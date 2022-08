Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Dia dos Pais

“Pai, nessa data tão especial gostaria de agradecer por tudo que você fez e faz até hoje. Você é essencial em minha vida! Te amo para sempre! Parabéns pelo seu dia”. (Desconhecido)

A GRATIDÃO É HONRAR AO PAI E A MÃE

Honrar é ter respeito, carinho, e apreço pelos pais. Quando pensamos no nosso pai, pensamos num super herói. É bem verdade que todos cometem erros, ninguém é perfeito! Todavia, o amor deve estar acima de tudo. E o filho quando é sensato e sábio, ele sabe, que mesmo diante das tempestades que a vida trás o amor encobre a multidão de erros e de pecados. O respeito pelos pais é princípio para a vida e Deus não pergunta como é seu pai! Ele determina que o ame assim mesmo, cheio de defeitos e dificuldades. Vejamos as três fases da aprendizagem entre pais e filhos:

Primeira fase da infância

Mesmo contrariando as novas teorias mundanas e cruéis da libertinagem. Todas as crianças tem no coração um princípio divino que é reconhecer nos seus pais a obediência e o dever para com eles. Com o passar do tempo, as teorias mundanas e cruéis injetam a rebeldia e a maledicência no seio da sociedade como produto da evolução. E alguns insensíveis espirituais vão correndo para anunciar essas boas novas como algo extraordinário, todavia, a rebeldia sempre leva a destruição.

Na primeira infância, os pais devem ter o máximo de cuidado para acompanhar a formação de seus filhos, pois é exatamente neste período em que se forma a personalidade.

De modo empírico, as determinações dos pais neste período, tem a função de proteger e ensinar. Por outro lado, a metodologia dos castigos tem a função de ensinar a criança a reconhecer o certo e o errado.

É neste período que o processo de aprendizagem para criança, ficam para sempre as lições valiosas para toda a vida.

Aconselha as Sagradas Letras: “Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço”. (Provérbios 1:8-9)

Segunda fase a vida adulta

A fase adulta sempre é muito complicada, exatamente porque tudo muda nesta fase. Visto que, a fase adulta, leva a independência e a ter maiores responsabilidades com suas ações.

É nessa fase que as ordens advindas dos pais, são trocadas por conselhos e por orientações. O filho sábio, que teve uma fase de infância bem acompanhada, na fase adulta sempre levará em consideração o conselho dos pais.

Na vida, o adulto pode até discordar de seu pai, porém, sempre quando há respeito, como forma de gratidão, do seu trono eterno Deus recebem como cheiro suave de sacrifício.

Ensina as Sagradas Letras: “O coração do homem considera o seu caminho, mas o SENHOR lhe dirige os passos”. (Provérbios 16:9)

Terceira fase a velhice deles (pais)

Quando criança, seus pais cuidaram e lhe deram tudo, principalmente segurança. Já neste período, os pais são idosos e agora são eles que precisam de cuidado e de segurança.

O filho grato, aproveita oportunidade para doar-se no cuidado dos pais na fase da velhice. E esse cuidado é uma forma de honrar a Deus.

Recomenda as Sagradas Letras: “O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, e obtém-se “mediante uma vida justa”. (Provérbios 16:31); “Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele, aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei; eu os sustentarei e eu os salvarei”. (Isaías 46:4)

PENSAMENTO – Ser pai

“É saber quando silenciar, quando falar, quando explicar e quando apenas orar”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

EM VISITAS AS OBRAS DA ACJUS

Estive com o nosso presidente dr. José Wellington Barreto, em visita as obras. De forma talentosa o presidente vem conduzindo a construção do auditório Helder Heronildes da Silva. Parabéns presidente e a toda equipe.

