Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A escolha

“o sentido da vida está em procurar caminhos que nos façam sentir que estamos vivendo de forma plena. Assim, o maior desafio da vida é saber escolhê-los, e trilhá-los com o coração.” (Escritor: Ricardo Alfredo)

LIÇÕES DA VIDA – A clareza do ser Sábio.

“Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria.

Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração.

Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca.

Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas.

Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia.

O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz”. (Tiago 3.13-18)

CONVITE MAIS QUE ESPECIAL

ACJUS tem um compromisso com o acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas. Vamos todos participar da solenidade e adquirir esse livro histórico livro. Solicitamos agendamento. Breve repassaremos outras informações sobre a compra antecipada.

O MESTRE E SÁBIO PE. SÁTIRO

Tenho pensado a dias, a semanas, como descrever um pouco sobre um grande homem da nossa sociedade contemporânea.

Quando nos aproximamos dele cheios de problemas sem saída, seu olhar tranquilo, e sua voz serena, nos consola mostrado o quanto vale apena lutar e orar até que a vitória venha.

Nosso irmão é uma figura humana paciente, bom, não grita, nem se desespera, ouve atentamente e fala com inteligência.

Eis as palavras que descreve o nosso irmão e amigo Pe. Sátiro:

Pensa com clareza, fala com inteligência, vive com simplicidade.

É do passado, do presente e do futuro.

Sempre tem tempo.

Não despreza nenhum ser humano.

Causa a impressão dos vastos silêncios da Natureza: o céu, o oceano, o deserto.

Não é vaidoso; não anda à cata de aplausos; jamais se ofende; possui sempre mais do que julga merecer.

Está sempre disposto a aprender, mesmo das crianças e dos tolos.

Trabalha só pelo prazer do trabalho em si, e não pela recompensa material.

Vive dentro do seu próprio isolamento espiritual, aonde não chegam nem o louvor nem a censura; mas o seu isolamento não é frio, porque ele ama, sofre, pensa, compreende.

O que ele possui – dinheiro ou posição social – nada significa para ele.

Só importa o que ele é.

Renuncia à opinião própria, quando verifica o seu erro; não respeita usos estabelecidos por espíritos tacanhos.

Respeita somente a Verdade.

Tem mente de adulto e coração de criança.

O grande homem conhece-se a si mesmo, tal qual é, porque conhece a Deus – e por isto conhece os homens.

SEMINÁRIO DE ESCRITORES E ENTIDADES LITERÁRIAS POTIGUARES

PENSAMENTO – o humano e a fé.

“É humano murmurar, chorar, implorar, para que as injustiças sejam desfeitas. Todavia, o servo Jó, mesmo diante de tanta dor, nunca entendeu a razão do seu sofrimento. Ele viu Deus, e foi o bastante”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

COMISSÃO DE EVENTOS

A Reunião da Comissão de Eventos – planejando as atividades previstas para o próximo dia 31.05.23 (quarta-feira). Breve publicaremos a programação. Quero parabenizar a equipe. observação: Ricardo Alfredo também é parte desta omissão.

CONSELHO SÁBIO

“…alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus”. (Colossenses2: 7-9)

ANIVERSÁRIOS ACJUS

CONVITE ACJUS

ACONTECEU – CONVITE DA ABROL – Academia Brasileira Rotária de Letras

AMOL – Academia Mossoroense de Letras

Em nossos dias a AMOL (Academia Mossoroense de Letras) passou a ter endereço fixando dentro da ACJUS. É uma sala especial para receber seus imortais e escritores para uma boa conversa. Como eu, Ricardo Alfredo também faço parte da AMOL e da ACJUS, e na última sou o tesoureiro, Desejo que todos bem a vindos.

XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO.

O encontro XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO será na Manhã do dia 02 (dois) de setembro (sábado) de 2023.

MUSEU DO SERTÃO É PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MOSSORÓ.

Por proposição do Vereador Professor Francisco Carlos, foi aprovada, no dia 16 de Novembro de 2022, pela Câmara Municipal de Mossoró, e sancionada pelo Senhor Prefeito Municipal, Dr. Allyson Leandro Bezerra Silva, a Lei número 3.994, de 22 de dezembro de 2022, que reconhece o “Museu do Sertão Professor Benedito Vasconcelos Mendes” como PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MOSSORÓ. A referida Lei foi publicada no Diário Oficial de Mossoró no dia 22 de dezembro de 2022.

