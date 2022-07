Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

ESSA É A MINHA ORAÇÃO

“Senhor me aceita ao teu lado. Tenha misericórdia de mim, pois, bem sei, que sem tua presença nada sou. E quando estais comigo, a minha alegria ilumina as trevas”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

A ORIENTAÇÃO CORRETA – O ai de Deus

“Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos, pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário”. (Jeremias 22:13)

A AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO E OS POLÍTICOS

Do ponto de vista da lógica e da prudência, que são necessárias para uma sociedade equilibrada, a política, contrariando esse ideal, sempre foi e sempre será, uma grande incógnita, num país onde o índice de educação ainda é muito baixo. Por outro lado, temos infiltrado no seio da política, figuras desumanas, que nunca foram humanizadas, e pior, doentes compulsivos em busca de poder e riqueza.

Com o aumento das tensões no campo político, a população, passou a analisar cada fato e cada provocação. O que levou essa população a uma decisão nunca vista na história recente, que é a consignação de que existem apenas duas classes que devem atuar no campo política, que são: os políticos e os cidadãos. Outros participantes, tem o devem apenas de acompanhar, analisar e de forma justa anunciar os vencedores do pleito. Entretanto, de forma lamentável, o que temos visto é a atuação de influenciadores mal intencionado e a judicialização, que só tem levado ao total descrédito dos políticos, da justiça e do sufrágio universal.

Não existe nenhuma novidade para qualquer eleitor em relação aos políticos, e as políticas públicas. Cada cidadão sabe com certeza absoluta que a maioria deles (políticos e as políticas públicas) são: inaptos para coisas pública, são incapazes de ser um bom representante da comunidade, pois são amorais, insensíveis a causa do pobre, desumanos, fraudadores e corruptos. Os quais são filhos de uma sociedade, calculista, desumana e egoísta.

Com o avanço das tecnologias, influenciado os meios de comunicação de forma a potencializar a participação pública cada vez maior, fica perceptível que os canais de TV, que dominavam a nação, caíram em total descrédito, por manterem narrativas e chamadas jornalísticas apenas boateira, quando não, cheia de ideologia dominante. Assim como, revistas, jornais e outros meio de comunicação que vem mergulhando num mar de lama e de interesse impróprio para uma nação.

Por outro lado, é perecível que as instituições republicanas foram capturadas por mandatários que não tem nenhum compromisso com a verdade, nem com o povo, apenas com o poder e o domínio dos mais leigos. E este modo de agir, tem deixando em cada recanto desta vasta nação, os cidadãos incrédulos com a disputa entre poderes, os quais não sabem o seu papel social adequadamente. E desta forma, é claro como um dia de sol, que há um vácuo nos poderes constituídos.

A política sempre foi, e sempre será, a arte de administrar o bem comum. Todavia, nestes tempos estranhos, a política passou a ser a arte de enganar, trapacear e burlar as leis que compõem uma nação. Onde o povo é visto apenas como um mero participante pagador ou financiador das mordomias do quem detém o poder. E assim, os cidadãos caminham cheios de fome, principalmente fome de justiça.

A classe privilegiada, dominante, financia as campanhas políticas para que operem em seu benefício. A qual, sempre, mantém ao seu lado, a lei, uma vez que a mesma é mudada a bel prazer de quem sobre ela tenha domínio. E desta forma, o povo, mero pagador de impostos. Não tem voz ativa, e nem participação real nas decisões da nação. E assim, somos conduzidos como gados ao matadouro.

Portanto, é possível a mudança de paradigmas no mundo político. E essa mudança está exatamente pelo eleitor. O qual tem em suas mãos o destino da nação, e cabe a ele (eleitor), acompanha sua escolha (seu candidato), e verificar se as promessas de campanha estão sendo cumpridas.

PENSAMENTO – A voz no deserto

“Num mundo coberto de horrores, ainda há uma voz que clama no deserto”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

XVIII JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

Com a coordenação do professor doutor Benedito, ocorrerá a XVIII jornada cultural do museu do sertão ocorrerá no 27 de agosto de 2022, que é um sábado, de 8h às 15 horas. O evento ocorrerá no Salão de Eventos do Museu do Sertão, ou seja, na Fazenda Rancho Verde, que fica na Estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró.

PENSAMENTO – Consciência.

“Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem”. (Santo Agostinho)

POEMA – O Tempo (Mário Quintana)

A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa.

Quando se vê, já são 6 horas: há tempo…

Quando se vê, já é 6ª-feira…

Quando se vê, passaram 60 anos!

Agora, é tarde demais para ser reprovado…

E se me dessem – um dia – uma outra oportunidade,

eu nem olhava o relógio

seguia sempre em frente…

E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas.

Além de poeta, Mário Quintana era escritor, tradutor e jornalista, tornou-se muito conhecido por escrever versos simples e cheios de metáforas. Escreveu um dos mais belos poemas de todos os tempos, conhecido como O Tempo, neste poema ele cria uma brincadeira com o número seis e seus significados. Originalmente, o poema se chamaria Seiscentos e Sessenta e Seis.

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – De Tanto Amor – Roberto Carlos

No lançamento do seu PL como tema Pra Sempre, na Década de 90, o Rei Roberto Carlos, cheio de inspiração compôs uma dezena de músicas que marcaram a década. E essa canção de hoje nos traz a ideia de um amor pedido no tempo e uma despedida inesperada. Ouçamos na linda voz do Rei Roberto Carlos, uma das mais belas canções da MPB; de tanto amor. https://www.youtube.com/watch?v=en7L1URGZJM

Ah! Eu vim aqui amor / Só pra me despedir / E as últimas palavras / Desse nosso amor / Você vai ter que ouvir / Me perdi de tanto amor / Ah! Eu enlouqueci / Ninguém podia amar assim / E eu amei e devo confessar / Aí foi que eu errei / Vou te olhar mais uma vez / Na hora de dizer adeus / Vou chorar mais uma vez / Quando olhar nos olhos seus / Nos olhos seus / A saudade vai chegar / por favor meu bem / Me deixe pelo menos só te ver passar / Eu nada vou dizer / Perdoa se eu chorar / Vou chorar mais uma vez / Quando olhar nos olhos seus / Nos olhos seus / A saudade vai chegar / E por favor meu bem / Me deixe pelo menos só te ver passar /Eu nada vou dizer / Perdoa se eu chorar

Tributo a Elder Heronildes da Silva programação alusiva ao aniversário de 89 anos do nosso presidente de honra, sócio fundador e primeiro ocupante da cadeira 12 – intelectual Elder Heronildes da Silva.

Dia 08/09/22 – (sexta-feira). 9h30 – PCAMMM – sede da ACJUS – Rua Cleodom Almeida, 100, Abolição II – CEP 59619-500 – Ação Solidária em benefício do Lar da Criança Pobre de

Mossoró – (Irmã Ellen) – Campanha de recebimento de material de limpeza e ração animal.

10h. – PCAMMM – Sede da ACJUS – Rua Cleodom Almeida, 100, Abolição II – Visitação as obras de construção do auditório Acadêmico Elder Heronildes da Silva.

17h – Celebração Eucarística na Igreja do Perpétuo Socorro, Centro de Mossoró – RN.

Dia 09/09/22 – (Sábado). 19h30 – Sessão Solene em Tributo ao acadêmico ELDER HERONILDES DA SILVA pela passagem do seu aniversário de 89 anos de vida.

Local: – REGINA BUFETT – Rua Cesar Leite, 10, Nova Betânia – CEP59612-040 – Mossoró – RN – 3064.5361; Oradores: Acadêmico Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia Sobrinho, Acadêmica Zélia Macedo Heronildes, Acadêmico Elder Heronildes da Silva – (12).

20h30 – Ato de Cumprimentos ao aniversariante e com o lançamento do livro – DE CULTURA E DE SABER, acervo literário da instituição, trabalho magnifico que fora coordenado pelos confrades Geraldo Maia do Nascimento – (13) e Afrânio de Oliveira Leite – (27) com participação de outros acadêmicos.

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo.

1- Agosto10 -19h – POSSE de Misherlany Gouthier, como 2º ocupante da cadeira 16, que tem como Patrono Cosme Corsino Lemos e 1º ocupante, Paulo de Medeiros Gastão. O Empossando será apresentada por Paulo Eduardo Fernandes de Negreiros;

2- setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04;

3- setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues;

4- outubro 05 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

5- novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

6- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

No mês de setembro, o nobre amigo e irmão, Elder Heronildes da Silva, está completando 89 anos. De muito trabalho, dedicação e acima de tudo, de um ser humano extraordinário.

LEMBRANÇAS

Posse da querida amiga e cunhada Vanda Jacinto na Amol. Participação de Ricardo Alfredo como um dos oradores.

GRATIDÃO

Existe no coração humano um pingo de esperança, quando o mesmo aprender a ser grato. A gratidão é a maior característica de uma alma evoluída, pois a mesma é capaz de compreender, que um coração repleto de paz, é um coração grato.

A gratidão é transcendente, e todos nós podemos chegar a ela. Quando coração compreender que bens da terra é apenas cacarecos. E sua visão se voltar para o bem maior que é a eternidade, então seu coração ligará os céus e terra com a harmonia do amor.

Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo; anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, (Salmos 92:1-2)

Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. (1 Tessalonicenses 5:18)

Bendiga o Senhor a minha alma! Não esqueça nenhuma de suas bênçãos! (Salmos 103:2)

Neste momento, em que você está lendo este texto, ore comigo… obrigado Senhor, eu não merecia, todavia tu me amaste primeiro e me fizestes herdeiros da vida eterna.