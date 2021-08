Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO:

“Nas minhas dúvidas e temores, tenho em Cristo o refúgio certo”. (Teólogo Ricardo Alfredo).

UMA PAIXÃO, O RÁDIO.

Sempre gostei do rádio. Acho o rádio mais democrático, mais povo, mais humanizado. Já apresentei vários programas de rádio e até mesmo na TV. Na TV da câmera, ao lado do bom irmão e amigo Geraldo Maia, foram dias luminosos. Hoje voltei ao rádio, desta feita na FM 105, ao lado do irmão e amigo Dr. Edilson.

O PEDIDO ERRADO

Conta-se que um certo homem trabalhava numa pedreira, e ao ver um homem sentado num camelo, disse a Deus: Senhor eu queria ser aquele homem que anda num camelo, apenas inspecionando as obras. Continuou o homem… sabe, Senhor, eu seria feliz, e continuou pedido, vai deixa, deixa, vai, só desta vez eu ser feliz! E Deus lhe disse: faça-se assim com desejas. Só que o homem saia de casa as quatro horas da manhã e tinha que inspecionar 14 províncias sentado num camelo voltando as 23h para no dia seguinte prosseguir sua jornada. Numa dessas viagens, de repente o sol ficou mais quente e aquele homem começou a murmurar; eu queria ser o sol, queima tudo e a todos e logo começou a pedir a Deus; Deus quero ser o sol, é forte, queima os homens e tudo, eu quero ser o sol, deixa vai, deixa, e Deus em sua sabedoria disse: está certo, seja o sol. E Ele começou a queimar tudo, primeiro as matas, depois os animais, e em seguida os homens. Porém, surgiu uma nuvem, e ele não conseguia passar. Ficou com tanta raiva que olhou para os céus e disse: eu queria mesmo era ser nuvem. Nuvem manda chuvas, faz sombra. Eu já sei Senhor, o que quero ser, quero ser nuvem, vai deixa, vai, eu seria tão feliz e Deus respondeu: seja nuvem, ele saiu mandando chuvas pesadas para todo lado, alagando tudo, destruindo cidades com inundações, derrubando toda a mata que encontrava. Até que um dia, surgiu um vento forte, e ele querendo ficar quieto não podia. Pois o vento o jogava para cima e para baixo e logo começou a murmurar. Oh! Senhor o bom mesmo é ser vento, vento derruba tudo, destruí todo, arrancando as roupas dos homens e das mulheres. Senhor já descobri o que quero ser, eu quero ser vento. E Deus em sua eterna bondade, disse ao homem: Seja o vento. E logo ele passou a ser vento e começou a criar furações, derrubando as árvores, prédios, arrancando os lagos e jogando longe. Até que um dia se deparou com uma pedreira e soprou e bateu, e a pedreira nem se movia, e ele irado, diz ao Senhor: bom mesmo é ser pedreira nada destrói, está sempre firme. Senhor agora descobri o que eu quero ser, quero ser pedreira e serei feliz sendo pedreira. Na sua paciência eterna, disse Deus: meu filho seja pedreira e logo passou a ser. Passara-se muitos dias e de repente ele sentiu uma fisgada fina e quando olhou, era um homem quebrando pedra. Então ele olhou para os céus e disse, sabe Deus agora descobri o que realmente eu sou e quero ser, para ser feliz, Quero ser aquele homem que está quebrando pedra, e Deus lhe respondeu: espere um pouco, no início você era aquele homem. Lição da vida, o melhor lugar quase sempre é onde você está. Então, escute a voz do eterno arquiteto de tudo, que ordenou a você que deve ficar onde estais.

ARTE

A artista Franci Dantas, que também é imortal de várias academias sempre nos encantando com suas obras. E essa é uma obra excepcional que foi batizada de Entretons. Parabéns confreira.

REFLEXÃO: dia dos pais – conselhos bíblicos.

Nas transformações das relações familiares do século 21, e com a previsão de mudança no panorama socioeconômico mundial, a humanidade foi levada a um novo pensar nas funções do homem e da mulher no treinamento e na educação dos filhos. E esta nova visão vem gerando um conflito entre as gerações e provando rupturas sociais.

