Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A resposta de Deus

“A luz de um novo dia fez resplandecer a face da esperança. E pela fé chegamos a mais um novo ano”. (Escritor e teólogo Ricardo Alfredo).

LIÇÃO PARA NOVO ANO

O ano novo chegou, e com ele, a esperança de dias melhores. O sentimento, é como saindo das trevas e chegando a luz. E como foi duro passar este ano, pois choro, a dor e as trevas cobriram a humanidade. Tudo culpa nossa, tudo causado pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pelo materialismo, pela falta de fé, por negar um pedaço de pão, por jogar à margem os irmãos que estão cansados do duro dom de viver.

A natureza, que sofre e chora, nos impõe uma lição de humildade e lançou sobre nós, o menor ser de sua estrutura e vimos todos caírem de joelhos. Pasmos, e com as mãos na boca ficamos incrédulos ao percebermos nossa pequenice.

Dura lição, ficamos encurralados entre o nosso saber e o poder da natureza. E em silêncio, e com os olhos cobertos de lágrimas vimos multidões partindo para eternidade.

Foi fácil perceber que o Juiz dos mundos, tinha se cansado do cheiro da maldade que adentrou ao seu trono, e Ele mesmo, retirou da terra uma grande quantidade de santos.

A dura lição nos vez calar, refletir, olhar com novo olhar a cada um, a todos. Passamos a nos perceber e nos ver. Passamos a pisar mais lentamente o solo e olhamos para os lados. Percebemos os outros. E a distância nos fez chorar e sentir o coração doer de tanta saudade.

É novo ano, é nova luz, é novo começo. Veja… vem nascendo o sol, chegamos do outro lado, estamos deixando os dias de treva para trás, Ele teve misericórdia, o Rei ouviu as preces e de lá lançou sua luz sobre os homens de bom coração e por mais uma vez sua justiça ecoou num mundo coberto pela maldade e pelo egoísmo.

Chegou o tempo de renascer, o tempo de tomar o nosso lugar na história e dele desfrutar, pois posso ver a crescer a alma humana de lá, da eternidade o Juiz dos mundos sorrir cheio de boa vontade e esperança na humanidade.

A CHEGADA DO REI UNIVERSAL

Naquele tempo, o Rei universal, Jesus, aproximou-se dos seus súditos e eles, com sua visão distorcida, não o reconheceram: “Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam” (João 1:11). Tinham aprendido de forma errada que o Reino de Deus seria um governo terreno. Todos esperavam um reinado político, com um rei de espada nãos mãos, destituiria o império romano com manifestação de muito poder e estabelecendo a aparente paz. Mas ao ser interrogado por um fariseu (doutor da lei), sobre quando viria o Reino de Deus, Jesus responde: “O Reino de Deus não vem de modo visível” (Lucas 17:20). Em outros momentos Jesus passou a explicar a natureza do Reino por parábolas, comparando com o semeador e a semeadura (Marcos 4:26-29) , com o joio e o trigo (Mateus 13:24-30), com a rede de pesca (Mateus 13:47-50), com o grão de mostarda (Mateus 13:31,32), com fermento (Mateus 13:33), com dez virgens (Mateus 25:1-13), com um tesouro escondido (Mateus 13:44) e tantas outras comparações para explicar a natureza do Reino de Deus, pois esse era o assunto preferido de Jesus. Por fim, através do Apóstolo Paulo, o Senhor diz que o Reino de Deus não é algo para satisfazer nossas necessidades terrenas. O Reino de Deus é Justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo (Romanos 14:17).

REFLEXÃO DO DIA: Escolha a quem você quer servir

No Evangelho de Mateus, encontramos uma profunda declaração de Cristo: “Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.” (Mateus 6:24). Está passagem bíblica nos leva a seguinte pergunta: podemos servir a Deus e aos nossos desejos materiais? Diferente do que vem sendo ensinado no mundo cristão, essa passagem bíblica não ensina que você precisa se anular ou deixar a sua vida e a sua pessoa de lado. No entanto, o seu significado é profundo e decisivo em apontar que o foco da sua vida não deve estar somente em você. Visto que, a sua vida focada somente em você, lhe conduzirá ao egoísmo e ser dominado pelo ego, e desta forma, você não terá força apropriada para servir a Deus. Jesus disse: “Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. (Mateus 16:24).

ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Socais de Mossoró

Este ano estaremos inaugurando a casa de Rui Barbosa, Helder Heronildes da Silva e de Milton Marques de Medeiros que é o palácio da ACJUS. De acordo com o presidente da ACJUS, Dr. Wellington Barreto, estão sendo terminado os últimos detalhes. Parabéns visionário presidente, parabéns aos confrades e confreiras.

OS PLANOS….

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro”. (Jeremias 29:11)

AMOL – Academia Mossoroense de Letras

O presidente da AMOL, o Dr. Helder Heronildes, comunica que em breve será dando posse aos novos membros da AMOL. A data será anunciada após a reunião com a diretoria.

CEMADERN

A Convenção estadual de Ministros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rio Grande do Norte (CEMADERN), comunica que a 9° AGO – Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia (21), de janeiro de 2021conforme EDITAL DE CONVOCAÇÃO publicado, será restrita aos MINISTROS (Evangelistas e Pastores) , em face da situação sanitária que enfrentamos com o Covid-19.A CEMADERN pede compreensão dos Obreiros Diáconos e Presbíteros. Onde Informa também que, pelo mesmo motivo, NÃO FUNCIONARÃO OS ALOJAMENTOS e o REFEITÓRIO no templo Sede.

BOLSONARO CRITICA LEGALIZAÇÃO DO ABORTO NA ARGENTINA

O presidente Jair Bolsonaro assegurou que no que depender dele, a legalização do aborto jamais será aprovada no Brasil e destacou que lamenta profundamente pela vida das crianças argentinas, após a prática ter sido aprovada pelo Senado da Argentina.

MEU DESEJO NESTE ANO NOVO…

Finalmente ultrapassamos a barreira de 2020. Ano com muitas dificuldades, adaptações e tristezas, de repente tudo mudou. Fomos obrigados a mudar nossos hábitos; manter o distanciamento, não abraçar…. é triste. Ficar trancado em casa, meu Deus! Um tédio. Apesar de tudo foi um ano de aprendizado, de novas descobertas, do fazer diferente portanto, temos muito a agradecer. Temos consciência que ainda não passou, mas temos a esperança e fé que vai passar. Desejo que 2021 seja realmente um novo ano. Que não nos falte a fé e a esperança em dias melhores. Saúde e paz! Feliz ano novo.