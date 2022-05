Reflexões Teológicas

Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Sentimentos.

“sentimentos, somente sentimentos… que tento esquecer…. Sentimentos que dói… que vou levar por toda vida. Eu não queria tem te conhecido.” (Ricardo Alfredo – Escritor)

O DEUS QUE CUIDA

Na caminhada da vida, aprendemos um pouco aqui e ali. Caímos, nos levantamos, cansamos, corremos, paramos. Todavia, na vida de quem é servo, precisa aprender a conhecer Deus, e saber que Deus cuida de você.

Quando na vida não direção, e precisamos encontrar o caminho, há alguém que te ama. E quando uma porta se fecha outra abre logo. Hoje eu sei… Deus cuida de mim.

PERGUNTOU-ME UM AMIGO LEITOR! CADÊ DEUS, NESTA JORNADA DE TERROR E DE NARRATIVAS MENTIROSAS QUE O MUNDO SEGUE?

Caro amigo, é bem verdade que o aumento dos maus e da maldade vem transbordado de forma incontida, e que estes, vão crescendo como fermento em pão. Todavia, o Rei universal, já nos tinha advertido dos tais, e como deveria, os seus servos, se comportarem diante das ameaças. Sabemos de antemão, que estes fatos (domínio dos maus) seriam manifestados, mais cedo ou mais tarde, por isso como torre forte, permanecemos ao lado do nosso Rei. Entretanto, nossa esperança sempre foi, e sempre será, o Juiz dos mundos, Deus.

Logico que o Rei universal não está surdo, nem cego, e nem sua mão está encolhida para livra, os que o Teme ao seu nome. Porém, a maldade é tanta, que põe uma barreira entre ambos, homem e Deus, e assim os tais são lançados a viverem em seu bel prazer.

Em cada canto deste vasto mundo, é notável que as autoridades têm suas mãos manchadas de sangue e seus dedos cheios de culpas. Visto que, os seus lábios somente falam mentiras, e suas línguas, apenas pronunciam palavras injustas e ímpias. Os quais, são apaixonadas por si mesmo, e por suas declarações de impiedades.

Não há, quem lute pela causa da justiça! E ninguém que faça a defesa com integridade, pois os mesmos sempre se apoiam em argumentos e discursos vazios e celebram a maldade como troféu de vitória.

Aqueles que tem discernimento, olhar pela fé, já viram que há uma fomentação a opressão, e o estabelecimento de modelos para confundir os servos do eterno rei. Modelos estes, mentirosos e confusos, que afirmam que tudo é normal e tudo é permitido, levando o povo a caminhos de ruina e de destruição.

É fato, que não encontramos a verdade em parte alguma, pois o mundo jaz no maligno. E os que repelem o mal, são vítimas de ataques grosseiros e tratados como loucos ou fanáticos. Por isso, há, a falta de justiça e a falta de retidão nas decisões, dos que deveriam promovem a justiça e a paz entre os homens.

Em nossa nação, o que temos visto e ouvido, e que a justiça é colocada de lado, e o direito do pobre e do injustiçado é afastado, aniquilado. E os que habitam em templos de mármore, tropeçam em seus próprios interesses, e a honestidade é tida como repudio e descaso. Visto que, nestes novos tempos, a verdade desapareceu, e os que procuram serem honesto são perseguidos, intimidados e postos em prisão.

Portanto, vivemos em um tempo doentio e perverso, onde o mais comum é a injustiça. E os que deveriam preservar o direito o corrompe ao seu bel prazer. E assim, o direito é burlado e marcos são retirados.

LIÇÕES DA VIDA: Aviso de lição dada pelo justo Juiz

Deus, o justo Juiz, é incorruptível (Sl 94.20,21). “Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente”. O trono da iniquidade não tem compromisso com a verdade, não respeita a lei nem promove a justiça. Está rendido ao esquema do crime, protegendo os poderosos e condenando os fracos. Inocenta os culpados e condena os inocentes. O trono da iniquidade é um promotor do mal e não um protetor do povo. A lei é torcida para favorecer os interesses inconfessos e heterodoxos dos criminosos. Os juízes são subornados, as sentenças são vendidas, a justiça é comprada e, assim, o mal grassa e a opressão prevalece. O salmista, numa pergunta retórica, indaga: “Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade? ”. A resposta é um sonoro não. O juiz de toda a terra (Sl 94.2) é incorruptível e insubornável. Ele é irrepreensível em seu caráter e justo em suas sentenças. Sua lei jamais é torcida para favorecer os injustos ou negar o direito dos inocentes.

PENSAMENTO – O sorriso.