ORDEM DE DEUS AOS PAIS E AOS FILHOS COMO PRIMEIRO MANDAMENTO COM PROMESSA

“Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. (Êxodo 20:12)

Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. “Honra teu pai e tua mãe” – este é o primeiro mandamento com promessa “para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra”. Pais, não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. (Efésios 6:1-4)

XVIII JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

Com a coordenação do professor doutor Benedito, ocorrerá a XVIII jornada cultural do museu do sertão ocorrerá no 27 de agosto de 2022, que é um sábado, de 8h às 15 horas. O evento ocorrerá no Salão de Eventos do Museu do Sertão, ou seja, na Fazenda Rancho Verde, que fica na Estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. Vamos prestigiar a festa.

LOCAL: Salão de Eventos do Museu do Sertão (Fazenda Rancho Verde, Estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró).

PROGRAMAÇÃO

1- 8:00 horas – Missa de Ação de Graças, celebrada pelo Capelão da Marinha do Brasil no Rio de Janeiro, Padre Agostinho Justino dos Santos.

2- 9:00 horas – Visita ao acervo do Museu do Sertão, guiada pelo Professor Benedito Vasconcelos Mendes e pela Pedagoga Susana Goretti Lima Leite.

3- 10:00 horas – Interpretação do Hino Nacional, Hino do Museu do Sertão e da

Ópera do Baobá, pela Juíza de Direito, Escritora e Cantora Welma Menezes.

4- 10:20 horas – LANÇAMENTO do livro “Um Olhar sobre o Museu do Sertão”, de autoria

do Prof. Benedito Vasconcelos Mendes.

5- 10:40 horas – Outorga de Diplomas, Comendas e Troféus do Museu do Sertão a diversas

personalidades.

6- 11:40 horas – Palestra da Reitora da UFERSA, Doutora Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira.

Tema: A Importância da UFERSA para o Desenvolvimento do Semiárido.

Apresentação: Ex-Reitor da UERN, Pós-Doutor Pedro Fernandes Ribeiro Neto.

7- 12:10 horas – Palestra da Empresária, Mestra Stella Maris Marques Freire de Medeiros.

Tema: 20 Anos de Atividades da TCM – TV Cabo de Mossoró.

Apresentação: Pós-Doutor e Professor Titular da UFERSA, Francisco Milton Mendes Neto.

8- 12:40 horas – Apresentações Culturais e Momento de Lazer.

POEMA – Reconstruindo o mundo

O pai estava tentando ler o jornal, mas o filho pequeno não parava de perturbá-lo. Já cansado com aquilo, arrancou uma folha – que mostrava o mapa do mundo – cortou-a em vários pedaços, e entregou-a ao filho.

“Pronto, aí tem algo para você fazer. Eu acabo de lhe dar um mapa do mundo, e quero ver se você consegue montá-lo exatamente como é”.

Voltou a ler seu jornal, sabendo que aquilo ia manter o menino ocupado pelo resto do dia.

Quinze minutos depois, porém, o garoto voltou com o mapa.

“Sua mãe andou lhe ensinando geografia?”, perguntou o pai, aturdido.

“Nem sei o que é isso”, respondeu o menino. “Acontece que, do outro lado da folha, estava o retrato de um homem. E, uma vez que eu consegui reconstruir o homem, eu também reconstruí o mundo”. (Paulo Coelho)

