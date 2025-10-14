REFLEXÃO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A oração

“Quando escure dentro mim, vou orar”. (Escritor Ricardo Alfredo)

CONVITE

Convido a todos os confrades confreiras e apologistas de uma forma geral que valorizam a cultura para neste dia 14 de outubro de 2025 no auditório da estação das artes poeta Eliseu ventania o aniversário dos 12 anos da AMLC academia mossoroense de literatura de cordel com apresentação artístico cultural aclamação entronização e posse de Ubiratan Saldanha na cadeira de número 15 cujo o patrono é o poeta Renato Caldas e primeiro ocupante foi o poeta Zé Lima e de Antônio Nascimento da Silva Filho na cadeira de número 43 cujo patrono é o embolador de côco Geraldo morcinho (cachimbinho),sorteio de brindes e entrega de comendas com a participação das escolas e instituições parceiras do projeto cordelteca na biblioteca em dois momentos das 8:00 as 11 horas e das 14:00 as 18:00 horas ; finalizaremos com a participação do cantor Edlemos.

Atenciosamente; Gualter Alencar do Couto – Idealizador e presidente

POESIA

A criança que fui chorar na estrada.

Deixei-a ali quando vim ser quem eu sou.

Mas hoje, vendo que o que sou é nada,

Quero ir buscar quem fui aonde ficou. – Fernando Pessoa

VISITA ILUSTRE NA PCAMMM

ACJUS – visita ilustre aqui no PCAMMM – confrade Petronilo Hemetério Filho, em breve vai ser submetido a novos procedimentos médicos de troca do marcapasso. Estamos juntos com ele nessa nova prova de vida.

JUBILEU DA EDUCAÇÃO

No dia 15.10 (quarta-feira), às 19h, na Quadra do CSCM. Nesta oportunidade, será oficializado o início da missão de Pe. Charles e Pe. Flávio junto ao Colégio Sagrado Coração de Maria.

NOTA DE PESAR

AO MESTRE JOSÉ OTO, COM CARINHO…

Hoje, Mossoró se veste de luto e reverência. Despede-se não apenas de um advogado, mas de uma instituição viva da advocacia potiguar: o inesquecível Dr. José Oto Santana, decano, mestre e referência para todos nós.

Fui seu aluno no quinquênio de 1983 a 1988; depois de formado em Direito, seu eventual contendor profissional em muitos processos; e, ao longo da vida, fundamentalmente, seu amigo e admirador. Relembro com carinho não só as suas aulas e os seus exemplos inusuais, mas as conversas hilárias nos nossos encontros.

Titular da OAB de nº 16-B (o 16º advogado com inscrição suplementar no RN), teve escritório por mais de cinquenta anos na rua Almeida Castro nº 39, nos fundos do Cine Teatro Cid. Sua prática profissional combinava bom senso, coragem, técnica e humanidade. Havia nele algo que transcendia a toga e os códigos: um espírito leve, um humor fino e generoso, capaz de desarmar tensões e transformar embates em aprendizado. Mesmo nas situações mais complexas — em audiências, em sala de aula ou em conversas entre colegas — José Oto encontrava um modo espirituoso de iluminar o ambiente, arrancando sorrisos sem jamais perder a compostura.

De banqueiro rico a Auditor Fiscal do Estado do Ceará como salvaguarda financeira, para depois vir a advocacia, “Zé Oto” gostava de contar, sem mágoas ou tristeza, os seus desafios existenciais. Ria das vaidades humanas com aquela ironia doce dos sábios que sabem que a vida é breve demais para ser levada tão a sério. Seu bom humor era a prova de que a inteligência e a alegria, quando caminham juntas, também são virtudes jurídicas.

Contava muitas histórias e estórias, sendo essas últimas apenas para divertir o ambiente… Gostava ele de contar – e isso é um fato! – de ter sido o primeiro advogado em solo mossoroense a ter a liberdade de atuação. Quando ele aqui chegou, nos anos 70, não se processava determinados sobrenomes famosos da cidade. Nessa época, em um tempo em que ser advogado era um terreno tátil entre o ofício e a vocação, foi ele precursor da cobrança profissional de honorários. Enquanto os advogados da época recebiam prendas como animais e legumes por paga dos seus trabalhos, teve ele a coragem e lucidez em estabelecer que honorários não são concessão, mas reconhecimento justo do trabalho intelectual e moral que a advocacia exige.

Era uma espécie de Robin Hood na cobrança de honorários: dos ricos, cobrava bem; aos pobres prestava favores. Nas salas de aula, unia a precisão prática de um jurista à paixão de um humanista. Ensinava o processo não com o ritualismo estéril das teorias complexas, mas apenas como “instrumento de realização da justiça”, lembrando sempre o ensinamento de Piero Calamandrei: “O processo é o caminho do direito em busca da verdade.”

Suas petições eram breves e objetivas. Sem juridiquês. Gostava de dizer sempre: “Direito é lógica e bom senso!”

