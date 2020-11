Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO

“Não há sonho do que queremos ser, sem a consciência do que já somos”.

(Escritor e teólogo Ricardo Alfredo)

O SOCORRO DE DEUS

“Para os montes levanto os olhos: de onde me virá o socorro?” (Salmo 121.1) Aprenda a elevar os seus pensamentos às grandes alturas de Deus e acima das coisas fungíveis da terra, acima das impurezas e das doenças da alma.

Eleve o seu pensamento para os montes da bondade de Deus, de onde nasce um coração bondoso e coberto pela decência, cheio de generosidade e de humildade.

Busque conhecer a si mesmo, ao exercitar a sua visão superior, dentro da certeza da chegada de um novo reino, que vem combatendo a injustiça e a maldade.

Exercite essa busca até que as alturas de Deus, se tornem familiares em sua alma e na sua vida. E assim os montes do Senhor, onde está o seu socorro, se tornarão familiares para ti. E de tal modo, os montes de Deus, serão mais e mais próximos e desejados. E esses valores da terra, que são falsos, ficarão dia a dia mais distantes.

CONVITES

APRENDIZAGEM

“Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos”.

(Eclesiastes 7.9).

ATENÇÃO! MUSEU DO SERTÃO ADIA JORNADA CULTURAL.

Em virtude do recrudescimento da pandemia da COVID-19, o curador do Museu do Sertão sentiu-se obrigado a adiar a XVII Jornada Cultural do Museu do Sertão que estava prevista para ser realizada no próximo dia 5 de dezembro. Logo que seja possível, nova data será marcada para a realização do referido evento.

REFLEXÃO BÍBLICA – princípios imutáveis da santa palavra (Bíblia).

Princípio é uma “regra que se funda num juízo de valor e que constitui um modelo para a ação”. Imutáveis. é a qualidade daquilo que não muda. O Senhor dos mundos, Deus, é imutável. (1 Cr 29.10; Sl 90.2).

Macros princípios imutáveis da palavra de Deus.

I – Há somente um Deus – O Criador – Existe um único Deus, soberano, criador de todas as coisas, Pai, Filho e Espírito Santo. (Gn 1.1); II – A Bíblia é divinamente inspirada – Os sessenta e seis livros da Bíblia são divinamente inspirados por Deus. (2 Pedro 1.21); III – Jesus Cristo é Deus e também homem – Jesus, o Cristo, é Deus – O Filho – a segunda pessoa da Trindade Divina. Nasceu da virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo (Mt. 1.18-25; Lc. 1.26-38); IV – O Espírito Santo é Deus e um Ser Pessoal – É o consolador enviado pelo pai para fortalecer a igreja. (Mt 12.32); V – A pecaminosidade humana – A raça humana é pecadora. O Homem se corrompeu e se depravou. (Rm 3.23); VI – Salvação pela fé, A Justificação – Devido ao sacrifício expiatório de Cristo, pela graça de Deus; a realidade do paraíso. (Rm 10.9); VII – A realidade do Inferno – Todo aquele que rejeita a Jesus Cristo e sua salvação gratuita já está condenado a ir para o Inferno no final dos tempos. (Mt 10.28); VIII – O Retorno de cristo / consumação dos séculos – O Senhor Jesus Cristo retornará à terra uma segunda vez. Depois disso, haverá um julgamento final da humanidade. (Atos 1.11 – Mt 10.28). ESTA É A COSMOVISÃO BÍBLICA. O termo cosmovisão, quer dizer o modo pelo qual uma pessoa vê ou interpreta uma realidade. Para o cristão, a cosmovisão cristã vai colocar o entendimento do universo como criação de Deus, e todas as esferas de conhecimento, possíveis de estarem presentes na humanidade, como procedentes do Deus único e verdadeiro, Senhor do universo, comunicadas a nós por Cristo

IMORTAL DA AMOL – Academia Mossoroense de Letras

O advogado e professor dr. Paulo Linhares é um dos membros da comissão de frente na preparação de mudança na prefeitura de Mossoró. Parabéns confrade.

ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Socais de Mossoró

O presidente da Acjus, o advogado e professor Welington Barreto, vem rompendo inúmeras barreiras ao construir o palácio Milton Marques. Parabéns grande irmão.

ACJUS 6 ANOS DE FUNDAÇÃO COM GRANDES CONQUISTAS

No próximo dia 05/11/2020, A CASA DE RUY BARBOSA, ELDER HERONILDES DA SILVA e MILTON MARQUES DE MEDEIROS- estará completando 6 anos de fundação.

OS TEÓLOGOS DA AMOL – Academia Mossoroense de Letras

Da esquerda para direita temos: Pe. Guimarães, Pe. Sátiro e o Dr. Ricardo Alfredo.

POLÍTICA – PASTORES FECHAM QUESTÃO CONTRA BOULOS EM SP, E SE DIVIDEM ENTRE CRIVELLA E PAES NO RIO

O segundo turno das eleições em São Paulo e Rio de Janeiro obrigou pastores e outras lideranças evangélicas que costumam se envolver com a política de maneira direta a redefinirem seus apoios aos candidatos.

Pastores do Rio de Janeiro e São Paulo estão divididos no Rio entre Crivella e Paes já em São Paulo há um apoio total a Covas.

A CONFUSÃO DE PODERES E DA DEMOCRACIA

Vivemos numa confusão de poderes neste país, que até parece o samba do crioulo doido. Visto que a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), que é a corte suprema do Poder Judiciário, volta e meia está envolvida em confusão e polêmicas políticas, e pior, dando explicações a nação no mínimo estranha. Não é à toa que temos um congresso franco e desorientado.

Para piorar, temos os donos dos munícipios, eleitos e pagos com o dinheiro público, tomando decisões loucas e que apenas massacram a população. Chegamos ao fundo poço e parece que queremos cavar mais e mais esse poço.

Se analisamos bem, tudo vem piorando com uma rapidez descomunal. Vereadores eleitos para legislar, não sabem nem ao menos o que é um processo. Deputados despreparados, senadores corruptos, governadores perdidos na sua função. Então vem o Supremo, suportando os fofoqueiros de plantão para decidir guerrinhas pessoais, e a população, verdadeira dona do poder, jogada ao caos em nome de uma pseudodemocracia que apenas socorre os poderosos.