Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A beleza, a estima e o amor

“A beleza do espírito causa admiração; a da alma, estima; e a do corpo, amor”. (Bernard Fontenelle)

FÉ E ESPERANÇA PARA UM MUNDO LÍQUIDO.

O mundo anda confuso, líquido e sem rumo. As pessoas não tem mais solidez em sua vida. As amizades verdadeiras, quase nem existem. As certezas que tínhamos foram retidas. Os marcos dados a família, aos pais e a sociedade foram mudados. Os consultórios de psiquiatras e psicólogos estão cheios. Os nossos jovens perdidos e sem saída. Os políticos mergulhados num mar de lama e a sociedade caminhado para o caos total.

O que fazer? Essa uma pergunta que perturba o coração dos pensadores, dos pais, das autoridades e da igreja.

Diz Jó: Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos.

Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. (Jó 14:7-9)

Ainda há esperança, Cristo a esperança dos homens. A água viva de Deus, como declarou o apóstolo João ao afirmar: “No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: “Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.” (João 7: 37-38).

Assim, o caminho da fé e da esperança é dado a todos, e o processo é meditar e refletir a santa palavra de Deus e seus ensinamentos. E desta forma criaremos o hábito, que levam ao desenvolvimento da espiritualidade, rumo a presença de Deus.

Não existe nada melhor do que nos dias maus, saber confiar e vê o invisível acontecer, o milagre da esperança e da fé. Vamos observar como ensina as Sagradas Letras (a Bíblia) e segui pela fé.

Ela mesmo, a Bíblia, nos mostra o caminho da confiança, do fortalecer e do renovar na esperança e na fé. Vejamos:

Confiança

dia o apóstolo Marcos sobre a confiança: “Por isso, vos digo que tudo o que pedireis, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis.” (Marcos 11:24). Este um dos primeiros princípios de Deus dado aos homens, confiar na providência divina, sem deixar de trabalhar ou apenas ficar deitado esperando o milagre. Mesmo com nossa fragilidade, precisamos lutar, até o momento que a fé chegar. E quando ela chega, não existe nada que possa resistir. As montanhas caiem por terra, os muros altos são destruídos e o mar se abre para você passar. Então, continue trabalhando e confiando em Deus.

Já o Salmista exorta a todos a confiar e reafirma a sua plena justiça, ao dizer: “Confia no SENHOR e faze o bem; habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao SENHOR, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia”. (Salmos 37:3-6)

Em outra visão, guiado pelo Espírito Santo, o apóstolo Tiago, a pedir fé sem duvidar, e vê acontecer no mundo invisível e se materializar no mundo material. Afirmar o apóstolo: “Todavia é preciso pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que dúvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para outro.” (Tiago 1: 6)

Portanto, não abandone a fé, e nem a confiar em Deus, pois ele cuida dos pardais e imagine de você!

Fortalecer

A fé não é apenas uma escolha humana. Ela nasce no coração, na razão da observação da natureza. Por isso, ela (a fé) é um dom de Deus que tem por objetivo fortalecer nossa esperança, como diz o apóstolo Paulo: “…que é Cristo em vós, esperança da glória;” (Colossenses 1:27)

A esse processo de evolução espiritual, citado pelo apóstolo Paulo, é também visto em outras três passagens bíblicas, as quais citaremos para sua meditação. Vejamos: “Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé.” (Marcos 9:29)

“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem” (Hebreus 11:1)

Que o Deus da esperança encha vocês de completa alegria e paz na fé, para que vocês transbordem de esperança, pela força do Espírito Santo.” (Romanos 15:13).

Renovação na esperança

A esperança é uma fagulha ou uma centelha divina coloca no coração humano. É algo sobrenatural, que leva a visualização do futuro das nossas trajetórias e perspectivas.

No livro de provérbios está a reafirmação do verdadeiro sentido da esperança. “Esperança que tarda deixa doente o coração; desejo que se realiza é árvore de vida.” (Provérbios 13:12).

A esperança estar intimamente ligada a confiança, e por isso, sabemos que o eterno juiz dos mundos (Deus) nos mostra como enfrentar vida, seu dom, com calma, paz interior e acatado o tempo dos acontecimentos. Sabendo que tudo está no controle de Deus.

Vejamos três princípios sobre a esperança do homem em Deus: “Bendito o homem que confia em Javé, e em Javé deposita a sua segurança. Ele será como a árvore plantada à beira d’água e que solta raízes em direção ao rio. Não teme quando vem o calor, e suas folhas estão sempre verdes; no ano da seca, não se perturba, e não para de dar frutos.” (Jeremias 17: 7-8). “Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.” (Hebreus 10:23). “Que o Deus da esperança encha vocês de completa alegria e paz na fé, para que vocês transbordem de esperança, pela força do Espírito Santo”. (Romanos 15:13)

Mesmo que a vida seja difícil, e os dias sejam maus, precisamos nos renovar buscando o verdadeiro sentido da vida.

