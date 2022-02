Reflexões Teológicas

RICARDO ALFREDO

PENSAMENTO – olhar fixo

“Quando chega a provação e a angústia, continuo com o meu olhar fixo no Cristo. ” (Escritor: Ricardo Alfredo)

REFLEXÃO – o mundo

O mundo está em pânico. Ninguém sabe para onde fugir, ou mesmo se esconder das atuais conjunturas. Hoje temos uma estranha relação social, onde o certo é errado e o errado é certo. E pior, todos os marcos estão sendo retirados, e as gerações, vem pouco a pouco, se perdendo na estrada vida.

A palavra respeito, vem sendo destruída pela ditadura do corretamente político, e do livre sou para fazer o que quero. Visto que, não há mais respeito aos idosos, aos pais, as autoridades, ou mesmo a própria vida. Todavia, os grandes pensadores de nossa geração, dizem é normal, isso é evolução.

E dentro deste processo dito evolução, quando analisamos as leis humanas atuais, fica fulgente que foram criadas pela ambiguidade do próprio viver. Ou seja, fica evidente que nelas há sentidos diversos. Justamente para não se ter um caminho justo e de honra. Em que ponderar de maneira correta e justa, aplicado o errado como errado e o certo como certo, passou a ser apenas uma sombra de si mesmo. E assim, a sociedade que tem seus marcos, em sombras, cria o sentido da ilusão e perde o verdadeiro sentido de viver. Levando os mais jovens a ilusão que ter, é o essencial da vida e o que ser é apenas uma ilusão. E assim, temos uma sociedade insolada e fundamentada no poder do ter.

Quando nos baseamos em imagens, a do politicamente correto, nos esquecemos que quase sempre a imagem é apenas uma ilusão, óptica. Ou mesmo um reflexo que nos conduz ao erro. E diante deste quadro, surge o vazio da alma, que é inquietante, gritante e doloroso desta sociedade de consumo.

As relações, as amizades, estão contaminadas pelo sentido de consumo e de serventia. A sua duração é curta, visto que, a febre do consumo, do instantâneo, do insólito contaminaram os marcos que foram postos pelos nossos antepassados. E desta forma, a avidez, a ambição desacerbada são considerados virtudes numa sociedade doente e sem porto de chegada.

Em contraponto, a natureza nos conduz a reflexão da busca pelo estado de equilíbrio emocional com seus sons aquietastes, que levam ao fortalecimento da alma, que luta contra os desejos e as paixões inerentes ao estado de ser humano. E está introspecção nos permite enfrentar as adversidades da vida em busca de paz e da tranquilidade. E é justamente neste equilíbrio que encontramos a valorização ser em detrimento de ter.

As concupiscências mundanas, tem levado as pessoas a terem desejos sem medidas e intermináveis, e estes, recheados de ambição, fruto da vaidade humana, que não encontra a medida do ter. Estes são conduzidos sem nem ao menos perguntar: é necessário? Eu preciso? Que bem vai me trazer? E assim são engolidos vivos pelo sistema que apenas destrói o dom da vida. E quando os tais se apercebem estão idosos e cansados pela busca interminável do prazer de ter, e o ser fica esquecido e adoencido pela eternidade.

Portanto, desta forma, temos um mundo caótico e sem rumo, onde todos buscam o seu próprio prazer sem se importa com o próximo ou com seu interior.

GESTÃO EXECUTIVA da AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

Presidente: Elder Heronildes da Silva; Vice-Presidente: Antônio Filemon Rodrigues Pimenta; 1º Secretário: Almir Nogueira da Costa; 2º Secretário: Josafá Inácio da Costa; 1º Tesoureiro: Ricardo Alfredo de Souza; 2º Tesoureiro: Mário Gerson Fernandes de Oliveira; Diretora Social: Taniamá Vieira da Silva Barreto; Diretor de Patrimônio: Manuel V. Guimarães Neto; Conselho Consultivo: Wilson Bezerra de Moura; Benedito Vasconcelos Mendes; Maria do Socorro Cavalcanti; Geraldo Maia do Nascimento; José Wellington Barreto.

NOTA DE PESAR

Caro irmão Davi leite, sentimos muito pela sua perda. Contém com a nossa solidariedade. Recebam nossas condolências e o nosso carinho nesse momento. Que você e sua família tenha força e paz para passarem por esse momento de dor pela passagem da sua mãe a senhora Hilda.

EDUCAÇÃO – PONTO DE VISTA

A cada dia a educação brasileira vem descendo de ladeira abaixo. Visto que os seus dirigentes são postos apenas por interesse político, o que acabam fazendo o mesmo, ou seja, colocando em outros postos apenas outros que os ajudaram nas campanhas eleitorais. Quase sempre são pessoas sem qualificação para o cargo ou preparo adequando para função.

E assim, ficam cobrando apenas dos professores que façam milagres em sala de aula, apenas com lápis de quadro ou mesmo giz. E no decorre do processo inda perseguem ou tentam desqualificar os educadores desta nação, verdadeiros heróis.

Quanto aos discursos, são os mesmo em todos os políticos. Antes de se elegerem a educação é prioridade e os professores são a base da educação e do pais. Depois de eleitos a conversa muda, e passam a dizer que os professores são importantes, mais não tem como manter a base salarial ou novos investimentos na educação. E o que temos e várias gestões são: descolas sucateadas, professores doentes, e a educação de qualidade só no papel.

Por outro lado, temo uma mídia que sempre fica do lado de quem financie seus projetos e poucos dizem a verdade sobre como se encontra a educação. Ou quando falam, passam a culpa os profissionais em educação e desqualifica-los.