“Quando perceber o meu olhar triste, apenas dê-me um sorriso.” (Ricardo Alfredo – Escritor)

PENSAMENTO – O Deus que sonda as injustiças

Ai dos juízes injustos e dos que decretam leis injustas! Daqueles que não deixam haver justiça para os pobres, para as viúvas e para os órfãos! Sim, porque a verdade é que chegam até a roubar as viúvas e os órfãos!

Que farão vocês, quando vier o castigo, nesse dia em que vier a desolação duma terra distante? Para quem hão de voltar-se para pedir ajuda? Onde vão pôr os vossos tesouros de forma a ficarem em segurança? Nada podereis fazer, senão andar aos tropeções por entre os prisioneiros e cair por entre os mortos. (Isaías 10. 1-4)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB –

A linda canção soleado que é interpretada Moacyr Franco, e que foi feita pelos Compositores: Moacyr Franco / Zacar/Fred Jay, traduz um formato lindo de amor que é eterno. Apesar das dores que a vida tem, a suave voz de Moacyr Franco, faz os seus ouvintes subirem ao espaço em busca do amor verdade que vai até a eternidade. Convido a todos para ouvimos uma das mais belas canções da MPB. (https://www.youtube.com/watch?v=_WC1O9T-Gvg). Soleado / Moacyr Franco – De muito longe vem uma canção / Suavemente como uma oração / E um anjo azul entre bruma e véu / Veio abrir pra nós os portões do céu. E ao céu chegamos como quem morreu / Trazendo amor, o resto se perdeu / Somos pássaros, livres da prisão / Soltos no infinito, sobre a imensidão. De muito longe, vem essa canção / Fazer um só, nosso coração. Vêm comigo, vêm, dá-me a tua mão/ Vem andar no céu com os pés no chão. As nuvens brancas são os sonhos meus / O sol que aquece são os beijos teus/ E as estrelas são, a felicidade / É o nosso amor, toda eternidade. Pra muito longe vai essa canção / Rasgando o céu como uma oração / Ela vai dizer ao seu coração / Que eu te quero mais, mais que a salvação! (Para você.)

HISTÓRIAS DO MUNDO – fatos que marcaram

PENSAMENTO – Apóstolo Paulo – doutor da igreja

Paulo nos adverte do quarto mandamento ao destacar e sua carta aos Efésios ao diz: “Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro mandamento com promessa), para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra” (Ef 6.2,3). Em outras palavras, se habitualmente desonrarmos nossos pais ou aqueles que estão em autoridade sobre nós, acontecerá o contrário e teremos grandes problemas.

O DESENCANTO DO POVO, PROVOCADO PELA CORRUPÇÃO.

Quando mais jovem, eu tinha uma paixão pelo discurso de alguns políticos que encantavam com sua oratória e sua vida moral aprovada. Por outro lado, sem esquecer que os mesmos eram grandes homens, tanto na vida privada como na vida público. Em nossos dias, o que temos são verdadeiros farsantes e aproveitadores de uma sociedade despreparada para este fim.

Corrupção sempre foi uma temática dramática para nossa nação, visto que as campanhas eleitorais sempre foram financiadas de forma oculta e com estranhas ligações. E assim, de tanto sofre e passar vergonha, o povo passou a ter a percepção que todos os políticos são corruptos e ladrões. E esse conceito popular ganhou as ruas e passou a manchar a reputação da arte chamada de política, que governo do povo e para o povo.

Por outro lado, as instituições da democracia representativa, foram pouco a pouco, sendo desvirtuada pelos seus dirigentes que foram apanhados pelas operações anticorrupção. Gerando na nação um clima de desconfiança e incerteza, ao observarem a classe política.

As velhas raposas da política estão mergulhadas no submundo do desvio e da desonestidade. E as obras inacabáveis e faraônicas são descobertas em todo território, levando ao descrédito as instituições públicas, que deveriam serem fiscalizadora e aplicadora dos recursos públicos.

No campo da educação, perdemos terreno para instrumentalização e a doutrinação dos alunos, tanto pela esquerda como pela direita e assim nos esquecemos da verdadeira função que é ensinar e educar. No judiciário há de forma explicita o fazer política, a qual se tornou uma praxe, onde os magistrados de última linha não falam mais nos altos e sim nos microfones e holofotes.

A classe política, com raras exceções, é pobre em linguagem e sem sabedoria. Porém, rica em conhecimento de como desviar dinheiro público e como corrompem os bons costumes e a ética. E de forma descara ainda criam planos para requerer dinheiro de financiamento de campanha, onde todos nós, sabemos que no final o verdadeiro financiamento é de suas mordomias e prazeres.

Então surge no cenário algo mais devastador, que são as empresas prestadoras de serviços, que nunca forma neutras nas campanhas eleitorais com investimentos de milhares de dólares, apenas visando corrompem no futuro os governos. Quando não, os chateavam de forma descarada.

E a nação ficou com políticos e judiciário chantageados. Ladrões de todas as espécies soltos e o povo aprisionado dentro de casa.

A nossa triste democracia ficou entregue a interesses pessoais, a políticos desonestos, e a incompetência maldosa das instituições fiscalizadoras. Assim, a disfuncionalidade da democracia é alimentada por uma discussão de propostas e ideias vazias que são alimentadas pelo descontentamento popular com os rumos impostos que o judiciário propõe.

As políticas públicas de segurança, saúde, educação, que são primor de uma sociedade justa e solidária, ficam em terceiro ou quarto plano na conjuntura nacional. E passarmos a discurso um grupo de bobagem e de intolerância, que apenas criam um vaco no poder, onde se instam as frações e o crime. E a nação fica perdida em discursos entre conservadores e liberais, enquanto o povo passa miséria, fome, descaso e sendo entregue a sorte das novas senzalas que são periferias. Nossos jovens, sem rumo e sem expectativas, caminham pelas ruas como zumbis.

É lamentável, porém, este é o quadro real de um país que esqueceu a sua maior riqueza, o seu povo.

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no youtube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

Maio 11 – 15h – Reunião Ordinária, tendo como pauta a Homenagem Póstuma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros e a Revista AMOL EM FOCO; Junho 08 – 15h – Reunião Ordinária, tendo como pauta a Homenagem Póstuma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros e a Solenidade Magna dos 34 anos da AMOL; Julho 09 – 19h – Sessão Magna de Homenagem póstuma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros; Agosto10 -19h – POSSE de Misherlany Gouthier, como 2º ocupante da cadeira 16, que tem como Patrono Cosme Corsino Lemos e 1º ocupante, Paulo de Medeiros Gastão. O Empossando será apresentada por Paulo Eduardo Fernandes de Negreiros; Setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04; Setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues; Outubro0515h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos; Novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos; Dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

SALMO PARA REFLEXÃO – SALMO 22

Ao escrever este salmo, o salmista estava coberto pelas perseguições, calunias e abandono. A experiência dele, pode em muito nos ajudar a ter força para resistir e encarar todas as provações da vida. Este salmo é aconselhado quando há um pedido de orientação na solução de problemas pertinentes as causas alusivas aos bens materiais; libertação de negócios atrelados a empecilhos; afinidades afetivas destruídas; emoções retidas sob as asas da incerteza e a saída resolutiva de de conflitos internos. Pois a energia deste salmo está em instruir as pessoas a projetar melhor o seu modo de vida. (Leia com paciência e medite)

Salmo 22 – 1 – “Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? 2 – Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves; de noite, e não tenho sossego. 3 – Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. 4 – Em ti confiaram nossos pais; confiaram, e tu os livraste. 5 – A ti clamaram e escaparam; em ti confiaram, e não foram confundidos. 6 – Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. 7 – Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: 8 – Confiou no Senhor, que o livre; livre-o, pois nele tem prazer. 9 – Mas tu és o que me tiraste do ventre; fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. 10 – Sobre ti fui lançado desde a madre; tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. 11 – Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. 12 – Muitos touros me cercaram; fortes touros de Basã me rodearam. 13 – Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. 14 – Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram; o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. 15 – A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar; e me puseste no pó da morte. 16 – Pois me rodearam cães; o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. 17 – Poderia contar todos os meus ossos; eles veem e me contemplam. 18 – Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha roupa. 19 – Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. 20 – Livra a minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão. 21 – Salva-me da boca do leão; sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens. 22 – Então declararei o teu nome aos meus irmãos; louvar-te-ei no meio da congregação. 23 – Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o; todos vós, semente de Jacó, glorificai-o; e temei-o todos vós, semente de Israel. 24 – Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto; antes, quando ele clamou, o ouviu. 25 – O meu louvor será de ti na grande congregação; pagarei os meus votos perante os que o temem. 26 – Os mansos comerão e se fartarão; louvarão ao Senhor os que o buscam; o vosso coração viverá eternamente. 27 – Todos os limites da terra se lembrarão, e se converterão ao Senhor; e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. 28 – Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. 29 – Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele; e nenhum poderá reter viva a sua alma. 30 – Uma semente o servirá; será declarada ao Senhor a cada geração. 31 – Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto Ele o fez. ”