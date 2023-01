Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO COMENTADO – O sábio apóstolo Paulo

“Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes” (Efésios 6:13). O apóstolo Paulo aos escrever sua carta aos efésios, relata que todos nós passaremos pelo dia mal, e quem ninguém pode fugir dele. Porém, o apóstolo faz uma ressalva, que neste dia devemos estar vestido das armaduras de Deus, as quais devemos tomar posse em oração. E assim poderemos resistir, e ficar firme na esperança salvadora de Cristo.

A PROFISSÃO POLÍTICO

Ser político, não tem nada de mal, até porque é uma função pública honrosa, e é uma forma de governo com a participação popular na escolha. Todavia, a forma e as proporções atuais que a política e os políticos vêm tomando, é mais que vergonhoso e descabido. São tão decepcionantes os nossos partidos políticos e os próprios políticos, que é notório que a política de nossos dias deixaria envergonhado e triste os pais da democracia.

Certamente, todos sabem que não há a profissão político. Porém, no Brasil é institucionalizado de forma indireta, onde os partidos tem donos. E todos, ou fazem de desentendidos, ou fecham os olhos para os caciques/mandatários e seus crimes previstos em lei.

A carta magna, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 39, parágrafo 4º, do “§ 4º, doutrina: “O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”

A simples leitura do artigo 39, parágrafo 4º, já demonstra que todos os agentes públicos, políticos, do mais alto cargo que é presidente da república, aos vereadores, não são detentores de vínculo, de natureza profissional com o estado. Mesmo que os partidos, façam de cada cargo público/político, uma função familiar, ou seja, de pai para filho.

Outro grande mal dentro da política partidária, é que ela não exige graduação, preparo intelectual, ou mesmo uma profissão provada. A exigência é apenas alguns requisitos, que se fundamentam no artigo 14 da Constituição Federal de 1988. São os seguintes requisitos: 1- Ter a nacionalidade brasileira, ou seja, ser brasileiro nato ou naturalizado; 2- Ter o exercício pleno dos direitos políticos; 3- Estar em dia com o alistamento militar (no caso dos homens); 4- Residir no local de candidatura; 5- Ser filiado a um partido político; 6- Ter de 18 a 70 anos.

Outros requisitos são: Já para o cargo de Presidente e Vice-Presidente da República e Senador precisam ter 35 anos. Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal é necessário ter, no mínimo, 30 anos. No caso do cargo de para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz a idade mínima é de 21 anos; para o cargo de Vereador é de 18 anos.

Depois de termos visto, as idades de cada cargo político, cabe aqui uma crítica a falta de rotatividade na política, ou seja, sempre são os mesmos que disputam as cadeiras políticas em todas as etapas. Ao qual chamamos de políticos profissionais, que sempre exercem mandatos, fora ou dentro da política partidária. São dependentes do salário como políticos.

Infelizmente, na carreira política, é o que temos visto, ouvido, que quase todos os políticos são exclusivamente agentes políticos eleitos pelo povo, e dependem desta atividade remuneratória para sobreviver.

Por outro lado, temos a crescente corrupção política, que levam grande parte dos políticos para o submundo do desvio de verbas públicas para se manterem eleitos nos próximos pleitos.

Portanto, é necessário que ocorra uma revisão do nosso tratado político, para que os aproveitadores não usem os meios legais para se perpetuar no poder.

DOIS GRANDES ÍCONES

Padre Sátiro Cavalcanti Dantas

Em memória – Dr. Milton Marques de Medeiros

Esses Dois grandes mossoroenses, Dr. Milton Marques de Medeiros em memória fez história em Mossoró. E Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, fiz e faz a história de Mossoró, do RN e do País.

PENSAMENTO – Firme na visão

“Mesmo que ninguém consiga ver em você, e valorize a sua luta, continue firme, vendo o invisível”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

ROTARY CLUB MOSSORÓ

Rotary Club Mossoró implantará ateliê de costura no Albem. Parabéns aos Rotarianos.

TRÊS GRANDES IRMÃOS

Geraldo Maia do Nascimento, Elder Heronildes e Wellington Barreto, líderes da mudança social e pensadores de uma geração.

MAIS UMA VELINHA APAGADA

Nossa cunha, dona Zélia Macedo, esposa de dr. Helder, apagou mais velinha. Que venha inúmeras outras. Parabéns.

CONSTRUÇÃO NO PALÁCIO MILTON MARQUES – ACJUS

ACJUS atuação em várias frentes. Aterrando o auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva. Colaboradores Alison e Arimatéia.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Apresentador Ricardo Alfredo

Ricardo Alfredo e Ray Lopes

Ricardo alfredo e Canindé Maia

Canindé Maia em bela entrevista para o programa Memória acadêmica Trajetórias.

Duas grandes entrevistas. A primeira com o escritor Ray Lopes e a segunda com o escritor Canindé Maia. Foi show de conhecimento e de histórias emocionantes. É só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

