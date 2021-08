Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – DEUS É A CAUSA PRIMEIRA.

A premissa básica é que, já que há um universo em vez de nenhum, ele deve ter sido causado por algo ou alguém além dele mesmo. E essa primeira causa deve ser Deus. Esse raciocínio baseia-se na lei da causalidade, que diz que toda coisa finita ou contingente é causada agora por algo além de si mesma.

ANDRÉ MENDONÇA É INDICADO PARA STF

Sempre pensei que os indicados para compor o STF deveriam serem Juízes de carreira. Porém, a Constituição brasileira doutrina diferente, e como pensador nesta nação, prefiro seguir o que diz a Constituição e por esse motivo a indicação pelo presidente para o cargo do STF, do jurista ANDRÉ MENDONÇA é mais do que justa. Visto que sua vida é digna, suas posições são honestas e claras, seu saber jurídico é notório e tem vida ilibada.

REFLEXÃO: OS DEZ PRINCIPAIS CONCEITOS DE FÉ DAS SAGRADAS LETRAS

1- “Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.” (Romanos 10:17);

2- “Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos.” (2 Coríntios 5:7);

3- “Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie.” (Efésios 2:8-9);

4- “Todavia, àquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça.” (Romanos 4:5);

5- “Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.” (Hebreus 11:1);

6- “Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: ‘Vá daqui para lá’, e ele irá. Nada será impossível para vocês.” (Mateus 17:20);

7- “Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: ‘Levante-se e atire-se no mar’, e assim será feito.” (Mateus 21:21);

8- “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.” (Hebreus 11:6);

9- “Mulher, grande é a sua fé! Seja conforme você deseja”. E, naquele mesmo instante, a sua filha foi curada.” (Mateus 15:28);

10- “Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes.” (1 Coríntios 16:13).

COLUNA DIREITO DO POVO COM RICARDO ALFREDO

Todos os domingos no portal do RN, temos um pouco sobre como o direito atua no nosso dia a dia. https://portaldorn.com/jamais-esquecer/

AMOL – Academia Mossoroense de Letras

A Academia Mossoró de Letras, sobre a presidência do imortal dr. Helder vem auxiliando as academias mais jovens com um dinâmica de ações fantásticas. Parabéns aos imortais da AMOL

PENSADORES

“Fé é pisar no primeiro degrau, mesmo que você não veja a escada inteira.” (Martin Luther King Jr.).

UMA VIAGEM NO MUNDO DO ESCRITOR

Com grandes participações de escritores renomados a aflam deu um show de conhecimento sobre a coordenação da Dr. Taniamá. Parabéns aios ilustre imortais.

MUSEU DO SERTÃO

A mais pura cultura do nosso povo nordestino, está bem representada no museu do sertão, que tem com coordenador o prof. Dr. Benedito. Já visitei por diversas vezes e sempre vejo com outro olhar a história e os objetos expostos.

PESQUISA DIZ QUE MAIORIA DOS BRASILEIROS É A FAVOR DO VOTO AUDITÁVEL

A opinião racional do eleitor receber um comprovante impresso na urna eletrônica é uma das bases políticas de Jair Bolsonaro e dos seus aliados políticos.

Em fácil visita ao site Poder360, há uma pesquisa de opinião, voltada a essa temática, o qual determina que uma parte forte da sociedade Brasileira é totalmente favorável ao voto auditável.

A estática divulgada pelo site Poder Data, apresenta a seguinte conclusão: 46% dos brasileiros são favoráveis ao voto impresso, 40% são contrários e 14% não sabem responder.

O site Poder360 divulgou uma pesquisa onde a maioria dos brasileiros seria a favor do voto auditável, um dos projetos mais importantes para sociedade. (Fonte: Blog do DC).

“Grifo nosso: é difícil entender o ministro Roberto Barroso, que é um grande pensador. Todavia, como ele é o ministro responsável pelas eleições brasileira e como grande parte da sociedade deseja o voto auditável, porque então não o fazer! O que se esconde da grande massa? Ou seja, é pura arrogância dos supostos donos do poder. Visto que, quem fez ou faz parte das classes mais humildes desta nação, sonha com um país justo e decente. Sempre fui, e sou defensor das liberdades individuais e da democracia. Porém, alguns esqueceram, ao chegar ao poder, que a democracia emana do povo e isso é um perigo constante numa nação jovem que é induzida a caminhos perigosos.

RADIO FM SANTA CLARA 105.1

A produção e apresentação tem a assinatura acadêmica dos confrades Edilson Junior e Ricardo Alfredo. Além de ser um marco histórico para nossa instituição, o programa na sua estreia ficou ainda mais importante, porque tivemos a presença da lenda VIVA acadêmico e patrono Sátiro Cavalcanti Dantas. Uma grande instituição tem sempre um grande fato histórico a proporcionar. Parabéns mais uma vez a direção da FM Santa Clara pelo apoio e compreensão dos nossos trabalhos. Por fim, e dizer que o programa Cultural e Cidadania em Debate tem também o compromisso de difundir o trabalho, ações e realizações de todos as nossas congêneres de Mossoró como: AMOL, AFLAM, ICOP, AMARP, FUNDAÇÃO VINGT – UN ROSADO, ASCRIM, MUSEU DO SERTÃO, AMLEC etc, bem como das demais regiões como a ALAM (Martins) e APLA (Patu).

ANIVERSARIANTE ACJUS

Parabéns as confreiras.

ASSISTAM AOS STORYS da ACJUS

MINISTRAÇÃO DE CURSO SOBRE PDDE EMERGENCIAL

Nesta quarta-feira, dia 28 de julho a PMM, através da secretaria de educação de Mossoró, ministrou um minicurso para aplicação do PDDE emergencial. O professor Ricardo Alfredo foi o responsável pela ministração do curso. Participaram todos os diretores das unidades de Educação Infantil e das escolas, tanto rurais como as escolas urbanas.

AS TEORIA DAS QUATRO CAUSAS

Sábio Aristóteles percebeu que há, no mundo, movimento constante e transformação. Por existir transformações, há, no mundo, efeitos, e todos os efeitos têm, por trás de si, causas. Essa teoria é conhecida como o princípio de causa e efeito, que é uma das bases de sustentação da Metafísica. A metafisica é fundamentada em quatro origens para todos os seres, vejamos:

Causa material: diz respeito à matéria que compõe um ser ou objeto do mundo. Ou seja, se pensarmos na casa do joão-de-barro, a sua causa material é o barro. Causa formal: é a forma física e conceitual que um determinado ser ou objeto possui. Tudo tem uma forma que o define. Se pegarmos o exemplo da cadeira, o formato de cadeira é a sua causa formal. Causa final: diz respeito à finalidade do objeto ou ser. As finalidades são diversas para os diversos seres e objetos presentes no mundo. É mais fácil tomar como exemplo, mais uma vez, um objeto inanimado como a casa do joão-de-barro, pois a sua causa final é servir de abrigo e ninho para o pássaro e seus filhotes. Causa eficiente: é a causa primeira, que deu origem ao ser ou objeto, ou seja, aquilo que foi responsável pela criação. A causa eficiente da casa do joão-de-barro é o próprio pássaro que a construiu.

Aristóteles argumenta ainda que, por haver movimento em tudo e também sempre haver causa para esse movimento, é perigoso cairmos em uma espécie de percuso ad infinitum, se não estabelecermos que, em algum momento, houve uma causa primeira que não foi causada por nada e deu origem às outras causas. A causa não causada é DEUS.