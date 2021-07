Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Confiança.

“De uma coisa eu sei…. habitarei no santo lugar, onde mora o meu Senhor.” (Teólogo Ricardo Alfredo).

ORAÇÃO E SEUS PRINCÍPIOS NUM MUNDO DE CAOS

Assombrado com o aumento da violência, das tragédias naturais e com a corrução na política, o profeta Habacuque orava ao Senhor em tempos difíceis e combatia com firmeza as atitudes dos homens maus. E em seu isolamento de oração, o profeta perguntava a Deus: “Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim; há luta e conflito por todo lado” (Habacuque 1.3). inesperadamente, Deus não lhe respondeu. “Senhor, até quando clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti: ‘Violência!’ sem que tragas salvação?” (Habacuque. 1.2). porém, só havia silêncio.

Os motivos do silêncio de Deus eram vivos, o povo está longe das ordens divinas e tinham abandonado a fé. As autoridades criavam leis humanas que feriam as leis divinas, de tal forma que todos os assuntos que envolviam a justiça, eram realizados com suborno, opressão ao pobre, de todas as formas de violência, e com maquinação ao mal. E neste quadro de calamidade, o profeta foi buscar em Deus uma resposta, desejando saber por que havia permissão estes homens continuassem sem serem punidos da sua prática do mal maldade.

Diante de muito clamo, por parte do profeta, veio a resposta de Deus. E o discernimento e a sabedoria cheio o coração do profeta de tal forma que ele compreendeu que deus é justo e sábio, não aceita o pecado, todavia age com misericórdia e para cada ser humano Ele tem um plano.

Em sua guerra espiritual, sobre a justiça divina, o profeta chegou as seguintes conclusões: podemos confiar n’Ele, sejam quais forem as situações desfavoráveis; podemos falar com Ele sobre tudo, até sobre nossas dúvidas, temores e revoltas; o poder Lhe pertence, mas Ele é um Deus paciente, que age na Sua ocasião oportuna e da forma que Lhe apraz. Por isso, o justo viverá pela sua fé! Ele confiará na bondade de Deus. Deus poderá tardar a responder nossas orações, mas nunca vai decepcionar nossa confiança.

Está passagem bíblica nos faz lembrar os princípios da oração, que São: a) tomar posição. “Sobre a minha torre de vigia me colocarei (…)” (2.1a). Habacuque procurou um lugar afastado, tranquilo: uma torre de vigia. b) esperar. Neste mundo imediatista, há quem clama ao Senhor e espera que Ele intervenha imediatamente. E se Deus não responde logo, fica perplexo, frustrado e, finalmente, desanimado. Mas Habacuque decidiu esperar: “Aguardarei (…)” (2.1b). É preciso escutar. “(…) para ver o que Deus o Senhor me dirá (…)” (2.1c). Habacuque esperava e escutava! A oração não é apenas o falar. É o escutar também. Como diz o salmista: “Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus” (Salmo 46.10). c) confiar na bondade de Deus. Habacuque estava pronto a perder tudo, menos a sua fé no Senhor. Sua conclusão revela a mais absoluta afirmação de fé na bondade divina: “Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no SENHOR e me alegrarei no Deus da minha salvação. O SENHOR, o Soberano, é a minha força.” (3.17-19)

A lição didática deste texto de Habacuque, é que sejam quais forem as circunstâncias que estamos enfrentando, sempre é bom tem em mente que tudo que acontece é permitido por Deus, e para vencer tais circunstâncias, só há um remédio eficiente a fé, o maior segredo de uma vida diária farta. Uma vida vivida por fé será também uma vida cheia da alegria de Deus.

Consequentemente, nestes dias de tantos desapontamentos e de perturbações morais, políticas, econômicas e sociais, continuemos a buscar no silêncio da oração o acreditando no mover da justiça e da bondade divinas através do espirito santo de Deus, no momento que Lhe aprouve.

ANIVERSÁRIO

Apagou mais uma velinha o nosso querido amigo diretor (competente e sábio), da unidade de pronto atendimento Raimundo Benjamim no Bh, João. É conhecido em toda Mossoró e região como um grande gestor na Saúde. Claro amigo, eu tenho certeza que Deus, ao olhar para você, deixa cair uma lágrima de alegria. Parabéns.

MUDANÇA NO GRAU DE ISOLAMENTO SOCIAL NO RN

As igrejas e templos religiosos no Rio Grande do Norte, poderão aumentar sua capacidade, para cerca de 60% no mês de julho. Veja o cronograma do governo do estado: *IGREJAS E TEMPLOS* – Fica estabelecido um calendário dos decretos da seguinte maneira: a partir do dia 23 de julho – 60% da capacidade da igreja a partir de 06 de agosto – 80% da capacidade a partir de 20 de agosto – 100% da capacidade liberado. (http://www.cleitonalbino.com/)

LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE

ACJUS – os confrades Wellington Barreto – titular da cadeira 01, Charles Lamartine – titular da cadeira 50, estiveram no lançamento da Revista Acontece, empresa de propriedade dos empresários Neide Carlos e Marcelo Bento. Na oportunidade conversam com o confrade CHARLES sobre a nossa instituição e a programação prevista para o resto do ano, em especial já agora do próximo dia 9/7/21, quando através do nosso projeto Memória Acadêmica – Trajetórias – estaremos homenageando o confrade MILTON MARQUES DE MEDEIROS – in memoriam pela passagem de 81 anos do seu nascimento.

REFLEXÃO:

“A vergonha partiu do mundo político há muito tempo, eles enganam o povo com um sorriso nos lábios, e com o coração cheio de maldade”. (Teólogo Ricardo Alfredo).