Medite comigo nestes versículos, e entre audiência e converse com Deus: “Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.” (Coríntios, 4:16-17;15:13). “Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração.” (Romanos 12:12)

Portanto, sejamos firmes na confiança, fortalecidos na fé e renovada a esperança do Cristo.

DESTAQUE ESPECIAL

Numa sociedade liquida, sem rumo e sem solidez na vida, fica impossível para muitos perceberem a grandeza de um ser humano. O irmão Wellington Barreto é uma dessas pessoas de alma grande, de espírito evoluído e de temor ao Grande Arquiteto do Universo.

Muitos não percebem, e calculam a grandeza de outros, pelos cacarecos que juntamos, ao qual chamamos de riquezas e conquistas na vida material. Todavia, ainda existem seres humanos, como você Wellington, cheio de integridade, habilidades afetiva positiva, para com todos que buscam a sua ajuda. Mossoró agradece, o Estado do RN agradece, e todos nós, seus amigos e irmãos, agrade a Deus pela sua vida.

PENSAMENTO – A grandeza

“A grandeza de um homem não está nos cacarecos que juntou a vida toda, mais num coração cheio de amor pelo próximo e de temor ao Senhor”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

POETISA MOSSOROENSE

Nossa querida cunhada, a poetisa Vanda Jacinto vem dando lições poéticas. Belas lições, de poesia na sua página. Todos os dias recebemos ou mesmo acessamos a sua pagina e nos se debruçamos com sua doce voz recitando belos poemas. ”no Silêncio da Alma…”, é o último poema recitado por ela, ouçamos na doce voz da talentosa Vanda Jacinto. Você só o encontro no site: https://reticenciasculturais.com.br/2022/08/poesia-do-dia-por-vanda-jacinto/

ALMIR NOGUEIRA

O nosso confrade, Almir Nogueira, é professor, já foi diretor da biblioteca nos tempos áureos. É escritor e imortal da Academia Mossoroense de Letras (AMOL), e um dos mais brilhantes secretários da academia. Além de todas essas habilidades e competências, também é um exímio cerimonialista.

XVIII JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

Com a coordenação do professor doutor Benedito, ocorrerá a XVIII jornada cultural do museu do sertão ocorrerá no 27 de agosto de 2022, que é um sábado, de 8h às 15 horas. O evento ocorrerá no Salão de Eventos do Museu do Sertão, ou seja, na Fazenda Rancho Verde, que fica na Estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. Vamos prestigiar a festa.

POEMA – Dialética, de Vinicius de Moraes

É claro que a vida é boa / E a alegria, a única indizível emoção / É claro que te acho linda / Em ti bendigo o amor das coisas simples / É claro que te amo / E tenho tudo para ser feliz / Mas acontece que eu sou triste…

Vinicius de Moraes é conhecido como poetinha, nasceu me 1913 e partiu para eternidade me 1980. Até nossos dias é um dos mais homenageado, tanto da poesia como da música brasileira.

Seus versos são cheios de beleza e de delicadeza que expressão os diversos tipos de sentimentos humanos. Dentro de suas características está a melancolia.

PROGRAMA MEMÓRIA ACADEMIA TRAJETÓRIAS – TV CÂMARA

Em breve estreia o programa de TV Memória Acadêmicas – Trajetórias sobre o comando da ACJUS e liderado pelo seu presidente Wellington Barreto. Vamos aguardar.

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – Que Pena – Peninha

Lançado em 1970 foi um dos LP mais vendidos e ficou no ranque das melhores durante vários meses. O compositor e cantor peninha é um dos poetas mais festejados da MPB. Ouçamos uma das mais belas canções da MPB a linda voz de peninha, que pena. https://www.youtube.com/watch?v=ccpN6f5Z9q0

Você entrou no meu mundo e pensou que era dona da situação e / esqueceu que o amor ganha sempre quem fala com o coração. / Você deixou o seu passado fechar um caminho que ia se abrir. / Ai, aiiii que pena. / Você perdeu com o tempo, aquela maneira de me enganar… / Trocou um velho carinho por coisas que eu não consigo cantar…. Q Hoje eu tenho certeza que nós caminhamos pra lugar nenhum… / Ai, aaaiii, que pena, que pena…

Que pena de ver nosso mundo caindo. / Que pena de ver nosso sonho sumindo. /Ai, aiii, que pena. / Que pena de ver tanto amor fracassar, / Que pena da pena que você me dá. / Éhhh, meu amor que pena, que pena. / Você perdeu com o tempo aquela maneira de me enganar… / Trocou o velho carinho por coisas que eu não consigo cantar… / Hoje tenho certeza que nós caminhamos pra lugar nenhum… / Ai,aiii, que pena, que pena.

