Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – O desafio

“A aventura da vida, é desafiar o futuro”. (Escritor e Teólogo Ricardo Alfredo)

IGREJAS SÃO CAPITANIAS HEREDITÁRIAS?

A história nos conta que as Capitanias Hereditárias consistiam num sistema administrativo imperativo, que foi implementado pela Coroa Portuguesa no Brasil no ano de 1534. Tendo como base a divisão de terras por faixas que partiam do litoral até o interior do país.

Como superfície de fundo histórico, essa divisão gerou os donatários, que passaram a serem conhecidos como “Capitão Donatário”, sendo este a maior autoridade na sua capitania.

O donatário tinha como função: governava, fazer justiça e cobrar impostos. E como retribuição ao rei, deveria defender, povoar e cultivar suas terras e explorá-la de todas as formas.

De modo análogo, temos as igrejas que foram transformadas em verdadeiras Capitanias Hereditárias espirituais. Os nomeados líderes, verdadeiros Capitães Donatários, chamados de poderosos no mundo político, tem suas vidas abundantes dentro das riquezas matérias.

Tudo derivado das gordas das pobres ovelhas e das negociatas políticas com seu curral eleitoral, e pior, estes já deixaram o altar de servo a muito tempo, e esqueceram das ordens do Senhor como expõe o apóstolo Paulo: “E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres”, (Efésios 4.11).

A tradução do texto original é clara: Ele deu…. ou seja, são presentes de Deus a humanidade. E não donos de igrejas, como temos visto. Todavia, o verdadeiro dono da igreja é o noivo, Cristo, o qual não aceita suborno

Em nossos dias, chega até a ser raro, ou seja, exceções das exceções, esses donatários da igreja terrena não agirem de má-fé com a comunidade cristã, pois seus filhos, genros, irmãos, netos, sobrinhos, etc, é que são “presenteados” com uma Igreja pelo “Donatário da Capitania”. Ações essas, que é feito as claras e patete aos olhos da justiça, do povo e dos cristãos. Numa demonstração de descaso com os poderes de fiscalizar, demonstrado um descarado nepotismo que é implanto de forma nefasta a sociedade e principalmente a fé.

Portanto, o que temos é que a Santa Igreja de Cristo será sempre guardada e cuidada pelo seu noivo. Entretanto, a igreja, Capitania Hereditária do Donatário, os donos da fé, será sempre oprimida, explorada, usada, abusada, rejeitada e descartada como uma pobre meretriz.

LINKS CULTURAIS

Grupo Candeia da Palavra – Tenho lido e refletido os textos do grupo CANDEIA DA PALAVRA, o qual vem dando instruções bíblicas, doutrina, e a boa mensagem do evangelho. Um grupo liderança pelo irmão e amigo Romero Marinho, não poderia ser diferente. Para quem deseja conhecer as mensagens eis os endereços: https://bit.ly/candeiadapalavra. Ingresse no grupo de transmissão do whatsapp: http://bit.ly/mensagememaudio (coordenação Romero Marinho)

ANIVERSARIANTE ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Socais de Mossoró

Nossos queridos amigos e amigas que são confrades e confreiras, estão de idade nova. Na lista temos: o professor e advogado Antônio Clóvis, o grande poeta de vocação; a professora e poetisa Vanda Jacinto; a escritora e doutora Tanimá Barreto e a escritora e a artista plástica Franci Dantas. Parabéns, que Deus lhes der mais e mais anos de vida.

REFLEXÃO DO DIA

“Os ruídos do natal vem cautelosamente chegado com diversos formatos, entre eles, estão os enfeites, os presentes, as festas, as luzes e as comemorações. E é nesta festa, que as almas antigas, pode até ouvir a voz suave de uma bela canção que entoa um louvor de agradecimento ao Rei nascido”. (Ricardo Alfredo)

SHOW GOSPEL

O excelente cantor gospel Chagas Sobrinho, no sábado dia 19, apresentará as mais lindas canções de sua autoria. Para os que gostam da boa música cristã não há cantor melhor.

