Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

OS PILARES DA FÉ

Com sua origem no grego, pistia ou fé, é uma palavra que está diretamente relacionada a acreditar. Já no latim está relacionada ao termo files, ou seja, ação de fidelidade. Quando pesquisamos o significado da palavra Fé, encontramos os seguintes termos: acreditar, confiança, aceitar o impossível, dar credito. No sentido mais comum, senso comum, a fé é acreditar em alguém ou algo, mesmo que não exista qualquer tipo de prova material ou científica.

Quando falamos em fé, estamos falando em confiança. É como pular no meio da escuridão de um penhasco, tenho a certeza que lá em baixo está Deus lhe esperando, para salvá-lo.

Fé não é positivismo, fé é a certeza da providência divina quando as coisas não vão bem, o mesmo quando tudo está mal, e parece perdido. É exatamente quando nasce a fé.

Quanto a definição da palavra fé, biblicamente, encontramos o apóstolo Paulo que assim definiu: A fé é ter certeza do que esperamos e do que não vemos. (Heb 11: 1).

A partir dos escritos bíblicos, a construção dos pilares da fé é determinada em sete passos inclusos no novo testamento, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo. Vejamos:

1. A Fé transmitida entre pessoas

Então a palavra de Deus se espalhou. O número de discípulos em Jerusalém aumentou rapidamente, e um grande número de sacerdotes tornou-se obediente à fé. (Atos 6: 7)

Convencido permaneceu e continuou com todos vocês para o progresso e alegria na fé, (Fil 1:25)

Compartilhar, escrever e exortar a lutar pela fé que foi de uma vez por todas confiada aos santos. (Judas 1: 3)

2. Viver pela fé.

Os justos viverão pela fé. (Romanos 1:17)

Vivemos pela fé, não pela vista. (2 Cor 5: 7)

3. A Fé como modelo de salvação.

Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3:16)

Serás salvo – tu e a tua casa”. (Atos 16:31)

Pela graça sois salvos, pela fé – e isto não vem de vós, é dom de Deus. (Efésios 2: 8-10)

4. A razão da Fé.

…antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, (1 Pedro 3:15).

Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. (2 Tessalonicenses 1:3)

5. A Fé no Deus vivo

Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. (2 Coríntios 5:7)

Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie. (Efésios 2:8-9)

Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. (Hebreus 11:6)

Consequentemente, a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida através da palavra de Cristo. (Rom 10:17)

6. A fé e a obediência

Obediência que vem da fé. (Rm 1: 5)

“Pois a vossa obediência é conhecida por todos; por isso, me alegro a vosso respeito…” (16:19).

O Propósito da Obediência – “As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei” (Deuteronômio 29:29)

“E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.” (Tiago 1:22)

“Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura de carneiros.” (1 Samuel 15:22)

7. Fé e a Salvação

Salvação (Efésios 2: 8-10)

Crucificado com Cristo. (Gal 2:20)

E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. (Atos 16:31)

Que nos salvou e chamou com uma santa vocação; não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. (2 Timóteo 1:9)

A minha alma espera somente em Deus; dele vem a minha salvação. (Salmo 62:1)

Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. (Romanos 10:10)

Portanto, a fé tem seus segredos, ela nasce no coração e vive na certeza da esperança. Todavia sempre é bom lembrança que: “O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos”. (Provérbios 16:9)

Ore comigo, Senhor sei que sou fraco e tenho pouca fé, porém, envia teu Espírito Santo e me ajudar a ter fé que remove as montanhas.