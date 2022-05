Reflexões Teológicas

Ricardo Alfredo,Teólogo

PENSAMENTO – As marcas

“As marcas de guerras e de batalhas que tenho tido nesta vida, é a maior prova que sou um milagre de Deus”. (Ricardo Alfredo – Escritor)

CONVOCAÇÃO ACJUS

O presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, em consonância com a diretoria e departamentos, diante da importância dos eventos do próximo dia 27/05/22 – a partir das 19h30 – no PCAMMM, quando o acadêmico Edilson Gonzaga de Souza Júnior ( 22) estará apresentando o seu novo livro “Educação de Jovens e Adultos como Direito Fundamental”, bem como estaremos promovendo o descerramento da placa Espaço de Eventos da ACJUS Professora Maria Alexandrina da Conceição, por meio da presente, CONVOCAMOS o corpo associado para comparecer ao citado evento com o uso da indumentária completa, tudo em atendimento a nossa ritualística e dada a importância dos dois atos solene. José Wellington Barreto, Lúcio Ney de Souza, Taniamá Vieira da Silva Barreto, Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, Ângela Maria R. de Oliveira Pereira Gurgel, Catarina Cordeiro Lima Vitorino, Raimundo Antonio de Souza Lopes, Ricardo Alfredo de Souza, Joana D’arc Fernandes Coelho, Osivaldo Márcio Cézar de Sá Leitão, Wilson Bezerra de Moura, Elder Heronildes da Silva, Geraldo Maia do Nascimento, Laíre Rosado Filho, Carlos Alberto Lima Filgueira, Paulo de Medeiros Fernandes, Petronilo Hemetério Filho, Benedito Vasconcelos Mendes, Antonio Clóvis Vieira, Breno Valério Fausto de Medeiros, Jerônimo Dix Sept Rosado Maia Sobrinho, Edilson Gonzaga de Souza Júnior, Francisco Glauber Pessoa Alves, Susana Goretti Lima Leite, Francisco Péricles Amorim, Paulo Lopo Saraiva, Afrânio de Oliveira, Leite, Sátiro Cavalcanti Dantas, Francisco Marcos de Araújo, Welma Maria Ferreira de Menezes, Zélia Macedo Heronildes, Maria Conceição Maciel Filgueira, Bruno Ernesto Clemente, Disraelli Davi Reinaldo de Moura, Maria Auxiliadora Tenório Pinto de Azevedo, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Vanda Maria Jacinto, Francisco Canindé Maia, Sérgio Fernandes Coelho, David de Medeiros Leite, Antonio Marcos de Oliveira, Franci Francisca Dantas, Katia Cilene da Silva, Everkley Magno Freire Tavares, Francisco Carlos Carvalho de Melo, Josafá Inácio da Costa e Charles Lamartine de Souza Freitas. Atenciosamente, José Wellington Barreto – Presidente ACJUS

PENSAMENTO – A suprema lição

“Aprendi através da experiência amarga a suprema lição: controlar minha ira e torná-la como o calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo”. (Mahatma Gandhi)

CONVITE

A academia e ciências jurídicas e sociais de Mossoró (ACJUS) tem a honra de convidá-lo para a solenidade de encerramento da placa do espeço de eventos da ACJUS Professora Maria Alexandrina da Conceição e o lançamento do livro “Educação de Jovens e Adultos como Direito Fundamental” de autoria do R. Edilson Gonzaga de Souza Júnior. Data 27/05/2022 as 19:30min, no palácio cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros. Rua: Cleodom Almeida, Nº 100, Abolição II.

LIÇÕES DA VIDA: Lições da história de Jefté – Juízes 11

“Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta; mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e, sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté, e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos, e habitou na terra de Tobe; e homens levianos se ajuntaram a Jefté, e saíam com ele”. (Juízes 11:1-3)

Sempre ouvimos que a origem determina a trajetória de um ser na vida. Dentro desta temática, temos a vida de um homem chamado Jefté, que apoiado numa fé impossível mudou sua vida e a história de uma nação.

Jefté cresceu marcado pela vergonha e pela rejeição. A angústia e a pobreza eram partes integrantes de sua vida. Visto que, ele era nascido de uma relação extraconjugal e de rejeição pelo pai e pelos seus irmãos de sangue e pela sociedade. A sua criação ocorreu longe de seus irmãos de sangue, para não envergonha a família. Todavia, trabalhou e confiou no Senhor e mais tarde recebeu a sua recompensa.

