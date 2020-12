Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – interpretação bíblica.

“A humildade é uma das características do bom servo e um sinal de sabedoria”. (Tiago 3:13).

NATAL II

Conta-nos a história bíblica, que os magos, vindos do Oriente e guiados por uma estrela, buscavam o rei nascido no país de Israel. Chegaram na cidade de Jerusalém e se depararam com o rei Herodes, e lhes contaram as boas novas do nascimento de um rei universal. O rei terreno Herodes, logo ficou com o coração apavorado por medo de perder seu reino, visto que, o nascimento de um novo rei, significaria profunda ameaça a sua soberania. (Mt 2:3-8). O rei perturbado, planejou saber onde nasceria este menino, não para adorá-lo, e sim, para eliminá-lo.

Em nossos dias, o Cristo continua sendo ameaça aos poderosos. Pois, assim como Herodes, eles temem perderem o seu poder temporal, visto que o poder deste Rei sobrepuja todos os limites imagináveis e não há como controlá-lo nem o corrompê-lo.

É, chegaram as festas natalinas, o famoso espírito natalino vem se apoderando de corpos e almas em generosidade e ações nunca feitas antes. E diante neste momento emotivo, diversas campanhas são feitas com inúmeras adesões, não que isto seja feio ou ruim. Porém, fica no ar a seguinte pergunta: porque só no natal? E o ano todo, o que fizemos por alguém? Porventura passamos o ano todo com amnésia temporal e nos esquecemos das palavras do mestre? “Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a mim que estareis fazendo” (Mt. 25, 45).

O natal é a festa dos excluídos, humilhados pelas praças. O natal é a mão carinhosa do mestre consolador, é a indicação de um novo dia. O natal é o ano todo de solidariedade, de gratuidade e perdão. O natal é o presente de Deus recreado de misericórdia para com miséria humana. Sim, o natal é dos pobres e dos aquebrantados de espírito. Estes têm lugar especial no coração e na razão de Deus, visto que o seu filho, veio a este mundo e se fez pobre e com eles habitou (2Cor 8:9). Com Ele caminhou os desamparados, os excluídos, os marginalizados e as multidões sem rumo. E para essa mesma multidão ele anunciou: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a Boa-Nova aos pobres” (Lc 4:18). E inda afirmou: “Felizes vós, os pobres, porque vosso é o Reino de Deus” (Lc 6:20); e com eles se identificou: “Tive fome e destes-me de comer”, ensinando que a misericórdia para com eles é a chave do Céu (cf. Mt 25:34-40).

Portanto, O natal que não estão inclusos os pobres, não é um natal legítimo, e de nada tem valor.

VIDA SACERDOTAL – UM FAROL UM MUNDO DE ESCURIDÃO

Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, “um humanista da fé”, sua biografia é extensa com diversas obras publicadas, o que lhe rendeu a cadeira 11 da Academia Mossoroense de Letras (AMOL), que tem como patrono o monsenhor Luiz Ferreira Cunha da Mota. Ele também é membro do Instituto Histórico do Oeste Potiguar (ICOP) e do Conselho Estadual de Educação. Mais diante de todas as conquistas, percebemos que é nada diante da sua inabalável fé no Cristo. 66 anos de vida sacerdotal e de dedicação aos pobres, aos rejeitados e aos humildes. Sua amizade nos honra bom amigo.

ANIVERSARIANTE ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Socais de Mossoró

A imortal da ACJUS, Dona ZILENE CONCEIÇÃO CABRAL FREIRE DE MEDEIROS está de idade nova. Ela é um orgulho da nossa academia e é ocupante da cadeira 04. Todos os confrades e confreiras prestamos reverência e desejamos-lhes saúde e paz de espirito. Parabéns.

ARTES

A imortal da AMARP, amiga e querida, Franci em seu ateliê vem mostrado ao mundo seu talento. Parabéns.

PALAVRA VIVA

“Ó, ser humano! Ele já te revelou o que é bom; e o que requer de ti senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus!” (Miquéias 6:8).

PARA REFLETIR – Orientação para a Vida – Aprendendo a ter uma atitude humilde

1- Saber que o orgulho trás diversos problemas e orar pedido ajuda a Deus para combatê-lo.

2- Ver as outras pessoas como iguais, não como inferiores.

3- Tem um coração bom e sempre pensar nos outros, quando se for tomar uma decisão.

4- Obedecer a Deus, mesmo se parecer humilhante aos seus olhos dos outros.

AMOL – Academia Mossoroense de Letras

Dia 15 – terça-feira é o grande dia de eleição na AMOL. Estão concorrendo as cadeias 15 e 16 da AMOL (Academia Mossoroense de Letras), Eriberto Monteiro e Misherlany Gouthier pela cadeira 16 e na cadeira 15 inscrita apenas a juíza de direito Welma.

RELEMBRANDO

“O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra”. (Provérbios 15:33)

PENSAMENTO –

“Num mundo coberto pelas pelas nuvens do ódio, do rancor e da dúvida, o natal vem anunciando o Cristo libertador, nascido.” (Escritor e teólogo Ricardo Alfredo)

ORAÇÃO PELOS FILHOS

Estes são dias difíceis como nos avisou o apóstolo Paulo, por isso devemos, assim como Jó, Orar Pelos nossos Filhos, e isso nunca foi tão importante como hoje.

Com teorias da liberdade, berros e gritos, os nossos jovens são jogados a uma independência e a uma individualidade sem limite, onde os conselhos de papai e mamãe são quase sempre esquecidos, e cada vez mais, o mundo se torna perigoso.

Inventamos a era da informação e ficamos presos dentro dela. E assim nos tornamos impiedoso e sem amor. Tudo fruto do desamor e da falta de humanismo. E desta forma, a violência, as más influências e as más companhias, assim como os vícios e o crime, vêm destruindo as famílias, família projeto de Deus, e nossos jovens, neste mundo de ilusão, a dia a dia ficam mais vulneráveis as perturbações mundanas.

Oremos pelos nossos filhos, para que Deus tenha misericórdia, e ponha seu olhar de amor e compaixão sobre eles.

Oremos: Senhor meu Deus, eu coloco a vida das minhas filhas, em tuas mãos. Abençoa, proteja e livre-as do mal. Hoje e sempre. Amem.

ANIVERSÁRIO DO PASTOR DA A.D.

O pastor presidente da A.D. Mossoró, Francisco Cicero de Miranda comemora junto aos irmãos seu aniversário no dia 15 de dezembro. Parabéns bom irmão.

GRUPO CANDEIA DA PALAVRA.

Publicamente quero parabenizar o grupo CANDEIA DA PALAVRA, o qual vem descomplicando as mensagens bíblicas. Um grupo liderança pelo irmão e amigo Romero Marinho, não poderia ser diferente. Para quem deseja conhecer as mensagens eis os endereços: https://bit.ly/candeiadapalavra. Ingresse no grupo de transmissão do whatsapp: http://bit.ly/mensagememaudio (coordenação Romero Marinho)

PASSOU PARA O SENHOR

O pastor Francisco Ivo da Silva, membro da diretoria e 2º tesoureiro da Assembleia de Deus de Mossoró. Faleceu na quarta-feira, dia (09), na cidade de Fortaleza/CE, aonde estava a dias internado. Era um bom amigo. Certamente o Rei universal o recebeu com um forte abraço. E lhe disse: Seja bem-vindo vencedor.