doutrina tem ao logo das décadas, mudado e restaurado vidas. Entretanto, devemos no deter em seu processo e julgamento, dentro do direito romano, que foi fraudado, ilegal e amplamente irregular. Este julgamento, guardada as devidas proporções, é análogo à de muitos pobres que são levados as mais altas cortes de forma injusta e irregular. O julgamento do Cristo a morte, mostrou apenas o quanto pode ser perversa a humanidade. E mesmo diante da aparição do Deus em forma de homem, a humanidade resolveu matá-lo por medo ou pavor dos seus pecados serem revelados. E a condenação de um inocente cobriu todos os pecados do mundo, alto preço pagou Cristo que é a vergonha da cruz, que todos tivessem acesso ao seu Reino.

O sacrifício vicário do Cristo, deixou disponível a todos os homens a salvação, que é gratuita pelo sague do cordeiro e não sendo mais necessário novo intercessor/sacerdote, todos podem irem a Deus e com Ele conversar, visto que o véu se rasgou de alto a baixo.

Claro que não há nenhum sistema jurídico justo e perfeito, mesmo que os sistemas jurídicos Judeu e romano tentaram busca a justiça e a retidão em seus escritos, ainda há caminho de corrupção instalados em todas as instâncias do poder. E o julgamento do Cristo é a maior prova que alguns que deter o poder temporal podem controlar as instituições e condenar inocentes usando as expensas da lei.

ACJUS – ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ

Os encontros da ACJUS ficaram na história de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Mesmo neste período de distanciamento social causado pela pandemia, a ACJUS, vem trabalhando a todo vapor para a futura inauguração de sua sede própria, denominada de palácio Milton Marques. Parabéns presidente Welington Barreto, sempre competente e visionário.