Além destes fatores, ainda há de se enfrentar os ditos pesquisadores da educação, que nunca pisaram em sala de aula, nem nunca deram um mês de sala, e desconhecem totalmente o chão da escola para poder dizem de fato como ocorre o processo de educação.

Lançar livros com tese e teorias sobre a educação é fáceis, muito fácil, está no chão da escola e no dia a dia, isso sim é que é complexo. Então o recomendado é quando alguém for indicado para ser suposto líder (dirigente) da educação federal, estadual ou municipal pelo menos que seja alguém da educação que conheça a base e dela tenha conhecimento a chão da escola. Não sendo assim, será um apenas um criador de número e em nada vai acrescentar no processo de formação dos nossos alunos.

AVISO PARA UMA VIDA LONGA E ABENÇOADA

“Não removas os marcos antigos que puseram teus pais” (Provérbios 22.28)

PENSAMENTO – Adeus.

“Não pense que te quero mal, espero que Deus abençoe a sua vida. E peço a Deus, que tenhas tudo de melhor que a vida possa dar. Pois o verdadeiro gostar, deixa ir, sem causar nenhum problema”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – Confissão – Roberto Carlos – Pra Sempre: Década de 80

Confissão é uma da mais linda canção interpretada pelo rei Roberto Carlos. Essa música é data da década de 80 do Lp pra sempre, onde os corações transbordava de amor e paixão e vida era bela. Os sonhos eram reais, e quando uma paixão tinha fim, havia respeito e saudade. Na interpretação do rei, fica claro que mesmo amando, ou mesmo apaixono ela era capaz de respeitar vontade do seu amor. As declarações de amor nesta canção são constantes, porém, a bela está em reconhecer que deseja o melhor dos mundos para quem se ama. A frase … eu só queria saber… denota um amor cuidadoso apesar da distância que os separam. Ouçamos na voz do rei Roberto Carlos a confissão. (https://www.vagalume.com.br/roberto-carlos/confissao.html). Confissão – Roberto Carlos – Eu só queria saber de você / E se você vive mesmo sem mim / Pois eu ainda não te esqueci / Em cada amor eu procuro você / Só sei que isso é mais forte que eu / Vem pelo corpo, na pele e na voz / E cada vez que eu tentei te esquecer / Só consegui ainda mais te querer / Mas essas coisas de amor são assim / Eu nem sei se você pensa em mim / Mas eu queria saber de você / Eu só queria dizer pra você / Que ninguém mais vai te amar como eu / Sei que seu corpo ainda é só meu /Pois tem segredos que somente eu sei / Mas eu não vim te pedir pra voltar / Eu não quero sofrer outra vez / Só queria saber de você / Mas eu não vim te pedir pra voltar / Eu não quero sofrer outra vez / Só queria saber de você. (Dedico a você)

LIÇÕES DA VIDA – a agonia de uma geração

31 – Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer?’ ou ‘Que vamos beber?’ ou ‘Que vamos vestir?’ 32 – Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas; mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. 33 – Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. 34 – Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. (Mt.6:31-34)

A agonia de viver, é o maior retrato do mundo atual. Se existisse uma máquina capaz de capturar uma foto única do mundo em sua revelação teríamos: guerras, destruição, violência, insegurança, solidão, fome, luta pela sobrevivência e medo.

O medo tem conduzindo o mundo a todas essas angustias e ao desespero. É claro que o mundo etá num caminho que ainda não temos certeza vai chegar, as pessoas não têm amigos, não são amigos de ninguém e cada vez mais ficam isolados, enclausurados dentro de si mesmo. E as muralhas da solidão estão tão altas, que não há em que confie. E a partir destes pontos, medo e solidão, que surgem três fatores que tem levado a agonia de ser um vivo-morto. Vejamos quais são: a) ansiedade – a nuvem escura da ansiedade tem levado muitos ao desespero, e conjunto a ela, está a angustia de estar vivo. E neste dilema, muitos tem perdido a sua vida, no mundo das drogas, do alcoolismo, da devassidão, visto que, o amanhã é incerto. As clinicas superlotadas por pessoas que não sabem resolveres seus problemas, e a demanda de remédios para combater a ansiedade é quase infinita. A ciência perdida em meios ao caos humano, sem ter uma resposta definitiva ou completar para dar um significado a vida. É neste momento, do desespero e da angustia ansiosa que devemos lembrar de algo simples, quem cuida de pardais, também cuida dos que lhe procura. b) medo – o medo cega, não permite ver o futuro e nem ter esperança. O medo atrofia a alma, que foi feita para ser livre e sonhadora. Quando ele, o medo chegar, a resposta está na oração que rasga o véu do infinito e chega no trono da graça como suave sacrifico, e de lá a resposta vem em forma da graça maravilhosa. Então não tenha medo, erg a cabeça e volte a caminhar firme, pois vencedor já es. c) desespero – mesmo com avanço da ciência e da tecnologia, a cada dia o homem vem se sentido sozinho, e cheio de desespero. A alma humana que nasceu para ser livre, vive presa dentro de suas agonias, do seu medo e do seu desespero, em busca de um caminho para felicidade.

Portanto, não fique temeroso com o dia de amanhã, confie, levante a cabeça e siga em frente, e saiba que das mansões celestiais há um Rei eterno, que vela por você.

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no youtube ao vivo.

A CERTEZA

“Escutem em alto e bom som: nunca estive sozinho, pois em meio a minha jornada, o meu amigo e companheiro, Jesus Cristo, não me desampara”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)