REFLEXÕES TEOLÓGICAS – Ricardo Alfredo

Democracia em plena mudança

O caminho mais inteligente para o progresso humano ainda é a democracia, apesar de ser no Brasil fraca e dominada pelas oligarquias. E pior, mergulhada em corrupção em todos setores. Principalmente, no mundo do jogo político.

Mas, diante de tanto desmando e corrupção descarada, temos, ainda os grupos dignos de nossa consideração e respeito, que são os evangélicos, os católicos e os irmãos de fé (progressistas na fé), que surgem, despertados para realidade que se apresenta, e a cada eleição, este grupo vem apresentado novos nomes para mudança dessa estrutura coberta de cupim.

Para um(a) observador(a), a mudança parece ser lenta, porém, se apresenta como mudança que logo se fixará no seio da sociedade, e cabe a todos nós, eleitores, vigiar e cobrar cada vez mais destes, aos quais, dermos uma procuração em branco.

Diante das exposições oferecidas, compreendemos que o cidadão, no seu completo exercício da democracia, é o único detentor das mudanças, pois é no seu forte papel, que se encontra o destino do país, do estado e do município e é esse cidadão consciente, de sua atuação no projeto e desenvolvimento social, que atuará como uma bússola que indica o caminho a ser percorrido.

É a plena consciência cidadã, que detém em suas mãos o único aparelho de transformação que é o voto consciente.

Portanto, devemos todos, desempenham o direito ao voto livre e consciente, escolhendo pessoas dignas para ocupar cargos públicos, como fruto de uma decisão madura, refletida e consciente. E assim, estaremos colaborando para evitar a eleição de maus políticos, e ao mesmo tempo, permitirá a obtenção de uma maior legitimidade no processo eleitoral.

REFLEXÃO BÍBLICA

“Porque o SENHOR dos Exércitos o determinou; quem o invalidará? E a sua mão está estendida; quem pois a fará voltar atrás?” (Isaías 14:27).

LIÇÕES: orientações para vida

Num mundo conturbado e violento, o desejo de viver pode ser encontrar nas sagradas letras que é consolo para os corações aflitos, eis algumas dicas: a) Quando estiver triste: Salmos 40; João 14. b) Quando os amigos falham: Salmos 26 e 35. c) Quando Deus lhe parece estar muito distante: Salmo 138. d) Quando estiver desanimado: Isaías 40. e) Quando estiver sozinho e atemorizado: Salmos 22. f) Quando estiver enfermo e na dor: Salmos 32. g) Na aflição: Salmos 2.

XVII JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

DATA: 5 de dezembro de 2020 (sábado) – HORÁRIO: 8 às 14 horas. – LOCAL: Salão de Eventos do Museu do Sertão (Estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró, “A Capital do Semiárido “).

SÓ PARA OS SÁBIOS…

“Quando vem o orgulho, chega à desgraça, mais a sabedoria está com os humildes”. (Prov. 11.2).

GRUPO CANDEIA DA PALAVRA

Neste momento de incerteza, dúvidas e dores, causadas pela pandemia, temos o orgulho de receber a palavra de refrigério por parte deste grupo, que vem anunciando as boas novas da salvação. Parabéns. Grupo Candeia da Palavra. Colaborador: Romero Marinho (conheça mais: https://bit.ly/candeiadapalavra). Ingresse no grupo de transmissão do whatsapp para receber as mensagens em áudio clicando aqui: http://bit.ly/mensagememaudio

HOMENAGEM AOS CENTENÁRIOS DE NASCIMENTO dos imortais da AMOL – Academia Mossoroense de Letras

Vingt-un Rosado

Raimundo Soares de Brito

HOMENAGEM

Homenagem aos 84 anos de fundação da Academia Norte-rio-grandense de Letras. Ela foi fundada no dia 14 de novembro de 1936 pelo folclorista Luís da Câmara Cascudo. Parabéns.

PENSAMENTO

“A generosidade e a humildade são as bases de vida de um verdadeiro sábio.”

(Escritor Ricardo Alfredo).

RECONHECIMENTO

“A CABEÇA DO GIGANTE” é uma genial obra do artista plástico “Bibiu de Lajes”, feita em concreto armado, com 3,3m de altura por 3,10m de largura. Ela foi confeccionada no ateliê do citado escultor na cidade de Lajes e vai ser trazida em uma carreta para o Museu do Sertão. Sua inauguração vai ocorrer por ocasião da XVII Jornada Cultural do Museu do Sertão, no próximo dia 5 de dezembro.

MOMENTO ÍMPAR

O grande irmão e amigo em momento único, o Dr. Helder Heronildes. Momento digno de ser registrado.

AGRADECIMENTO

Nosso querido amigo e confrade Raí Lopes, detentor de grandes livros lançados no Estado, tem sempre uma palavra de carinho e de bom senso para todos. E dessa vez, lançou um comentário nesta página que acrescentou a nossa admiração e a certeza de sua generosidade. Obrigado, bom amigo.