TRIBUTO A ELDER HERONILDES DA SILVA

Nossa eterna gratidão! Texto: Acadêmico José Wellington Barreto (01). Desde criança na minha pátria Patu, aprendi com mamãe, inolvidável Maria Alice da Silva, uma mulher forte que enfrentou os preconceitos severos imposto pela sociedade na época ditatorial, quando dos seus 10 filhos, 5 nasceram de relações então denominadas de adulterinas, inclusive, não podendo constar na certidão de nascimento o nome do pai, porque o Código Civil de então não reconhecia os filhos havidos fora do casamento; ela sempre nos orientava e aconselhava, dizendo que o verdadeiro significado da existência humana, dependia do amor, da gratidão, da solidariedade, da fraternidade e do reconhecimento aos valores das outras pessoas. Esse sentimento de amor ao próximo, temos no coração desde criança, e dele nunca nos afastamos um milímetro, mesmo nos embates duros que enfrentamos em toda nossa trajetória de vida, e ainda estamos enfrentando, porque sem luta não há vitória. Sem amor, não há existência! Quando o ser humano, ELDER HERONILDES DA SILVA, completou 80 anos de vida, naquela ocasião estávamos na presidência da Academia Maçônica de Letras do Rio Grande do Norte (AMLERN), instituição estadual, nacional e internacional, criada pelos Irmãos Maçônicos aqui de Mossoró e do RN, os quais prestamos tributo nas pessoas de Judas Tadeu de Azevedo, Geraldo Maia do Nascimento, Elder Heronildes da Silva, Lúcio Ney de Souza, Ricardo Alfredo de Souza, José Wellington Barreto, Elder Heronildes da Silva, Milton Marques de Medeiros, Wilson Bezerra de Moura, além de tantos outros, Poderosos Irmãos. Nessa data histórica, realizamos uma sessão magna justamente para homenageá-lo pela passagem seus dos 80 anos de vida. Essa tradição vem se mantendo aqui na ACJUS. É algo imutável. É um cerimonial acadêmico com o calor do encontro fraternal e do amor em Tributo ao nosso presidente de honra, sócio fundador e primeiro ocupante da cadeira 12. É sem dúvidas, um reconhecimento de toda a cidade e das instituições lítero-cientificas e socais de Mossoró e do RN, não só pela sua grandeza intelectual, mas também, sobretudo, pela sua grandeza humana. Elder, esse ser humano amável que conquista amigos por onde passa. Um mestre simples e carismático, nascido na Terra de Santa Luiza, Terra da Liberdade e da Resistencia, um cidadão identificado à paisagem humana, intelectual e política do “País de Mossoró”, como sempre dizia Vingt-un Rosado. ELDER, essa figura humana fantástica, que pela inteligência e pela cordialidade com que sempre se relacionou, e se relaciona, construiu pontes do bem, igualmente, construiu uma carreira de absoluto sucesso nos mais variados campos profissionais em que atuou ao longo de muitos anos de labuta. ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS CNPJ: 22.546.467/0001-74 Orgulho da Cultura Mossoroense Registramos, que Elder nunca nos pediu nada. Ao contrário, sempre nos indagava se era merecedor de tanto. Nunca reivindicou nada. Sua postura de serenidade, de amizade e humildade, vaidades ou ambições, o deixa na defensiva, mas esse não é um reconhecimento só da nossa instituição ACJUS, mas de tantas outras, que estarão lhes prestando honroso tributo. Então não basta dizer que é amigo de ELDER, tem que mostrar e provar que essa amizade existe. Dia 09.09.22 (sexta-feira), diga isso pessoalmente a ele. Venha abraçá-lo, comparecendo com sua família a nossa Sessão Solene em seu TRIBUTO. A gloria é de todos, mas nem todos, são dignos da gloria! Como dizia, minha sublime mãe, amigo que é amigo, não falta a seu amigo! Penso que esse é o mais importante dos nossos compromissos! Saudações acadêmicas!

CONVITE ESPECIAL

PROGRAMA MEMÓRIA ACADEMIA TRAJETÓRIAS – TV CÂMARA

Em breve estreia o programa de TV Memória Acadêmicas – Trajetórias sobre o comando da ACJUS e liderado pelo seu presidente Welington Barreto. Vamos aguardar.