As Sagradas Letras nos contam a História de Jefté, em 5 partes resumidamente: 1- Jefté era um indivíduo que conduzia consigo um sinal que não queria cicatrizar, pelo menos aos olhos do mundo ao seu redor: era filho da prostituta! 2- Era um guerreiro corajoso, mas era filho da prostituta. Currículo pesado para quem quisesse ser grande na vida! 3- Seus irmãos o rejeitaram e o expulsaram de casa por que era filho da prostituta. 4- Foi obrigado a viver entre marginais, pois só ali havia lugar para um rejeitado filho da prostituta; filho do pecado, filho da iniquidade, do preconceito, do desamor, da crueldade humana que vende e compra o corpo humano como um objeto. 5- Mas um dia o sol da justiça raiou na vida de Jefté. Os terríveis amonitas fizeram guerra contra Israel e assim como nos tempos de Davi e Golias, não havia quem liderasse o povo judeu. Jefté aceitou a oferta desde que fosse feito Juiz de Israel após a vitória. Deus lhe deu a vitória e Jefté venceu o estigma do destino. Com paciência, esperança, trabalho e fé, Jefté, foi colocado na galeria dos heróis da fé.

Portanto, as circunstâncias podem falarem contrarias a sua vitória, entretanto, jamais se deixe abater. Mantenha a fé firme e prossiga rumo ao alvo, Cristo.

DATAS IMPORTANTE DE MAIO 2022

Dia 19 – Dia do Físico;

Dia 20 – Dia Mundial das Abelhas e Aniversário de Palmas;

Dia 21 – Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento e Dia da Língua Nacional;

Dia 22 – Dia Internacional da Diversidade Biológica;

Dia 23 – Dia Mundial da Tartaruga.

PENSAMENTO – Esperança

“Espere no Senhor. Seja forte! Corajoso! Espere no Senhor”. (Salmos 27:14)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – Apesar de você.

“Apesar de você” foi composta por Chico Buarque em 1970, no apogeu da ditadura militar. O lançamento da canção, foi feito num compacto simples, que passou desapercebido pela censura. Em pouco tempo, a canção que ironizava a ditadura, passou a ser perseguida pelo governo de governo Médici, o novo lançamento da música foi realizado oficialmente oito anos depois do compacto, no final do governo Geisel. Ela faz parte do disco intitulado “Chico Buarque”, lançado em 1978. Ouçamos na voz de Chico Buarque, da mais bels canções da MPB, Apesar de Você. ( https://www.youtube.com/watch?v=LZJ6QGSpVSk ). Hoje você é quem manda \ Falou, tá falado \ Não tem discussão, não \ A minha gente hoje anda \ Falando de lado \ E olhando pro chão, viu \ Você que inventou esse estado \ E inventou de inventar \ Toda a escuridão \ Você que inventou o pecado \ Esqueceu-se de inventar \ O perdão \ Apesar de você \ Amanhã há de ser \ Outro dia \ Eu pergunto a você \ Onde vai \ se esconder \ Da enorme euforia \ Como vai proibir \ Quando o galo insistir \ Em cantar \ Água nova brotando \ E a gente se amando \ Sem parar \ Quando chegar o momento \ Esse meu sofrimento \ Vou cobrar com juros, juro todo esse \ amor reprimido \ Esse grito contido \ Este samba no escuro \ Você que inventou a tristeza \ Ora, tenha a fineza \ De desinventar \ Você vai pagar e é dobrado \ Cada lágrima rolada \ Nesse meu penar \ Apesar de você \ Amanhã há de ser \ Outro dia \ Inda pago pra ver \ O jardim florescer \ Qual você não queria \ Você vai se amargar \ Vendo o dia raiar \ Sem lhe pedir licença \ E eu vou morrer de rir \ Que esse dia há de vir \ Antes do que você pensa \ Apesar de você \ Amanhã há de ser \ Outro dia \ Você vai ter que ver \ A manhã renascer \ E esbanjar poesia \ Como vai se explicar \ Vendo o céu clarear \ De repente, impunemente \ Como vai abafar \ Nosso coro a cantar \ Na sua frente \ Apesar de você \ Amanhã há de ser \ Outro dia \ Você vai se dar mal \ Etc. E tal \ Lá lá lá lá laiá

HISTÓRIAS DO MUNDO – fatos que marcaram

Alguns episódios se tornam tão extraordinários que assinalam não apenas o período em que eles aconteceram, mas, tempo todas as gerações futuras foram marcadas. Vejamos

a) 1888: Abolição da escravatura dá liberdade à população negra

A abolição do trabalho escravo proveniente da mão de obra negra só aconteceu no Brasil em 1888, mas foi reflexo de um movimento mundial que começou muito antes.

