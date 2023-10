Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A VERDADEIRA FÉ

Leia com calma e medite. Pois, o poder de Cristo está a acima de tudo que conhecemos. E a igreja santa, vai ficar de pé diante do sistema mundano.

1 O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de sessenta côvados, e a sua largura, de seis côvados; levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia.

2 E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado.

3 Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado.

4 E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas:

5 Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole, e de toda sorte de música, vos prostrareis, e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou.

6 E qualquer que não se prostrar e não a adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente.

7 Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado.

8 Por isso, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus, e acusaram os judeus.

9 E falaram, e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente!

10 Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, e da gaita de fole, e de toda sorte de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro;

11 E qualquer que não se prostrasse e adorasse fosse lançado dentro da fornalha de fogo ardente.

12 Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abede-Nego; esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti; a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste.

13 Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abede-Nego. E trouxeram estes homens perante o rei.

14 Falou Nabucodonosor, e lhes disse: Porventura de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, vós não servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que levantei?

15 Agora, pois, se estais prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é; mas, se não a adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente; e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?

16 Responderam Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este assunto.

17 Se assim for, que o nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei, ele há de nos livrar.

18 Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste.

19 Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abede-Nego; respondeu, e ordenou que a fornalha se aquecesse sete vezes mais do que se costumava aquecer.

20 E ordenou aos homens mais fortes, que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, para os lançar na fornalha de fogo ardente.

21 Então esses homens foram atados com as suas capas, seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente.

22 E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abede-Nego.

23 E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente.

24 Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa; falou, e disse aos seus capitães: Porventura não lançamos três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: Verdade é, ó rei.

25 Respondeu, e disse: Eis que eu vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhuma lesão; e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses.

26 Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente; falou, e disse: Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde! Então Sadraque, Mesaque e Abede-Nego saíram do meio do fogo.

27 E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando esses homens, como o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos; nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se danificaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles.

28 Falou Nabucodonosor, e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, que enviou o seu anjo, e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, e entregaram os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro deus, senão o seu Deus.

29 Por mim, pois, se faz um decreto, que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abede-Nego seja despedaçado, e a sua casa seja feita um monturo; porquanto, não há outro Deus que possa livrar como este.

30 Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, na província de Babilônia. (Daniel 3: 1-30)

Para realização do milagre da fé, Deus não precisa de multidões, apenas de um corajoso que anuncie que Deus está vivo e sentado no seu trono julgado.

Portanto, meus queridos e amados irmãos, nestes tempos difíceis, temos sido perseguidos, humilhados, rejeitados, oprimidos, insistindo para recebemos o sistema mundano, todavia, a igreja de Cristo, é morena e santa, permanece de pé. E mesmo que o mundo se curve diante das propostas do inimigo de Deus, a igreja santa, vai ficar de pé. De pé diante de toda maldade e crueldade. A igreja santa do Senhor, não se dobra diante do sistema mundano e permanecerá de pé vendo o invisível pelos olhos de fé.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo