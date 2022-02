Reflexões Teológicas

RICARDO ALFREDO

PENSAMENTO – a resposta

“Às vezes, os dias parecem longos e as noites intermináveis. E você olhar para si mesmo, e diz: já é o bastante. É exatamente neste momento que você não pode desistir de si mesmo. Aguente firme, você não está sozinho. Pois, Deus olhando para você com os cheios de lágrimas já providenciou o seu escape”. (Teólogo Ricardo Alfredo)

A POLITICA e seus caminhos tortuosos

A política tem como conceito a arte de administrar e servir ao povo, como diz a constituição brasileira, que todo poder emana do povo, para o povo e pelo povo. Porém, nos dias atuais, o sentimento de todo brasileiro decente, é de vergonha e sentimento de humilhação. Visto que, de todos os lados que tentamos olhar, só encontramos desonestidade, ingratidão, roubalheira e injustiça.

A política atual, é vergonhosa, cheia de doutrina perversa e de perseguição aos poucos homens e mulheres, que restaram com alguma decência. E pior, a justiça, que deveria ser a mediadora das querelas, é ativista dessas doutrinas, o que vem a passo de ganso humilhando a população e criando ditaduras.

Por outro lado, temos o comportamento inadequado de duas castas, poder político e o poder judiciário, que vem pouco a pouco destruindo a ideia de justiça, igualdade e liberdade. E as nossas crianças vem se desenvolvendo, olhando, admirando e imitado este mau comportamento.

E assim criamos uma sociedade fraca e vazia, sem referencial ético. Homens e mulheres que crescem sem serem forjados no trabalho, na honra e na dignidade. Que passaram a valorizam a violência, o descaso com seus pais, a rejeição pelos idosos, o desprezo pelo pobre, e a falta de amor ao próximo. Temos visto essa política doutrinaria cruel que nos tem levado a caminham como inumanos e sem sentimentos. Sendo este um espetáculo de terror, que temos vivido nos dias atuais.

O mundo está cheio de homens e mulheres diplomados. Todavia, nunca aprenderam a misericórdia, a bondade e a humildade com os mais simples do povo. Estamos cheios de engenheiros, que nunca aprenderam a fazer uma ponte de amizade. Cheios de médicos que nunca aprenderam o valor da vida e da compaixão. Advogados que nunca entenderam o valor da liberdade, apenas pensam nos seus ganhos. Professores que nunca deram a atenção devida aos seus alunos. Este é o mundo político, confuso e sem rumo.

As doutrinas políticas são tão perversas que ensinam que a compaixão e obediências as leis, são coisas do passado. E a doutrinação provida das políticas imediatistas e do empoderamento tem nos levado ao caos familiar e social, tudo em nome da felicidade de um instante.

As doutrinas da perversidade social são tamanhas que se tornou símbolo de liberdade a violência contra a dignidade civil, a ausência de compaixão e o desafio moral das autoridades constituídas. É essa a implantação da política destrutivas no seio da sociedade, e pior, quem não concorda e tido como radical ou extremista.

O foco da politicas deveria ser a luta pela transformação social. Entre elas estão: a retida dos desabrigados de debaixo das portas, das ruas e das praças dando-lhes dignidade de uma moradia; o emprego ao pai de familiar que é humilhado todos os dias em busca do pão; o cuidado com os nossos idosos; a proteção das crianças; a segurança do povo; a saúde para todos; porém, o que temos visto e ouvido falar é o desrespeito constante através do desvio, da corrupção e da roubalheira. Tudo fruto da agonia, destes desalmados, que infectam a política com sua doutrinação de escárnio humano.

Tenho observado os discursos politicos, em nada se assemelham com a realidade. Eles dizem: em nosso mandato lutaremos contra a fome, contra a falta de habitação, contra a insegurança, a falta de escolas dignas, melhoraremos as condições de emprego e da saúde pública. Entretanto, após serem eleitos, agem de forma contrária a tudo que pregaram nas ruas, nos bairros e na cidade.

