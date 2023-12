Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

UMA ANÁLISE SIMPLES SOBRE A ALEGRIA

foto: Google.

De acordo com o dicionário, a felicidade encontra-se no estado de espírito de quem é feliz. Ou seja, a felicidade é um sentimento de bem-estar encontrado mesmo nos dias difíceis e de grandes lutas.

No mundo há, de forma visível, quatro tipos de alegria – a falsa, a inconstante, desvanecente e a eterna. A falsa alegria está presente em todos os ambientes, em todas as classes sociais. Visto que ela é uma personificação falsificada da alegria. Já a alegria inconstante esta diretamente ligada as circunstâncias que a vida traz, ou seja, se for, ganhos, traz alegria, se for, perdas, traz descontentamento com a vida. É uma gangorra de emoções. No entanto, ainda existe a alegria desvanecente, que não acredita em nada e sempre está com mente voltada para derrota.

Por outro, a alegria eterna, na fase física, pouco imposta as circunstâncias, quer seja sofrimento, quer seja prosperidade. Pois o mais importante é a alegria sentida na alma.

Vejamos algumas orientações bíblicas: O riso – “Mesmo no riso o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza.” (Provérbios 14:13); A alegria no servir – Essa alegria é declarada a nós por Jesus nas bem-aventuranças, que fazem parte do Sermão da Montanha: “Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o Reino dos céus! Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados! Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra! Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados! Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia! Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus! Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus! Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos céus! Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim” (Mt 5:3-11); O conselho – “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!” (Filipenses 4:4); a ordem – “Alegrem-se sempre”. (1 Tessalonicenses 5:16); Sentir a alegria completa – “Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa”. (João 15:11); A alegria da graça – “O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças”. (Salmos 28:7); Pedido em oração – “Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer”. (Salmos 51:12); A alegria vem do Senhor – “E Neemias acrescentou: “Podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá”.

(Neemias 8:10); A alegria que produz fé e perseverança – “Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança”. (Tiago 1:2-3).

Portanto, vá, coma com prazer a sua comi­da e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. (Eclesiastes 9:7); Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês”. (Isaías 12:6)

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo