Reflexões Teológicas

PENSAMENTO – olhar de Deus

“À justiça de Deus é silenciosa e justa” (Escritor: Ricardo Alfredo)

LIÇÕES DA VIDA: A águia e o corvo: Vale a pena assumimos nossa natureza de águia!

O único pássaro que se atreve a bicar uma águia é o corvo. Ele senta-se nas suas costas e morde o seu pescoço. No entanto, a águia não responde, nem luta contra o corvo; não perde tempo ou energia no corvo. Basta abrir suas asas e começar a voar mais alto nos céus. Quanto mais alto o vôo, mais difícil é para o corvo respirar e então o corvo cai por falta de oxigênio.

Pare de perder tempo com corvos. Basta levá-los às suas alturas e eles vão desaparecer… “Aqueles que esperam no Senhor terão novas forças; eles levantarão asas como águias!” (Isaías 40:31)

O PISO DOS PROFESSORES – A vergonha

Nos últimos anos, o piso nacional dos educadores, que é uma lutar de classe, tem se tornado uma vergonha de classe, pois cada vez mais os gestores, estaduais e municipais, passageiros por uma cadeira do executivo, tem feito os educadores de bola de meia. E quando o assunto é o aumento nacional do piso dos educadores, quase sempre, caímos em armadilhas jurídicas ou políticas. E pior, o dedo da sociedade (induzido por gestores sem compromisso com a educação), está sempre apontado para todos os educadores, culpando-os de uma educação falida e em estado terminal.

O que temos de fato e direito, são secretarias, abarrotadas de supostos educadores que ao verem as trintas moedas, logo troca de lado. E passam a defender o indefensável. Torna-se verdadeiros guardiões de inverdades contra a classe de professores, da qual deveria faz parte. E neste percurso temos ainda professores que são escolhidos, de forma biônica, para serem gestores e capatazes nas unidades de ensino de um desgoverno. Assim estão os estados e os municípios de vasto pais de contradições.

Os que se declaravam defensores do piso, momentaneamente, estão sentados nas cadeiras do poder, e esqueceram de suas últimas palavras de ordem, e passaram a agir semelhante aos quais criticavam dia e noite. É, essa é a contradição da educação brasileira, visto que nunca foi entendida e levada a sério, apenas realizada através do chicote da lei.

Por outro lado, não poderíamos deixa de sinalizar com nossos erros clássicos. Entre eles podemos citar: temos aceitado que nossos representantes de sindicatos, tenham indicações políticas de governos e cargos comissionados dentro dos mesmos, gerando uma dualidade formal e uma contradição notória. Outro grande problema a ser enfrentado é partidos políticos e políticos entranhado nas mesas de negociações da classe de educadores. Os quais apenas visam votos futuros e interesse pessoa.

Já na área de valorização dos educadores, sempre que há uma sinalização de aumento do piso, se dar início a um martírio de calvário. Pois é neste momento que se anuncia a queda braço entre o que justo e o desejo injusto de um gestor (prefeitos, governadores e secretários).

Para nossa vergonha, dentro de nossa classe de professores, encontramos uma grande quantidade de supostos educadores que sempre que podem ou ver o aceno das trintas moedas, passam de um lado para outro como um vento que muda de direção. Vendem a sua alma e o seu caráter por migalhas do poder passageiro, ou mesmo para se sentir importante dentro do sistema.

Na maioria dos cargos comissionados dados aos dirigentes sindicais ou a professores apoiadores de campanha eleitoral pelos governos, tem como objetivo calar boca da classe. Na forma da lei são legais, mais na forma da sociedade são imorais e dúbios. No entanto, do ponto de vista ético e da imoral, quando dirigente sindical ou um professor líder de classe, faz parte de um governo ou defende o mesmo fere de morte a democracia e desrespeita a luta de classe. Não é imoral apenas por defender o governo a qual está entranhado, é imoral porque para manter em seus cargos comissionados, aceitam qualquer condição de imposição, mesmo que seja contrária a lei e a bom conduta social.

É lamentável esses tempos modernos, onde o que realmente vale é os meus estarem bem. Não sendo importante que o grupo está bem, mais que os lideres estejam vivendo sobre bonança. E nós, pobres professores, massa de manobra, devemos estar sempre dispostos a faz parte de um discurso mesquinho e calculista. E quem a ele se opõem, é tratado como persona non grata, e excluída do grupo. E pior, quase sempre passa a ser tratada, como alguém como uma doença contagia.

Para os desavisados e mal-intencionados, vai um aviso; o piso é Lei Federal (A Lei 11.738 de 2008), e a lei deve ser cumprida, e não se criar manobras politiqueiras escândalos para justificar a população de que o piso dos educadores não pode ser pago por falta de dinheiro. Essa é uma das maiores inverdades proclamadas por prefeitos e governadores e seus secretários de educação, visto que o Governo Federal deposita rigorosamente os valores de aumento do piso, e a função dos governadores e prefeitos é somente repassar. Todavia no meio do caminho, acontece estranhezas jurídicas e políticas, acordo obscuros na calada da noite, e logo os valores são evaporados, ou apenas somem, como um truque de mágica.

É lamentável que ainda temos que suportar as narrativas mentirosas dos nossos dirigentes educacionais, que são manipuladas por gestores mal-intencionados. Bem sabemos, que a função destes é apenas defender seu chefe, mesmo com mentiras, mais defender de qualquer forma.

Portanto, a educação precisa urgentemente de liberdade e de libertação destes projetos de maquiáveis.

Ora, coordenados por políticos e seus parceiros de narrativas mentirosas, ora coordenados por aqueles que nunca pisaram o chão das escolas para saberem sua realidade. E assim, ficam em seus gabinetes dando ordem aos subalternos para perseguir, humilhar, destratar os verdadeiros heróis da educação, os professores.

DEVERES E DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO

A Constituição Federal do Brasil, dispõem de uma legislação que orienta todos os entres da federação, de modo que gera uma única organiza que conduz todos os Estados brasileiro a uma interpretação correta da legislação. Em meio a grande quantidade de dispositivos legais, há um destaque aos que tratam dos direitos e deveres individuais e coletivos, descritos no artigo 5º, exposto em 77 incisos. Desta forma as principais garantias previstas na Lei Maior, essenciais para o exercício da cidadania, são:

1- Igualdade -Todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Os brasileiros e os estrangeiros residentes no país têm a garantia de proteção ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 2- Igualdade de gênero – Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. 3- Princípio da legalidade – Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 4- Integridade – Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 5- Liberdade de opinião e expressão – É livre a manifestação do pensamento e a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, sendo vedado o anonimato. 6- Liberdade e assistência religiosa – É garantida a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e mantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 7- Direito à intimidade e à inviolabilidade do domicílio – São protegidas a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. A casa é abrigo inviolável do indivíduo; ninguém pode nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 8- Sigilo das comunicações – É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas, exceto, no último caso, por ordem judicial. 9- Liberdade de informação – É assegurado a todos o acesso à informação, resguardando-se o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 10- Direito de reunião e associação – Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Ninguém pode ser obrigado a associar-se ou a permanecer associado. 11- Direito de propriedade – É garantido o direito de propriedade, que atenda à sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante justa e prévia indenização. 12- Direito de informação e petição – Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse. São assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, e a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 13- Estado de direito – A lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É reconhecida a instituição do júri, assegurando-se a plenitude de defesa; o sigilo das votações; a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia determinação legal. A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. 14- Racismo – Constitui crime inafiançável e imprescritível. 15- Crimes hediondos – A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 16- Delitos e penas – Não haverá penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. A pena é cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do condenado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Serão asseguradas às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante a amamentação. 17- Extradição – Nenhum brasileiro nato será extraditado. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 18- Garantias processuais – Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É assegurada a todos a ampla defesa. São inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. 19- Habeas corpus e Habeas data – É concedido habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Também se concede habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 20- Mandado de segurança – É concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. 21- Ação popular – Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e custas do processo. 22- Defensoria pública – O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 23- Erro judiciário – O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. 24- Gratuidade das certidões – São gratuitos para os reconhecidamente pobres o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. 25- Gratuidade de ações judiciais – São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania. 26- Aplicabilidade – As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

GESTÃO EXECUTIVA DA AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

Presidente: Elder Heronildes da Silva; Vice-Presidente: Antônio Filemon Rodrigues Pimenta; 1º Secretário: Almir Nogueira da Costa; 2º Secretário: Josafá Inácio da Costa; 1º Tesoureiro: Ricardo Alfredo de Souza; 2º Tesoureiro: Mário Gerson Fernandes de Oliveira; Diretora Social: Taniamá Vieira da Silva Barreto; Diretor de Patrimônio: Manuel V. Guimarães Neto; Conselho Consultivo: Wilson Bezerra de Moura; Benedito Vasconcelos Mendes; Maria do Socorro Cavalcanti; Geraldo Maia do Nascimento; José Wellington Barreto.