Aliava à objetividade de um prático à consistência de quem “conhecia o caminho das pedras”. Era um frasista irreparável. São muitas as suas “pérolas”, como: “quanto mais cabra, mais cabrito”; “tudo certo? a casa quieta e o povo dentro!”.

Homem de hábitos discretos e convicções firmes, José Oto fez da assertividade e da amizade sua marca. Apesar de ser um “construtor de pontes” e cultivar amizades em dois Estados (CE e RN), quis terminar seus dias na idílica Tibau, arrastando para o seu alpendre os vizinhos para horas contínuas de gargalhadas.

“A vida só tem sentido quando deixa marcas no caminho dos outros”, dizia Miguel Reale. José Oto deixou marcas profundas em todos com quem conviveu, seja na advocacia, no ensino, nas instituições, nos negócios….

Na moldura do tempo, ficará sua imagem de advogado risonho, de fala ponderada e olhar firme, sempre cercado de ideias e de um sorriso pronto. Disse o escritor Victor Hugo que “Morrer não é nada; horrível é não viver”. E José Oto viveu — intensamente, plenamente. Viveu como quem sabe que a morte não é o fim, mas coroamento; que a biografia dos justos não se apaga, apenas muda de lugar — sai do tempo e entra na memória.

Hoje, Mossoró chora, mas agradece. Chora o amigo, o mestre, o colega.

E agradece o legado: a forma como ensinou, o respeito que conquistou, a leveza com que soube viver, e a coragem com que soube partir.

José Oto Santana parte, mas não se ausenta. Ele é, e continuará sendo, parte viva da história afetiva da advocacia mossoroense. Descanse em paz, Mestre José Oto Santana.

A advocacia potiguar e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte reverenciam seu nome e sua memória. Pois, como dizia Rui Barbosa, “Maior que a dor de ter perdido um justo, é o orgulho de ter convivido com ele.”

* Marcos Araújo, um ex-aluno e eterno amigo.

REUNIÃO COM O CHEFE DE GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL

No dia 13/10 – 10h reunião com o chefe de Gabinete da Câmara Municipal, historiador José Borges Neto, quando definimos os pontos da sessão solene em comemoração aos 11 anos da ACJUS evento do Poder Legislativo que acontecerá no próximo dia 06/11 – 9h no Plenário da Câmara Municipal.

Participam da reunião, o confrade Everkley Magno Freire Tavares, as confreiras Leila Tabosa e Grinauria Porto Maia. Tudo combinado e acertado. Agora vamos mobilizar o nosso Colégio Acadêmico e familiares.

ACJUS SEDE – REPAROS E CONSTRUÇÃO.

PENSAMENTO – A troca

Ninguém te troca por algo melhor, te troca por algo mais fácil. A lealdade é um presente muito caro, que não se pode esperar de alguém sem valor. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

CONVITE ESPECIAL

RELEMBRANDO O DIA 13 DE OUTUBRO

MOMENTOS HISTÓRICOS DE MOSSORÓ

Saburá, Gonzaga Chimbinho e Wellington Barreto – 2000

Lauro da Escóssia, Vingt-un Rosado, Luciana Rosado, Raimundo Nonato e América Rosado

MOSSORÓ ARTE

CONVITE ACJUS

CONVITE ALAM

FELIZ ANIVERSÁRIO

Confrade Edilson, Deus te abençoe com saúde e paz. Feliz Aniversário

LANÇAMENTOS DOS LIVROS

Lançamento do Livro “Crônicas Sertanejas” em Santa Catarina – No dia 27 de dezembro de 2025, o livro “Crônicas Sertanejas”, de autoria do Professor Benedito Vasconcelos Mendes, será lançado em um evento cultural na Praia da Pinheira, na cidade de Palhoça, região da Grande Florianópolis, Santa Catarina. Este lançamento segue o evento realizado no Museu do Sertão, em Mossoró, no último dia 31 de agosto, durante as festividades em comemoração aos 80 anos do autor. Após Santa Catarina, o próximo lançamento ocorrerá em Sobral, no Estado do Ceará, terra natal de Benedito.

SESSÃO SOLENE DA ALAM

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

REFLEXÃO – Salmo 46:1-11

Este salmo nos oferece segurança, força e conforto, O salmista nos convida à calma, à confiança e à fé no Eterno, sabendo que é Ele que detém o poder de acabar com as guerras, proteger o Seu povo e ser o refúgio seguro para todos

¹ Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.

² Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares.

³ Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. (Selá.)

⁴ Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.

⁵ Deus está no meio dela; não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã.

⁶ Os gentios se embraveceram; os reinos se moveram; ele levantou a sua voz e a terra se derreteu.

⁷ O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. (Selá.)

⁸ Vinde, contemplai as obras do Senhor; que desolações tem feito na terra!

⁹ Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra; quebra o arco e corta a lança; queima os carros no fogo.

¹⁰ Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre os gentios; serei exaltado sobre a terra.

¹¹ O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. (Selá.)