Os leiloeiros da dignidade humana, os politicos, estão alinhados com essa política mundial que desemboca na doutrinação e robotização humana. E esquecem de promoverem mudanças significativas na educação básica, na saúde, no sistema de esgotamento sanitário, na habitação e na segurança e assim criam um novo tipo de escravatura, o escravo do favor através do voto. Eles usam a miséria simplesmente como bordão da sua campanha e esquecem, assim como um vento que passa rápido, os pobres escravos dos favores do seu senhor feudal, e passam a atuar no mundo político se nenhuma dignidade ou coerência do que prometido. E a justiça, velha aliada, destes lobos, fecha os olhos, a boca e os ouvidos para não fazer justiça ao clamou do pobre.

A sociedade cansada de ver a vitória dos maus, dos corruptos, nas mais altas cortes, tem se esforçado para combater os desvios de recursos públicos e o corrompimento em todo serviço público. Todavia, nesta caminha de combate, se depara com falsos moralistas e ditos defensores da ordem e da lei que apenas criam bregas para salvar os que procedem mais na vida pública.

Portanto, as eleições estão batendo em nossas portas, e não podemos ficar passivos, precisamos reagir nas urnas, tirando o político corrupto e dando um sinal de alertas aos outros restaram. E assim, o poder que emana do povo, voltará para o povo.

REFLEXÃO DO DIA: águas turbulentas

Quando o cansaço de viver tomar conta do seu coração e do seu corpo, e o sentimento que te domina e de te apequena, e a dor for tão profunda que as lágrimas rolarem sem controle diante das águas turbulentas. Eu estarei ao teu lado, e serei tua ponte e o teu consolo… Cristo. (Teólogo Ricardo Alfredo)

LIÇÃO DA VIDA – Seja Feliz Sempre

Ame, como se ninguém nunca houvesse feito você sofrer. Trabalhe, como se não precisasse do dinheiro. Dance, como se ninguém estivesse olhando. Cante, como se ninguém estivesse ouvindo. Viva, como se fosse no paraíso! Curta o que de melhor a vida lhe oferece com toda intensidade, como se fosse o último dia da sua vida. A vida muitas vezes é curta, mas mesmo assim seu caminho é longo. Nela aprendemos a sorrir, chorar, amar, sofrer e a renascer para amanhecer e termos um lindo dia.

Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje; o ontem já passou e o amanhã talvez não chegue. Seja Feliz Sempre! (Fonte: ttps://www.mundodasmensagens.com/mensagens-licao-de-vida)

ANIVERSARIANTES/ACJUS/AMOL (Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró) (academia mossoroense de letras)

O querido amigo, irmão e confrade Josefá Inácio da Costa, apaga mais uma velinha no dia 04/02/22, parabéns, querido irmão.

FM 93 – COM NOVO QUADRO

O novo programa da FM 93 que será exibido tanto pela rádio com pelo youtube, assim como pelo canal da nossa TV. O programa as feras sobre a coordenação e direção de Geraldo Maia e Paula Couto. Todos os domingos as 19h.

PENSAMENTO – dois dias no ano

Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. (Dalai Lama)

ELEIÇÕES DA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró)

Parabenizo à Comissão que conduziu o Pleito Eleitoral da ACJUS – Mossoró, RN, nesta manhã/ tarde de 28/01/2022, pelo êxito dos trabalhos.

Na condição da apresentação de uma chapa única consensual, estendo votos de parabéns à honrada diretoria executiva da referida Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS – eleita para o quadriênio de 2022 a 2026 nas pessoas dos confrades e confreiras:

Presidente: Acadêmico José Wellington Barreto;

Vice-Presidente: Acadêmico Antônio Clóvis Vieira;

2ª – Vice-Presidente: Acadêmica: Vanda Maria Jacinto;

1 º – Secretário: Acadêmico: Everkley Magno Freire Tavares;

2ª – Secretária: Acadêmica: Joana Darc Fernandes Coelho;

1º – Tesoureiro: Acadêmico Ricardo Alfredo de Souza;

​2º – Tesoureiro: Acadêmico Josafá Inácio da Costa.