PENSAMENTO – situações

“Há situações na vida que parece um sonho ou um pesadelo. A diferença é como você é capaz de enfrentar os problemas”. (Ricardo Alfredo – Teólogo)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – Tentei Te Esquecer – Matogrosso & Mathias

A dupla sertaneja acertou em cheio ao lançar essa bela música (Tentei Te Esquecer – Matogrosso & Mathias), visto que ela fala direto aos corações apaixonados e dilacerados pela ausência do seu amor. A frase “Tentei te esquecer, não deu! ” Mostra uma paixão avassaladora, mais controlável. Ouçamos na voz de Matogrosso & Mathias, uma das mais belas canções da MPB, Tentei Te Esquecer. (https://www.youtube.com/watch?v=V4qABegO38I).

Ah, como quero te encontrar novamente \ Estou sozinho procurando você \ Ah, como quero te abraçar loucamente \ Olhar dentro dos teus olhos e dizer \ Não vivo sem você! \ O tempo passa, cai a noite e o dia vem \ Tento fingir mas não dá pra esconder \ Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor

Provei teu beijo, magoei minha dor \ Tentei te esquecer, não deu! \ Pensei que fosse mais forte que esse amor \ Ó, minha paixão, sou teu! \ Por mais que eu queira disfarçar como estou \ O meu coração se nega aceitar \ Passa o tempo eu não esqueço de te amar \ O tempo passa, cai a noite e o dia vem \ Tento fingir, mas não dá pra esconder \ Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor \ Provei teu beijo, magoei minha dor \ Tentei te esquecer, não deu! \ Pensei que fosse mais forte que esse amor

Ó, minha paixão, sou teu! \ Por mais que eu queira disfarçar como estou \ O meu coração se nega aceitar \ Passa o tempo eu não esqueço de te amar \ Passa o tempo eu não esqueço de te amar

DEZ MOTIVOS PARA NÃO TER MEDO

1- ”Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. ” (Isaías 41:10)

2- ”No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. ” (Salmos 56:3)

3- ”Não to mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo; não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. ” (Josué 1:9)

4- ”Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. ” (Isaías 41:13)

5- ”Não estejais inquietos por coisa alguma; antes, as vossas petições sejam em tudo, conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. ” (Filipenses 4:6-7)

6- ”O Senhor está comigo; não temerei o que me pode fazer o homem. ” (Salmos 118:6)

7- ”No amor, não há temor; antes, o perfeito amor lança fora o temor; porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. ” (1 João 4:18)

8- ”ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. ” (Salmos 23:4)

9- ”lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. ” (1 Pedro 5:7)10- ”O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. ” (Provérbios 29:25)

LEMBRE-SE QUANDO O MEDO QUISER TE DOMINAR

O medo faz parte do desenvolvimento humano, na questão da sobrevivência. Porém, quando o medo é dominante e leva a dor na alma, é preciso tomar duas atitudes: confiar em Deus e dominar pela fé o medo.

Quando analisamos a vida dos grandes homens da história, principalmente, dos heróis da bíblia, fica evidenciado que a sua essência humana quando falamos em medo. Pois as situações da vida às vezes são ameaçadoras e avassaladoras. Vejamos a orientação bíblica sobre o medo.

a) Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. (Salmos 56:3) b) Podemos, pois, dizer com confiança “O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens?” (Hebreus 13:6) c) Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá; jamais permitirá que o justo venha a cair. (Salmos 55:22) d) Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar”. (Josué 1:9) e) Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: “Não tenha medo, Abrão! Eu sou o seu escudo; grande será a sua recompensa!” (Gênesis 15:1) f) O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você; ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo! Não desanime!” (Deuteronômio 31:8)

REFLEXÃO – não desista

“Quando chegar a hora de lutar, não desista, permaneça firme e em silêncio, esperando o momento de Deus agir”. (Teólogo Ricardo Alfredo)