ANIVERSARIANTES DA ACJUS

Todos estes são grandes escritores e seres humanos extraordinários, além de terem uma inteligência ímpar. Parabéns ao confrade e as confreiras da ACJUS.

COLUNA DIREITO DO POVO COM RICARDO ALFREDO

Todos os domingos no portal do RN, temos um pouco sobre como o direito atua no nosso dia a dia. https://portaldorn.com/jamais-esquecer/

AMOL – Academia Mossoroense de Letras

A Academia Mossoró de Letras (AMOL) como sempre apoiando as demais academias em suas lives e apresentado seus membros com grandes palestras. Parabéns.

CONVITE – ACJUS (Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró)

A direção da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS – Projeto Memória Acadêmica Trajetórias, CONVIDA –a sociedade mossoroense, potiguar e nacional para no próximo dia 09/07/21 – a partir das 18h., na modalidade remota, participar da SESSÃO MAGNA DA SAUDADE in memoriam aos 81 anos de nascimento do inolvidável confrade MILTON MARQUES DE MEDEIROS. O evento será acessível à coletividade convidada por meio do google meet LINK – (https://meet.google.com/gii-uimg-aep). Teremos como oradores os acadêmicos: Francisco Marcos Araújo (cadeira29), Charles Lamartine de Freitas Souza (cadeira 50) e Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros (cadeira 04). Também na oportunidade, estaremos promovendo a apresentação do livro: MEMÓRIAS DE MILTON MARQUES DE MEDEIROS, O MENINO DO PORÉ, – trabalho de grande significado histórico-cultural e humano, de autoria da escritora, jornalista e produtora – Lúcia Rocha. Aguardamos a participação de todos em nossa sessão virtual, bem como de vossos familiares e amigos.

Atenciosamente. JOSÉ WELLINGTON BARRETO – Presidente da ACJUS (Contatos para demais informações: 084. 98868.4824 – 99943.8476 – 99954.5990 – 991008.6192. [email protected]; [email protected])

PENSAMENTO – A paz

“Para que serve a riqueza, sem a paz?” (Teólogo Ricardo Alfredo)

EDUCAÇÃO – INSCRIÇÕES PARA O ENEM 2021

Calendário de provas definido – O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) inicia, nesta quarta-feira (30), as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021.

Os interessados poderão se inscrever na Página do Participante, até 14 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 85 e o pagamento deve ser feito por aqueles que não estão isentos, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).

Os resultados finais das solicitações de isenção foram divulgados pelo Inep, no dia 25 de junho, e estão disponíveis na Página do Participante.

Os interessados em fazer o Enem 2021 deverão realizar a inscrição no exame, isentos ou não. O Inep preparou um passo a passo para ajudar na inscrição. Para isso, basta acessar a Página do Participante, no endereço eletrônico enem.inep.gov.br.

Provas – As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto a versão digital quanto a impressa. As duas versões também terão a mesma estrutura de prova: quatro cadernos de questões e a redação.

Cada prova terá 45 questões de múltipla escolha, que, no caso do Enem Digital, serão apresentadas na tela do computador. Já a redação será realizada em formato impresso, nos mesmos moldes de aplicação e correção da versão em papel. Os participantes receberão folhas de rascunho nos dois dias.

No primeiro dia, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. A aplicação regular terá cinco horas e 30 minutos de duração.

No segundo dia, as provas serão de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Nesse caso, a aplicação regular terá cinco horas de duração.

VERDADES SABIAS

“Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos, há no coração do homem, mas o desígnio do SENHOR permanecerá.” (Provérbios 19:20-21)

O ÚLTIMO DOS PROFETAS DE UM MUNDO MODERNO

A PEC do voto auditável será votada na próxima quinta-feira, 08 de julho, e a mobilização gerada contra a proposta pelo ministro Luís Roberto Barroso motivou o pastor Silas Malafaia a comentar o assunto.

Num vídeo, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC) lembrou que projetos semelhantes já foram aprovados pelos parlamentares no passado e, posteriormente, derrubados pelo STF.

“Essa questão é séria e grave. Em 2009, o Congresso Nacional aprovou o voto impresso, e a desculpa mais esfarrapada do Supremo Tribunal Federal para solapar aqueles que representam o povo é que ‘vai gastar muito dinheiro’, ‘não dá tempo’”, introduziu.

Malafaia não escondeu sua indignação com a postura do principal opositor da PEC: “Hoje, nós estamos vendo o ministro Barroso, numa tresloucada corrida para tentar convencer o impedimento do voto impresso. Agora, escutem o que eu vou dizer para vocês: toda contagem de voto tem que ser pública. A apuração em segredo já é uma fraude. O boletim de urna só dá resultado”.

Imagine você, como o procurador falou, uma reunião de síndicos do prédio, você chega com a urna, cada um vota na urna e você leva a urna para casa, para você dar a contagem e depois você apresenta um boletim. Está sendo solapado o direito do povo brasileiro. Tem que se dar publicidade à contagem do voto”, protestou o pastor.

Ao final, Malafaia questionou o motivo de rejeição a uma medida que traria maior segurança: “Estranho! Por quê o PT e os puxadinhos da esquerda não querem brigar pelo voto impresso? Na eleição de 2020, você lembra, ficou parado três horas o sistema de contagem. […] Pense, povo brasileiro! Por algum acaso o Brasil tem mais tecnologia que Japão, Israel, Estados Unidos, Alemanha, Europa? Lá não tem voto com contagem.

ORAÇÃO DO DIA

Meu Senhor, abra meus ouvidos para que eu possa ouvir o Seu conselho, e ajuda-me a discernir os Seus caminhos para minha vida. Tenho tantos planos e projetos, mostra-me quais são do Seu agrado. Guia-me à Sua sabedoria e ensina-me a viver na direção e no poder fornecido pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro. Amém.