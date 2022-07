Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Nesta página, do nosso jornal, na coluna Reflexões Teológicas, estamos lançando uma sequência de comentários sobre o perdão. Será dividido em três etapas, sendo a primeira a oportunidade de perdoar. Convido-os a se deleitar no conhecimento e no bálsamo do Senhor.

A OPORTUNIDADE DE PERDOAR

Em todas as fases da vida precisamos, perdoar e ser perdoado. Se por um instante, parássemos um pouco para nos avaliar, descobriríamos as diversas vezes que precisamos dar e receber o perdão. Seria algo incalculável, (dar e receber o perdão), visto que estamos ainda neste corpo corruptível.

Ao inicial a leitura, é comum, sua mente vagar na análise de quantas vezes já nos esquivamos de perdoar ou ser perdoado. Um simples pedido de desculpa, ou mesmo de perdão, pode salva uma alma de um dor silenciosa e difícil de vencer. Bem sei, que não é fácil pedir ou dar o seu perdão, mais precisamos urgente praticá-lo para que possamos sentir o pulsar humano dentro da alma, e nos sentir cheios de felicidade.

Como é importante agimos com compaixão, mesmo quando alguém errou, ou nos fez mau. Quantas vezes parece impossível perdoar, todavia, é necessário sentir e partilhar o perdão, que retira do coração a raiz de amargura.

Venha comigo, vamos adentrar no perdão e compreendermos que ele faz parte da nossa existência, da nossa história. E assim poderemos ter uma vida plena e de acordo com os planos de Deus

No campo emocional, o perdão é a mais nobres das atitudes humanas. No entanto, o sofrimento que a ausência do perdão causa, é um tipo de violência interna, que pode levar a diversas doenças no corpo e na alma. Tanto a violência física como a violência verbal podem deixar uma vida marcada de tal modo, que quase sempre é necessário um tratamento médico.

Já existem diversas literaturas que afirmam que grande parte das doenças física e psicológicas, tem seu início em profundas mágoas, que foram geraram um grande rancor. E a partir deste ponto, quando pensamos em perdoar somente com nossas forças, que se torna quase impossível dar o perdão. Porém, quando o perdoar passa a ter um olhar através da esperança e da fé, o caminho para o perdão se torna um pouco mais fácil.

Já para o mundo científico, temos diversas áreas que atuam no estudo sobre doenças psicossomáticas causas por traumas que ficaram na alma (razão). No campo da psicologia, quando o tema é perdão, existe um conceito, quase sempre aplicado que é: “uma decisão consciente de liberar sentimentos de ressentimento em relação a uma pessoa que o prejudicou, independentemente de ela merecer isso ou não.”

A ideia do perdão tem uma relação direta com a conscientização de que o mundo não gira somente em tonou de uma pessoa, ou seja, daquela em que seu ego foi machucado. Mais em torno de todos e de diversas situações.

De modo especifico podemos dizer que o perdão, ou a oportunidade de perdoar, é ter a capacidade de esquecer e lançar no mar do esquecimento o ressentimento sentido. Mesmo que a pessoa não mereça ou não der importância.

Quem tem a oportunidade de perdoar, e o faz, sente-se livre. E essa liberdade torna o perdoador cheio de alegria e da graça de Deus. Em três partes, diversificadas, a bíblia ensina o perdão. Vejamos: “Em relação ao perdoar, ensina as Sagradas Letras: Jesus ensina-nos a orar, “Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores”. (Mateus 6:12). “Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados”. (1 Pedro 4.8). “Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. (Efésios 4:32).

Guarda dentro de si o ódio e o rancor, semente geram sementes de morte. Por isso, deixa debaixo do tapete ou deixar se prolongar no tempo a raiz de amargura, criam no corpo e na alma um desequilíbrio de tal forma que são traduzidos em doenças físicas ou mesmo doenças psicológicas que atingem o bem estar emocional e físico. O melhor medicamento no caso de ressentimento e dores de angústia ainda é o perdão.

Perdoar, tarefa muito difícil, contudo, necessária para quem deseja ser feliz. Perdoar não é fácil, nem simples, nem devemos subestima. Entretanto, um coração humilde e bom perdoa.

Perdoar não significa livrar o outro da culpa. Também não significa esquecer o que aconteceu. Contudo, perdoar é abandonar o sofrimento e seguir em frente. O apóstolo Lucas inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: “Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. (Lucas 6:37)

Portanto, todos somos fruto do perdão de Deus. O qual nos libertou, para sermos livre em perdoar também. Então, deixemos as cargas do rancor e do ódio que tanto nos cerca e assim seremos livres e felizes para escolher o dom da vida.