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – “Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo”

Essa é uma das mais belas homenagens que um filho pode fazer ao seu pai. Com a canção meu querido, meu velho, meu amigo, do LP de 1979, canção composta por Roberto Carlos e Erasmo Carlos, foi de imediato um sucesso estrondoso em todos país. Ouçamos na voz do rei Roberto Carlos, uma das mais lindas canções da MPB, meu querido, meu velho, meu amigo. (https://www.youtube.com/watch?v=cXFiNiesmgY)

Meu querido, meu velho, meu amigo / Canção de Roberto Carlos / Esses seus cabelos brancos, bonitos / Esse olhar cansado, profundo / Me dizendo coisas num grito / Me ensinando tanto do mundo / E esses passos lentos de agora / Caminhando sempre comigo Já correram tanto na vida / Meu querido, meu velho, meu amigo /Sua vida cheia de histórias/ E essas rugas marcadas pelo tempo / Lembranças de antigas vitórias / Ou lágrimas choradas ao vento / Sua voz macia me acalma / E me diz muito mais do que eu digo / Me calando fundo na alma / Meu querido, meu velho, meu amigo / Seu passado vive presente / Nas experiências contidas / Nesse coração consciente / Da beleza das coisas da vida / Seu sorriso franco me anima / Seu conselho certo me ensina / Beijo suas mãos e lhe digo / Meu querido, meu velho, meu amigo / Eu já lhe falei de tudo / Mas tudo isso é pouco / Diante do que sinto / Olhando seus cabelos tão bonitos / Beijo suas mãos e digo / Meu querido, meu velho, meu amigo / Olhando seus cabelos tão bonitos / Beijo suas mãos e digo / Meu querido, meu velho, meu amigo / Olhando seus cabelos tão bonitos / Beijo suas mãos e digo / Meu querido, meu velho, meu amigo / Olhando seus cabelos tão bonitos / Beijo suas mãos e digo meu querido / Compositores: Erasmo Carlos / Roberto Carlos.

LEMBRANÇA DE UM GRANDE IRMÃO

Partiu para eternidade e deixou saudade. O nosso querido e grande irmão Milton Marques. Essa é a grandeza de um ser humano e sua verdadeira eternidade, ficar na lembrança nos corações dos amigos e irmãos.

CONVITE AMARP

ANIVERSARIANTE DA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais De Mossoró

Nossos confrades e irmão da academia de ciências jurídicas e sociais de Mossoró em toda sua pungência

ACJUS /AGOSTO:

10 – Francisco Carlos Carvalho de Melo

26 – Bruno Ernesto Clemente

25 – Petronilo Hemetério Filho

28 – Laire Rosado Filho

31 – Benedito Vasconcelos Mendes

31 – Francisco Marcos de Araújo

AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

Quando os membros da AMOL se encontram, a festa é extraordinária, e nesta noite foi especial e iluminada. Ouvimos sapientes discursos. E em seguida uma recepção de tirar o fôlego.

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS

Tributo a Elder Heronildes da Silva programação alusiva ao aniversário de 89 anos do nosso presidente de honra, sócio fundador e primeiro ocupante da cadeira 12 – intelectual Elder Heronildes da Silva.

Dia 08/09/22 – (sexta-feira). 9h30 – PCAMMM – sede da ACJUS – Rua Cleodom Almeida, 100, Abolição II – CEP 59619-500 – Ação Solidária em benefício do Lar da Criança Pobre de

Mossoró – (Irmã Ellen) – Campanha de recebimento de material de limpeza e ração animal.

10h. – PCAMMM – Sede da ACJUS – Rua Cleodom Almeida, 100, Abolição II – Visitação as obras de construção do auditório Acadêmico Elder Heronildes da Silva.

17h – Celebração Eucarística na Igreja do Perpétuo Socorro, Centro de Mossoró – RN.

Dia 09/09/22 – (Sábado). 19h30 – Sessão Solene em Tributo ao acadêmico ELDER HERONILDES DA SILVA pela passagem do seu aniversário de 89 anos de vida.

Local: – REGINA BUFETT – Rua Cesar Leite, 10, Nova Betânia – CEP59612-040 – Mossoró – RN – 3064.5361; Oradores: Acadêmico Jeronimo Dix-Sept Rosado Maia Sobrinho, Acadêmica Zélia Macedo Heronildes, Acadêmico Elder Heronildes da Silva – (12).