O Conselho Fiscal para igual mandato estará constituído por Titulares: Osivaldo Márcio Cézar de Sá Leitão, Welma Maria Ferreira de Menezes e Carlos Alberto Lima Filgueira; e Suplente: Francisco Péricles Amorim. Após o processo eleitoral ocorrido neste dia 28 de janeiro de 2022, no horário de 08h às 15h, em caráter remoto tivemos os seguintes resultados: dos 47 aptos a votar, ocorreram 43 votantes, o que representa 91,5% do universo.

Acadêmicos que formam a COMISSÃO ELEITORAL: TANIAMÁ VIEIRA DA SILVA BARRETO – cadeira 03, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA – cadeira 42, FRANCI FRANCISCA DANTAS – cadeira 43 e FRANCISCO CANINDÉ MAIA – cadeira 39.

Recebam meus cumprimentos de estima e profícua gestão sob as bênçãos de Deus.

POEMA – Bendito

Oh! Bendito o que semeia

Livros à mão cheia

E manda o povo pensar!

O livro, caindo n’alma

É germe – que faz a palma,

É chuva – que faz o mar! (Castro Alves ALVES, C., Espumas Flutuantes, 1870).

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB

Essa é uma canção das mais lindas do rei Roberto Carlos. Essa canção traduz uma dor de amor profunda, mistura com a saudade e o desejo de retorno. Fala aos nossos corações de um amor paciente e bom que espera em silencio, ouçamos na voz do rei À Distância – Roberto Carlos: (www.letras.mus.br/roberto-carlos/48541)

Nunca mais você ouviu falar de mim/Mas eu continuei a ter você/Em toda esta saudade que ficou/Tanto tempo já passou e eu não te esqueci

Quantas vezes eu pensei voltar/E dizer que o meu amor nada mudou/Mas o meu silêncio foi maior/E na distância morro todo dia sem você saber

O que restou do nosso amor ficou/No tempo esquecido por você/Vivendo do que fomos ainda estou/Tanta coisa já mudou, só eu não te esqueci

Quantas vezes eu pensei voltar/E dizer que o meu amor nada mudou/Mas o meu silêncio foi maior/E na distância morro todo dia sem você saber

Eu só queria lhe dizer que eu/Tentei deixar de amar, não consegui/Se alguma vez você pensar em mim/Não se esqueça de lembrar que eu nunca te esqueci

Quantas vezes eu pensei voltar/E dizer que o meu amor nada mudou/Mas o meu silêncio foi maior/E na distância morro todo dia sem você saber

Quantas vezes eu pensei voltar/E dizer que o meu amor nada mudou/Mas o meu silêncio foi maior/E na distância morro todo dia sem você saber

MUSEU DO SERTÃO

Sobre a tutela do Dr. Professor Benedito, no dia 27 de agosto de 2022 (sábado) das 8h às 15h, o museu do sertão, na fazenda racho verde dará início a XVII jornada cultural, com a presença de diversos poetas, escritores e autoridades. No período da manhã será dedicado aos estudantes de 7h as 11h para visitar e conhecer o mundo acadêmico.

ACONTECEU….

1- Caças dos EUA interceptam aviões da Rússia, diz Otan;

2- PT vai lançar podcast para evangélicos visando apoio;

3- Sóstenes Cavalcante deve assumir presidência da Frente Evangélica;

4- Policial que prendia judeus orando no Monte do Templo se junta a eles;

5- Ucrânia e EUA pedem ajuda a Israel por temor de invasão russa;

6- Joe Biden envia milhões para Paternidade Planejada: “Nós te apoiamos”;

7- Evangélicos de Ucrânia e Rússia oram por saída pacífica