PENSAMENTO – Os políticos

“Os políticos não é modelo para ninguém, principalmente para os jovens”. (Escritor e Teólogo Ricardo Alfredo).

AMOL – Academia Mossoroense de Letras (ELEIÇÕES)

Nesta terça-feira, 15 de dezembro, foi realizada a eleição para mais dois novos membros da Amol. Foi eleito para a Cadeira nº 15, a juíza de Direito Welma Menezes e na Cadeira nº 16, Misherlany Gouthier. Desejamos sorte aos dois novos membros desta gloriosa academia. Parabéns a todos os membros da Amol pela demonstração de democracia.

ORIENTAÇÃO: As 04 funções primordiais dos Edis (vereadores).

Com certeza nem todos os que são eleitos, têm conhecimento jurídico, nem administrativo de sua nova função social. E de forma rápida, lanço os quatro fundamentos na função dos edis (vereadores), que são elas:

1 – Legislar – os edis, eleitos, tem a função de analisar e abonar as leis que regulamentam o dia a dia de seu município. E estes regulamentos, são criados em formato de projetos de lei. Assim como lançar proposituras que serem votados na Câmara em sessões ordinárias ou extraordinárias. E dentro desta função, ainda devem atuar na aprovação ou rejeição dos projetos de lei; elaboram decretos legislativos, resoluções, indicações, pareceres, requerimentos. Participam de comissões permanentes.

2 – Fiscalizar – dentro das funções dos edis está a de fiscalizar o Poder Executivo (secretários e prefeito). Estes, secretários e prefeito, tem o dever de, quando convocados, apresentar explicações aos parlamentares. As fiscalizações realizadas pelos edis, também pode ser individual ou coletiva por meio de comissões especiais.

3 – Sugerir – há casos em que os edis não poderão apresentar um projeto de lei. Todavia, os edis podem alertar o Poder Executivo e apresentar uma determinada necessidade, solicitado urgente providências.

4 – Representar – os edis são os porta-vozes da comunidade e como representantes do povo podem sugerir debates, seminários, análises e audiências públicas

GUERRA ANUNCIADA PELA PRESIDÊNCIA DA FRENTE PARLAMENTAR EVANGÉLICA DO CONGRESSO NACIONAL

O deputado federal baiano Abílio Santana (PL) informou e registou sua candidatura a disputar a presidência da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. A eleição ocorre próxima quinta-feira (17), às 8 horas. A Frente Evangélica é composta por 137 deputados e 15 senadores.

GRANDE VIGÍLIA

Orar é preciso. Em tempos difíceis como este, precisamos está junto ao trono do Rei Eterno e de lá tira forças para vencer as lutas diárias.

ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Socais de Mossoró

Toda semana somos brindados com belos textos colocados no grupo da ACJUS pelo sábio irmão e amigo Marcos Araújo. E desta feita temos o texto: “Santo do dia: SÃO LÁZARO DE BETANIA” da 3ª Semana do Advento do Evangelho (Mt 1:1-17). Obrigado meu irmão.

ACONTECEU….

1 – Fundação Vingt-un Rosado registra a presença do padre Sátiro Cavalcanti na eleição da Academia Mossoroense de Letras

https://colecaomossoroense.org.br/site/2020/12/16/fundacao-vingt-un-rosado-registra-a-presenca-do-padre-satiro-cavalcanti-na-eleicao-da-academia-mossoroense-de-letras/

2 – Professora Graça Henrique teve um momento de despedida da biblioteca na manhã de hoje

https://colecaomossoroense.org.br/site/2020/12/16/professora-graca-henrique-teve-um-momento-de-despedida-da-biblioteca-na-manha-de-hoje/

3 – Academia Mossoroense de Letras anuncia seus novos acadêmicos eleitos no dia de hoje

https://colecaomossoroense.org.br/site/2020/12/15/academia-mossoroense-de-letras-anuncia-seus-novos-academicos-eleitos-no-dia-de-hoje/