ATENÇÃO, SEJA UM DOADOR DO MUSEU DO SERTÃO

Quem desejar ser um doador de peças, para enriquecer o acervo do MUSEU DO SERTÃO é só entrar em contato com o Prof. BENEDITO VASCONCELOS MENDES (Whatsapp 9 9972-2139), que ele irá receber a(s) peça(s). Qualquer tipo de utensílios, máquinas, apetrechos de trabalho, implementos agrícolas ou objetos de uso doméstico, que tenha entrado em desuso são importantes para compor o acervo do referido Museu.

O Curador do Museu do Sertão e as futuras gerações agradecerão esta(s) oferta)s, que irão imortalizar o “Modus vivendo” do homem nordestino. Dê sua importante contribuição a este museu.

BOA LEMBRA – Troféu Milton Marques

Recebendo da câmara municipal de Mossoró o troféu Milton Marques. Agradeço aos vereadores que concedeu a este simples Servo de Deus, que é voltado para ciências, tamanha honra.

SALA DA AMOL NA SEDE DA ACJUS

No Palácio Cultural Acadêmico MILTON MARQUES DE MEDEIROS, tem uma sala que está em festa, é a sala da Academia Mossoroense de Letras – AMOL, papo informal e muitas ideias. Presenças ilustres do nosso presidente ELDER HERONILDES DA SILVA, vice-presidente Filemom Pimenta, Josafá Inácio, Ricardo Alfredo e José Wellington Barreto.

BATE-PAPO

Confere lá: https://www.youtube.com/@nacasadopovopodcast

Aproveita e se inscreve, aperte o sininho na opção TODAS AS NOTIFICAÇÕES para não perder nossos episódios. Quem você quer homenagear?

Nossos encontros: Segundo, quarto e SÁBADO do mês, às 15h.

LEMBRANÇAS DO IRMÃO MILTON MARQUES.

Em um encontro promovido pela AMOL – Academia Mossoroense de Letras – E coordenado por Mim, Ricardo Alfredo, tivemos a palestra dada pelo nosso querido irmão Milton, que partiu antes do combinado e deixou saudade.

FATOS DA HISTÓRIA MOSSOROENSE

Identificados – João Batista Cascudo Rodrigues e Monsenhor Raimundo Gurgel do Amaral.

ACJUS (ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ) – Construção do auditório Dr. Helder Heronildes

As Obras do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva, vem sendo em tempo recorde, e na frente está o desbravador e incansável irmão Wellington Barreto que o presidente da ACJUS. Parabéns, meu irmão.

ACJUS – Espaço Maria Alexandrina

ACJUS espaço Maria Alexandrina sendo preparado para o nosso próximo encontro V EDIÇÃO DO RODA DE CONVERSA PENSANDO – que terá como convidado o secretário de infraestrutura do governo do RN – Dr. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO. Na mesma o oportunidade estaremos promovendo o lançamento do novo livro do Acadêmico, professor e advogado, Dr. Francisco Canindé Maia. O RODA DE CONVERSA PENSANDO MOSSORÓ será dia 31.05.23 – no PCAMMM – espaço de eventos Maria Alexandrina. Por gente vamos agendar e comparecer.

RÁDIO FM 105 PROGRAMA DA ACJUS.

Neste memorável dia tivemos (03) três ilustres presença no nosso programa Escritor Raí, presidente da ACJUS Wellington Barreto e o nosso irmão e amigo Pe. Sátiro. Um dia para não esquecer. Belo debate fundamentos no humanismo e na fé.

TV CÂMERA – MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS.

Ricardo Alfredo

Ricardo Alfredo e doutor Jerônimo Dix-sept Rosado Maia Sobrinho

Nosso entrevistado, doutor Jerônimo Dix-sept Rosado Maia Sobrinho

Foi uma bela entrevista, dada ao programa Memória Acadêmica Trajetórias. O médico doutor Jerônimo Dix-sept Rosado Maia Sobrinho, presidente da fundação Vangt-un Rosado, nos falou dos projetos, e sua trajetória até chegada na AMOL e na ACJUS. Comentou sobre seus livros. Em seguida deu uma aula conhecimento na saúde e como ser humano. Foi um show de sabedoria e humanismo. Nos fez refletir em diversas áreas da vida. Foi show de conhecimento e de histórias emocionantes. Em seguida fez o convite para a posse dos citados imortais. É só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo

Não há como esquecer!

Foi na via dolorosa, na estrada do horror, que meu mestre venceu por mim. Ele foi quem escolheu, dar vida por mim, mesmo ferido e sangrado sem parar, me amou. Obrigado Jesus.