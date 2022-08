Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

HONRAR PAI E MÃE

Na geração da tecnologia, da aproximação pelos meios de comunicação de modo instantâneo; de um mundo que virou uma aldeia. Temos a maior crise da história da humanidade. Não é uma crise por doenças contagiosas; não é uma crise por meio da pandemia (coronavírus), que foi um terrível mau a humanidade; não é a crise financeiro que vem afetando o mundo, principalmente os mais pobres; não é a escassez de alimentos, produtora da fome, e que tem levado milhões a morte; o maior mau que a humanidade vem enfrentado é a crise familiar.

A crise familiar é de proporções mundiais. Onde a família tem sido atacada por todos os lados. De forma que, a busca pela derrocada da família, chegou aos tribunais, os quais estão envoltos em nuvens, que não permitem a tomada decisões corretas e dentro dos parâmetros jurídicos, determinados pelo constituinte original.

Nos dias atuais, tem sido deplorável os modelos de relações familiares, as quais estão sacudidas pelo vento da divisão, oriundo de brigas por heranças e de bens deixados pelos pais. É muito raro, encontrar famílias que não estão em guerra por herança.

A grande verdade é que existem muitas feridas abertas no seio da família, causados por disputas e desejo pessoais de domínio dos bens deixados pelos pais. Por outro lado, temos que enfrentar a insensibilidade de filhos, que na velhice de seus pais os abandonam em casa de repouso ou nos asilos. E quase sempre, utilizam a aposentaria deles (seus pais) para se locupletar.

Quando paramos, e passamos a observar o mundo de forma empírica, é notável que as gerações estão caminhando fora do prumo e dos marcos sociais colocados pelos antigos. Estão tão longe da vida real, que passaram a chamar seus devaneios de evolução. É tão claro como um dia de sol, que a capacidade de civilidade e de honra, foram abandonados num mar bravio, do salve-se quem puder.

A resposta para essa geração está no quinto mandamento (Lei de Moisés) é extraordinário, e deve ser observado por todos aqueles que desejam viver bem e ter uma vida longa sobre a face da terra. Ele é o único mandamento com promessa, vejamos: “Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. (Êxodo 20:12 e Dt 5:16)

Em tempos áureos, os pais tinham autoridade sobre os filhos. Não falamos em autoridade de espancar, mais de disciplina e corrigir em tempo hábil. Todavia, o que chamarmos de evolução social, passou longe da realidade, visto que deixaram os pais fora do poder paterno, e da autonomia em guiar seu filho num caminho justo e perfeito. Por outro lado, nossas leis, foi dando abertura para todo tipo de mau-caratismo. E esquecido no passado e no tempo ficou o quarto mandamento (Lei de Moisés) que apresenta o pai como autoridade sobre os filhos e responsável pela casa e pelos proventos, o qual foi pouco a pouco sendo abolido e rejeitado por leis perversas que induzem a criança no caminho do mal.

O sábio Salomão nos mostra, em sua doutrina, que a criança precisa de orientação e disciplina ao afirmar: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele.” (Provérbios 22:6)

Num mundo confuso e caminhando sobre chamas, a pergunta que vem à mente é: o que honrar pai e mãe? Honrar é ter respeito pela pessoa que Deus confiou a sua vida ao nascer. É quando nos primeiros passos da criança, ela aprender a obedecer aos pais. É quando adulto, ser capaz de ouvir e respeitar os conselhos dos pais. É quando os pais estão idosos, cuidar deles e ajudá-los.

O maior doutor da igreja, o apóstolo Paulo, aconselhou as futuras gerações, quando afirmou: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. (Efésios 6:1-3)

Já o sábio Salomão, intensifica a diferença entre o filho sábio e o escarnecedor. Vejamos: “O filho sábio {ouve} a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão”. (Provérbios 13:1)

Portanto, fica a lição dos grandes homens que escreveram a nossa história. Honrar pai e mãe é principio de vida e de sabedoria. Seja sábio.