20h30 – Ato de Cumprimentos ao aniversariante e com o lançamento do livro – DE CULTURA E DE SABER, acervo literário da instituição, trabalho magnifico que fora coordenado pelos confrades Geraldo Maia do Nascimento – (13) e Afrânio de Oliveira Leite – (27) com participação de outros acadêmicos.

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no YouTube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- Setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04;

2- Setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues;

3- Outubro 05 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

4- Novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

5- Dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

ANIVERSARIANTE DA ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAS DE MOSSORÓ (ACJUS)

Reunião da AMOL (na foto da esquerda para direita temos: Pe. Guimarães, Ricardo Alfredo, Almir Nogueira e o nosso presidente Helder). Nunca é muito lembrar, no mês de setembro estamos comemorando o natalício do nobre amigo e irmão, Elder Heronildes da Silva, está completando 89 anos. De muito trabalho, dedicação e acima de tudo, de um ser humano extraordinário. Parabéns meu irmão.

PROGRAMA NA FM 105 – Cultura e Cidadania

Programa na FM 105 – Cultura e Cidadania – participações diversas participações, com a direção da ACJUS e do presidente na apresentação Ricardo Alfredo e Edson Gonzaga. Todos os sábados de 10h as 11h.

COMUNICADO MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral, que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 20 de julho a 20 de agosto do corrente ano (2022), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail

[email protected]

Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.

Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fornecer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser entregue no Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

1- DIA DA VISITA: 27 de agosto de 2022 (sábado).

2- HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas.

3- ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró.

4- LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7.

5- WHATSAPP: (84) 99972-2139.

6- E-MAIL: [email protected]

LEMBRANÇAS

Quando esteve em Mossoró hospedada no hotel Sabino, a escritora e poetisa Dalva Estela, que realmente era uma estrela. Membro e Compositora do hino da AMOL, nos deixou um belo legado. Em visita e entrevista com ela, conversamos sobre tudo foi uma manhã extraordinária. A nossa querida escritora Socorro Cavalcante este conosco nesta entrevista para TV.

RÁDIO FM 105 – SANTA CLARA

Numa manhã abençoada no nosso programa da rádio estiveram presente, da esquerda para direita: Ray, Edilson Wellington Barreto, Ricardo, jovem enfermeira que acompanhava o padre sátiro,. Em poucas palavras o que temos a dizer; FOI SHOW.

A BOA MÚSICA BRASILEIRA

Carlos André, Ruan Freire (Ruan do brega) e Roberto Lopes, sempre fizeram de Mossoró e região o reduto para se levar a boa música. E o clube carcará foi palco de diversas apresentações que ficaram na história da cidade de Mossoró. Parabéns Grande Ruan.

MINHAS IRMÃS

Da esquerda para direita: Karina, Katia, Sheila e Sandra, em momento de comemoração aos dias dos pais.

SÁBADO DIA 13 EM VISITA A ACJUS





Neste sábado, logo após o programa da rádio, estive com o nosso presidente na academia e com alguns membros tomando decisões importantes que me breve lançarei aqui no Jornal é só aguarda.

O QUE DESEJO NESTE DIA DO SER PAI

O verdadeiro sentimento de ser pai é ter no coração a capacidade de acolher, de se entregar sem pedir nada em troca. É ter paciência, mesmo que não seja compreendido. Ser pai é muito mais do que dar a vida, é ajudar a caminhar, é ensinar a criança a ter disciplinar, e quando adulto aconselhar.

Ser pai, é ter paciência e orar, quando tudo vai mal. É se esforça, mesmo quando o sentimento é de tristeza e de lágrima corre no rosto. É ser um amor em silêncio e bom.

Neste dia, desejo a todos os pais, um forte braço e os parabéns pela longa e cumprida jornada de ser pai. Sejam muito felizes! (Escritor: Ricardo Alfredo)