ROTARY NOSSA DIREÇÃO

Nosso querido irmão e amigo Geraldo Maia, que já foi diretor do Rotary reassumi a presidência. Parabéns grande irmão.

CONVITE AMARP

ACJUS – ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ

Com já é tradicional, as academias colocam próximos dos úmbrias da primeira porta, a placa com os nomes de todos os membros. Desta vez foi a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, homenageando todos os acadêmicos da ACJUS. Grande ideia, parabéns presidente Wellington Barreto.

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS

Tributo a Elder Heronildes da Silva programação alusiva ao aniversário de 89 anos do nosso presidente de honra, sócio fundador e primeiro ocupante da cadeira 12 – intelectual Elder Heronildes da Silva.

Dia 08/09/22 – (sexta-feira). 9h30 – PCAMMM – sede da ACJUS – Rua Cleodom Almeida, 100, Abolição II – CEP 59619-500 – Ação Solidária em benefício do Lar da Criança Pobre de

Mossoró – (Irmã Ellen) – Campanha de recebimento de material de limpeza e ração animal.

10h. – PCAMMM – Sede da ACJUS – Rua Cleodom Almeida, 100, Abolição II – Visitação as obras de construção do auditório Acadêmico Elder Heronildes da Silva.

17h – Celebração Eucarística na Igreja do Perpétuo Socorro, Centro de Mossoró – RN.

Dia 09/09/22 – (Sábado). 19h30 – Sessão Solene em Tributo ao acadêmico ELDER HERONILDES DA SILVA pela passagem do seu aniversário de 89 anos de vida.

Local: – REGINA BUFETT – Rua Cesar Leite, 10, Nova Betânia – CEP59612-040 – Mossoró – RN – 3064.5361; Oradores: Acadêmico Jeronimo Dix-Sept Rosado Maia Sobrinho, Acadêmica Zélia Macedo Heronildes, Acadêmico Elder Heronildes da Silva – (12).

20h30 – Ato de Cumprimentos ao aniversariante e com o lançamento do livro – DE CULTURA E DE SABER, acervo literário da instituição, trabalho magnifico que fora coordenado pelos confrades Geraldo Maia do Nascimento – (13) e Afrânio de Oliveira Leite – (27) com participação de outros acadêmicos.

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no YouTube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- Agosto10 -19h – POSSE de Misherlany Gouthier, como 2º ocupante da cadeira 16, que tem como Patrono Cosme Corsino Lemos e 1º ocupante, Paulo de Medeiros Gastão. O Empossando será apresentada por Paulo Eduardo Fernandes de Negreiros;

2- setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04;

3- setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues;

4- outubro 05 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

5- novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

6- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

ANIVERSARIANTE DA ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAS DE MOSSORÓ (ACJUS)

Ao lado de sua amada esposa Zélia, Dr. Helder vai comemorar no mês de setembro seu natalício. O nobre amigo e irmão, Elder Heronildes da Silva, está completando 89 anos. De muito trabalho, dedicação e acima de tudo, de um ser humano extraordinário. Parabéns meu irmão.

PROGRAMA NA FM 105 – Cultura e Cidadania

Programa na FM 105 – Cultura e Cidadania – participações diversas participações, com a direção da ACJUS e do presidentecda academia wellignton Barreto, na apresentação Ricardo Alfredo e Edson Gonzaga. Todos os sábados de 10h as 11h.

COMUNICADO MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral, que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 20 de julho a 20 de agosto do corrente ano (2022), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail

[email protected]

Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.

Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fornecer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser entregue no Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

1- DIA DA VISITA: 27 de agosto de 2022 (sábado).

2- HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas.

3- ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró.

4- LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7.

5- WHATSAPP: (84) 99972-2139.

6- E-MAIL: [email protected]

GRUPO CANDEIA DA PALAVRA

Sendo um colaborador e coordenador do grupo candeia da palavra, o irmão Romero, vem incentivado e semeado a santa palavra de Deus pelos meios de comunicação. Desta vez o tema foi: “Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse.” (Atos 2.24). de Autoria: Grupo Candeia da Palavra. Colaboradora: Nayara Silveira. conheça o site: https://bit.ly/candeiadapalavr…

RELEMBRANDO…

Recebendo (Ricardo Alfredo) das mãos do amigo e irmão Helder Heronildes da Silva o diploma por ser um dos palestrantes no evento da ACJUS.

PARA NÃO ESQUEÇA O CHEIO DAS ÁGUAS.

Quando as noites da sua vida, forem as mais escuras, e você se sentir sozinho e abandonado, jamais esqueça o exemplo das águas. “Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos.

Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta”. (Jó 14:7-9).

Portanto, Cristo Afirmou: “quem beber da água que lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna” (João 4:13-14)