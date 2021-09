Reflexões e memórias misturam-se em novo livro de William Eloi

⠀⠀⠀⠀⠀⠀Crônicas do meio-fio”, viabilizado pela Lei Aldir Blanc de apoio à cultura, é o novo livro do escritor William Eloi, que estreou na literatura em 2013, com o romance “Notas suicidas”, e em 2019 publicou “A vertigem seguida da náusea” (contos).

⠀⠀⠀⠀⠀⠀O livro é sobre a memória se agarrando ao profundo passar do tempo, e nada tem com aquelas crônicas que se lê nas revistas, sites ou jornais, mas sim com as conversas na calçada até altas horas, quando a madrugada mistura a memória com aquilo que a gente queria que tivesse sido.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀William Eloi propõe um mergulho na linha tênue entre o conto e a crônica — mas não para compreendê-la, e sim para baldeá-la ainda mais — quando vem entregar sua experiência numa bandeja, de maneira a oferecer ao leitor algo tão real e tão familiar, seja pelos eventos, seja pela maneira contista de narrar, que, para esse leitor, torna-se uma experiência de quase-memória.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀Textos como “Pais e filhas” e “Como estrelas cadentes” têm o poder de nos deixar com gosto de saudade na boca, já em “Algumas garotas são grandes mães”, a própria saudade está ali na forma de palavra.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀Por meio de uma escrita que salta às páginas e senta-se conosco onde estivermos lendo, o autor nos convida a um café e se oferece a nos guiar, viajante que é, pelo mundo fabuloso das mais diversas memórias e reflexões. Livro a um só tempo leve e profundo, para se ler em qualquer lugar e a qualquer hora, como todo bom livro de crônicas.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀O livro tem texto de orelha feito por Christi Rochetô, autor de Sombra Fria (PATUÁ, 2020), capa e contracapa da multiartista Mariana Gandarela, e projeto gráfico feito por Eduardo Ezus e Heverton R.

Sobre o autor:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀William Eloi nasceu em Guarujá, litoral paulista, em 1978, mas mora em Natal desde os seis anos. Publicou três livros e escreve contos e crônicas regularmente para a Revista Tamarina Literária (https://medium.com/tamarina-literaria), da qual é colunista, e JOL (Jornal Online do RN), além de esporadicamente publicar em outros veículos.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀“Crônicas do meio-fio” foi viabilizado com recursos da Lei Aldir-Blanc no Rio Grande do Norte, por meio da Fundação José Augusto, Governo do RN, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀O livro pode ser adquirido com o autor por meio de seu Instagram (@escritorwilliameloi) ou Wpp (84 98748 2988), a R$ 30,00 (frete incluso).

Por: Itaércio Porpino.