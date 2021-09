Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – o Deus que cuida.

“Não há, nem se ouviu, um Deus tão zelo, como o Juiz dos mundos, que cuida até dos pardais”. (Escritor Ricardo Alfredo).

MURMURAR OU AGRADECER!

Todos os dias encontramos pessoas vagando pelas ruas e sem rumo, e esquecem, que amanhã tudo pode acabar bem. Acabar bem! é a tese do doutor Paulo, discípulo de Cristo, que ao escrever aos Tessalonicenses, afirmou: “Em tudo, daí graças porque esta é a vontade de DEUS em Cristo Jesus para convosco”. (I Tessalonicenses 5:18). Quando darmos graças a Deus em tudo, os céus ficam admirando e apaixonados pela insistência da vitória diante das lutas.

Entretanto, o que mais encontramos são pessoas reclamados de tudo. Se chove, reclama do ar quente que sobe, entretanto deveria agradecer pela chuva que lava a terra e diminui a poeira no ar.

Outros reclamar por não ter muito dinheiro para obter os bens perecíveis, cacarecos sem valor eterno. Porém, deveriam agradecer pelo sol que nasce encorajando para a lutar e vencer mais um dia.

Outros, com seus olhos espirituais vendados, reclamar por não ter saúde plena e são incapazes de ser grato por renascer cada manhã ao acordar.

Muitos reclamar por ter nascido, e pela vida não o tenha dado tudo que supostamente merece. E esquecem de ser grato por ser escolhido numa multidão para viver a aventura do dom da vida.

Neste mundo de lutas e aflições a posição que tomamos diante delas, muito fala quem somos, e está, sem o som da voz declara na eternidade a nossa posição de fé diante da dificuldade imposta pelo sistema mundano. Vejamos um exemplo magnifico de profunda fé diante da agonia e da dor. Diz a bíblia que Jó em meio a sua luta e provação declarou: “quando a mulher de Jó pede á ele que amaldiçoe DEUS e morra? Jó se posicionou diante das lutas e declarou: “Eu sei que meu Redentor vive!” (Jó 2:9). Assim como Jó devemos agradecer por tudo o que nos ocorre! Ou acontece. Sempre o Grande Arquiteto de tudo está vigilante em nossa caminhada. Então acredito, levante e caminhe, pois, a chegada está ali bem perto. E a vitória está raio com a primeira luz do sol. A vida é um dom especial, e nos apresenta silenciosamente, uma grande quantidade de razões para agradecemos. Sim, agradecer, pelo sol que nasceu e nos aquece, pela chuva cai copiosamente para o justo e para o injusto, pelo ar que gratuitamente é nos dado pelo arquiteto do universo, por aqueles que nos ama, pela provação constante, pela saúde, pela lagrima, pelas experiencias vividas, pela generosidade na caminhada, pela comida que a terra, alegremente nos fornece, pela água que nos nutri, e pela misericórdia do Juiz dos mundos, Deus, como relata o sábio Salomão ao declarar: “a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã”. (Lamentações 3:23),

Deste modo, escolha ser feliz, pois está em suas mãos a escolha da felicidade ou da infelicidade, visto que é você que pode escolher e determinar como sua vida será neste mundo.

Claro que haverá dias de dores e aflição, porém, pela manhã eles vão embora e a alegria daqueles que esperam no seu redentor sempre é renovada. Então resolva vencer… vencer… vencer, visto que foste criado para ser um vencer. E não há outro caminho a não ser lutar e vencer.

Analise comigo: Deus nos criou, sonhou com cada detalhe em cada um de nós (se você ler o Salmo 139 vai comprovar isso), preparou boas obras para que andássemos nelas, ou seja, o Senhor tem um propósito para cada um de nós, não estamos nessa terra em vão (Efésios 2.10).

Além disso, mesmo a humanidade virando as costas para o Seu criador, se entregando ao pecado, Deus nos amou de tal maneira que entregou O SEU MELHOR, Seu único filho para morrer em uma cruz para nos trazer perdão e salvação (João 3.16).

Portanto, ao invés de murmura pelas lutas diárias, pelas barreiras impostas, devemos cantar um hino de adoração a Deus e ter a visão de que o Deus que cuida de pardais, também cuidará de cada um nós.

FEIRA DO LIVRO LISBOA

Amiga e escritora Socorro Cavalcante, imortal da AMOL – Academia Mossoroense de Letras, é destaque na feira do livro. Parabéns confreira.

AMOL – Academia Mossoroense de Letras

A Academia Mossoró de Letras (AMOL), vem preparado para setembro a grande festa de aniversário do seu presidente o imortal dr. Helder Heonildes. A programação é extensa. Terá início com um culto ecumênico através de uma live, e durante todo o dia será de festas e programação.

COLUNA DIREITO DO POVO COM RICARDO ALFREDO

ANIVERSÁRIO ACJUS/AMOL – Dr. Helder Heronildes

AMOL E ACJUS em ritmo avançado para a grande festa de aniversário do irmão e amigo Dr. Helder Heronildes. Avante confrades.

ANIVERSARIANTES DA ACJUS

Parabéns ao dois grande irmãos e amigos pela data especial de vossos nascimentos.

O nosso irmão e confrade Bruno Ernesto dispensa apresentação, visto que é um intelectual da maior qualidade. Todos nossos, seus irmãos e confrades celebramos cheios de alegria o seu natalício. Parabéns meu irmão.

Agradeço a todos os confrades, irmãos, amigos que copiosamente enviaram os parabéns. Deus abençoe a todos.

Parabéns aos confrades.

EVENTO DA REVISTA ACONTECE

ACJUS no dia 27/08/21 a ACJUS foi homenageada num grande evento que aconteceu às 8h no Restaurante Dona Salada, promovido pela Revista Acontece. Mais uma conquista para nossa instituição que a cada dia se firma como uma das mais importantes do Brasil.

17 ANOS DE SAGRAÇÃO EPISCOPAL DO BISPO DOM MARIANO MANZANA

Mossoró E Demais Segmentos, se regozijam pelos 17 anos de sagração episcopal do Bispo Dom Mariano Manzana, na Diocese de Santa Luzia de Mossoró. É incontida, alegria do povo de Deus, com as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Ministério de Dom Mariano, razão pela qual todos se unem em oração, principalmente, rendendo graças a Deus para que o Ministério episcopal do nosso querido bispo, continue sendo aprovado por Deus. Os meus votos são para que Deus abençoe, ainda mais, o Ministério do seu Pastor, que vem conduzindo o rebanho dentro dos propósitos da inabalável fé cristã.

PAPO INTELECTUAL – 2007

Papo intelectual com Elder Heronildes, Gonzaga Chimbinho e Felipe Caetano – 2007.

AGRADECIMENTO

É, o Grande arquiteto do universo, Deus, permitiu que Completasse mais um ano de vida, e de verdade, poderia ter sido apenas mais um aniversário, mas desta vez foi algo diferente que aconteceu, foi um dia muito especial e tudo graças a vocês, confrades, confreiras, amigos e irmãos que cheios de amor ao próximo, lembraram deste servo do altíssimo Rei, Cristo Jesus,

Cheio de emoção e com os olhos marejados de lagrimas, hoje quero agradecer de coração a todos aqueles que se lembraram de mim nesse dia. Saibam que cada demonstração de afeto, maior ou menor, de longe ou de perto, significou muito para mim.

A todos vocês agradeço pelo carinho e por fazerem do meu aniversário uma data tão especial! Deus os recompensem pelo carinho e amor demonstrado.