O tráfico de escravos havia sido proibido desde 1850 e outros países, principalmente a Inglaterra, já pressionavam o Brasil para extinguir de vez o uso de mão de obra escrava. Com a assinatura da Lei Áurea, buscou-se encerrar este capítulo triste e que ao mesmo tempo, foi um dos momentos importantes da história do nosso país.

b) 1889: Fim da monarquia e o início à República no Brasil

Apesar de ter acontecido um século depois da Revolução Francesa, o fim da monarquia no Brasil é um grande marco para o país. Em 15 de novembro de 1889, foi instaurada a primeira república presidencialista do Brasil em substituição à monarquia do Império que vigorava até então.

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no youtube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

Maio 11 – 15h – Reunião Ordinária, tendo como pauta a Homenagem Póstuma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros e a Revista AMOL EM FOCO; Junho 08 – 15h – Reunião Ordinária, tendo como pauta a Homenagem Póstuma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros e a Solenidade Magna dos 34 anos da AMOL; Julho 09 – 19h – Sessão Magna de Homenagem póstuma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros; Agosto10 -19h – POSSE de Misherlany Gouthier, como 2º ocupante da cadeira 16, que tem como Patrono Cosme Corsino Lemos e 1º ocupante, Paulo de Medeiros Gastão. O Empossando será apresentada por Paulo Eduardo Fernandes de Negreiros; Setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04; Setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues; Outubro0515h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos; Novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos; Dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS /ANIVERSARIANTES do mês de maio

1- Wilson bezerra de moura – 13

2- Antônio Marcos de Oliveira – 20

3- Francisco Péricles – 25

4- Geraldo Maia do nascimento – 25

SALMO PARA REFLEXÃO – SALMO

O Salmo 10 apresenta um dos maiores registros bíblicos de lamentação, vindo de um servo de Deus. As lamentações ficam em torno das ações dos ímpios (pessoas ruins), e o bramido é a busca da ação de Deus em manifesta sua justiça. A análise deste Salmo, apresenta que pessoas ruins se levantam contra os que não tem culpa para maltratá-los, contudo, Deus é Aquele sabe e que vê todas as coisas.

O Salmo 10 é profundamente curioso, poiso mesmo não detentor de um título que possa informar o seu autor e nem o período que foi escrito. Entretanto, é possível fazer um elo de ligação, com o salmo 9. Criando uma cadeia de ideia parecidas pela linguagem e o seu formato.

Já para alguns teólogos, não há ligação entre os dois salmos, e que seus autores são diferentes.

O esboço do Salmo 10 pode ser organizado em duas partes principais. Na primeira parte o salmista observa a arrogância do ímpio (Salmo 10:1-11). Na segunda parte o salmista levanta um clamor ao Senhor pedindo por sua justiça e reconhecendo a onipotência e a onisciência divinas (Salmo 10:12-18).

Salmo 10

Por que te conservas ao longe, Senhor? Por que te escondes em tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre; sejam eles apanhados nas ciladas que maquinaram. Pois o ímpio gloria-se do desejo do seu coração, e o que é dado à rapina despreza e maldiz o Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca; todos os seus pensamentos são: Não há Deus. Os seus caminhos são sempre prósperos; os teus juízos estão acima dele, fora da sua vista; quanto a todos os seus adversários, ele os trata com desprezo. Diz em seu coração: Não serei abalado; nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de opressão; debaixo da sua língua há malícia e iniquidade. Põe-se de emboscada nas aldeias; nos lugares ocultos mata o inocente; os seus olhos estão de espreita ao desamparado. Qual leão no seu covil, está ele de emboscada num lugar oculto; está de emboscada para apanhar o pobre; apanha-o, colhendo-o na sua rede. Abaixa-se, curva-se; assim os desamparados lhe caem nas fortes garras. Diz ele em seu coração: Deus se esqueceu; cobriu o seu rosto; nunca verá isto. Levanta-te, Senhor; ó Deus, levanta a tua mão; não te esqueças dos necessitados. Por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração: Tu não inquirirás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o tomares na tua mão; a ti o desamparado se entrega; tu és o amparo do órfão. Quebra tu o braço do ímpio e malvado; esquadrinha a sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei sempre e eternamente; da sua terra perecerão as nações. Tu, Senhor, ouvirás os desejos dos mansos; confortarás o seu coração; inclinarás o teu ouvido, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, não mais inspire terror.