As sagradas letras, traz em suas páginas, lições profundas da relação entre pais e filhos. A ideia central de um Deus Pai que cuida é uma experiência extraordinária para toda humanidade. Onde Deus é visto como um Pai cheio de amor e bondade, que ama incondicionalmente, que acompanha cada passo na trajetória da vida, que cuida e sustenta todos os seus filhos e que deu a vida por amor a muitos. Além disso, a sagradas letras que torna o homem, também traz uma diversidade de versículos e ensinamentos sobre a afinidade entre o pai e os filhos. Vejamos o conselho do Juiz dos mundos, Deus, aos homens: 1- “O pai do justo exultará de júbilo; quem tem filho sábio nele se alegra.” (Pr 23:24) 2- “Os filhos dos filhos são a coroa dos velhos, e a glória dos filhos são os pais.” (Pr 17:6) 3- “Os filhos dos filhos são a coroa dos velhos, e a glória dos filhos são os pais.” (Pr 17:6) 4- “Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem.” (Pr 3:11-12) 5- “Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem; pois ele sabe do que somos formados; lembra-se de que somos pó.” (Sl 103:13-14) 6 – “Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor; porque isto é justo.” (Ef 6:1) 7- “Pais, não exaspereis vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor.” (Ef 6:4)

COLUNA DIREITO DO POVO COM RICARDO ALFREDO

Todos os domingos no portal do RN, temos um pouco sobre como o direito atua no nosso dia a dia. https://portaldorn.com/jamais-esquecer/

ANIVERSÁRIO ACJUS

Quem apagou mais velinha no dia 10 de agosto o confrade e edil Francisco Carlos. Parabéns confrade.

O AMOR DE CRISTO – para os que querem desistir

35 Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?

36 Como está escrito: “Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias; somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro”.

37 Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.

38 Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes,

39 nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. (Romanos 8: 35-39)

CONVITE DO DIA NACIONAL DAS ARTES

De forma extraordinária, o dia nacional das artes foi esclarecedor e muito educativo. Parabéns aos coordenadores.

PASSAGEM DO TREM – versos de Dr. Helder Heronildes

“Naquela manhã – e naquela rua –

Via o trem passar.

Lenta, lá vinha ele, sempre fumacento,

caldeira ardente, resfolegando,

parecendo um canto triste,

que de longe se sentia, apitando e fumaçando

aqui e ali, num prenúncio melancólico

da própria morte que, com o tempo, surgiria.

O apito, às vezes, era estridente,

outras, lembrava um canto triste,

cheio de melancolia evocativa.

A rua, tranquila como sempre, era aquela

de todos nós: à Felipe Camarão.

O bairro do nosso encantamento era, e ainda é,

o Doze Anos, parecendo resultado de uma lendária.

Mas, na verdade, daqui nunca saiu, perpetuou-se.

Sua vida poderia ser contada, mas o bairro é a força

representativa da sua própria vida.

Quando por ali passo, sem ver os trilhos

muito menos o trem, com aquele seu resfolegar

incessante, mandando, às alturas, aquela fumaça cinzenta,

o coração parece se partir, em busca de um trem

que não mais existe.

Ah! Se o trem existisse para acordar o bairro da sua letargia!

Fazê-lo de novo aquilo que foi ouvindo as vibrações do apito”. Elder retrata, em versos, sua infância, adolescência e mocidade, no bairro Doze Anos. As ruas que margeiam à antiga “linha do trem”, pelo lado do bairro Doze anos, em especial, Felipe Camarão, Lopes Trovão (Rua da Palha), Princesa Isabel e Frei Marcelinho, todas, paralelas ou cortando à Av. Rio Branco (onde a linha passava) …

AMOL – Academia Mossoroense de Letras

A Academia Mossoró de Letras (AMOL), sobre a presidente do imortal dr. Helder Heonildes, vem se articulando para voltar o programa Academia em foco. Grande iniciativa cultural, parabéns. E me setembro temo o aniversário do nosso presidente. Já se articula uma festa extraordinária.

MANDAMENTO COM PROMESSA (dia dos pais)

“Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá”. (Êxodo 20:12)

Este é um mandamento positivo da parte de Deus, que indica o desejo do coração da criação, que a bondade e a justiça. É algo simples e profundo, honrar os pais, é como adorar a Deus em obediência. E deste ato, vem vida longa e riquezas. Dentre os dez mandamentos, o honrar nossos pais é o único mandamento com promessa de ampla vitória, dentre elas estão: Viver por muito tempo sobre a terra; tem uma vida abastada e sem falta de nada. É uma promessa condicional, ao fato de obedecer e honrar e sempre concedida para aqueles que honrarem seus pais.

Todavia, diante de um mundo doente e entregue a sua sorte, ainda temos alguns que seguem as orientações do Grande Arquiteto de tudo, Deus, e assim, em seus dias na terra terão fartura em tudo.

Feliz dia dos pais… que é o ano todo.