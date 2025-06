REFLEXÃO DO SALMO 73 – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

REFLEXÃO DO SALMO 73

Este salmo é uma profunda experiência de um homem com o Eterno. Este homem chama-se Asafe, que estava em guerra espiritual, cheio de aflição e angustia, por ser, talvez, criticado por não ter as riquezas da terra. Logo, passou a observar a prosperidade e o sucesso que os ímpios tinham, enquanto os justos sofriam as amarguras a vida.

De tanto observa o mundo, suas concupiscências, elevou sua voz em oração ao Eterno e questionou a justiça divina, que o tinha leva o a dor da existência. Entretanto, foi orientado a ir a cada do Eterno, e ao pisar o solo santo, declarou: “até que entrei na casa do Senhor” (ou “até que entrei no santuário de Deus”), e conheci o destino dos ímpios.

Daquele momento em diante seus olhos foram abertos e o seu coração se encheu de paz, pois o entendimento tinha alcançado sua mente e coração. A maior lição que encontramos neste salmo é que há resposta na presença do Eterno para quem busca a sua face. Outro fator interessante é que a revelação e solução da dúvida transpassou as gerações mostrando a justiça do Eterno em tempo hábil.

Então lhe convido a ter uma experiência de fé e de adoração na leitura e oração deste salmo, que certamente será uma revelação espiritual e paz para o coração.

Salmos 73:1-28

¹ Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração.

² quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram; pouco faltou para que escorregassem os meus passos.

³ pois eu tinha inveja dos néscios, quando via a prosperidade dos ímpios.

⁴ porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força.

⁵ não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens.

⁶ por isso a soberba os cerca como um colar; vestem-se de violência como de adorno.

⁷ os olhos deles estão inchados de gordura; eles têm mais do que o coração podia desejar.

⁸ São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão; falam arrogantemente.

⁹ põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra.

¹⁰ por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem.

¹¹ E eles dizem: Como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo?

¹² eis que estes são ímpios, e prosperam no mundo; aumentam em riquezas.

¹³ na verdade que em vão tenho purificado o meu coração; e lavei as minhas mãos na inocência.

¹⁴ pois todo o dia tenho sido afligido, e castigado cada manhã.

¹⁵ se eu dissesse: Falarei assim; eis que ofenderia a geração de teus filhos.

¹⁶ quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso;

¹⁷ Até que entrei no santuário de Deus; então entendi eu o fim deles.

¹⁸ certamente tu os puseste em lugares escorregadios; tu os lanças em destruição.

¹⁹ como caem na desolação, quase num momento! Ficam totalmente consumidos de terrores.

²⁰ Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles.

²¹ assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nas minhas entranhas.

²² assim me embruteci, e nada sabia; fiquei como um animal perante ti.

²³ todavia estou de contínuo contigo; tu me sustentaste pela minha mão direita.

²⁴ guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória.

²⁵ quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti.

²⁶ A minha carne e o meu coração desfalecem; mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre.

²⁷ pois eis que os que se alongam de ti, perecerão; tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti.

²⁸ Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus; pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras.

Leia e ore – Salmos 07

Este salmo é conhecido como o salmo da confiança no Eterno. Há nele uma diversidade de expressões, orações, busca e intercessão pela ajuda do Eterno contra as adversidades.

Outro ponto importante é que o salmista declara sua total confiança na justiça divina. Assim como anuncia que o Eterno é seu escudo e proteção contra os inimigos.

Salmo 7

1 “Senhor meu Deus, em ti confio; salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me;

2 Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre.

3 Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos,

4 Se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo (antes, livrei ao que me oprimia sem causa),

5 Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a; calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória (Selá).

6 Levanta-te, Senhor na tua ira; exalta-te por causa do furor dos meus opressores; e desperta por mim para o juízo que ordenaste.

7 Assim te rodeará o ajuntamento de povos; por causa deles, pois, volta-te para as alturas.

8 O Senhor julgará os povos; julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim.

9 Tenha já fim a malícia dos ímpios; mas estabeleça-se o justo; pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins.

10 O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração.

11 Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias.

12 Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada; já tem armado o seu arco, e está aparelhado.

13 E já para ele preparou armas mortais; e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores.

14 Eis que ele está com dores de perversidade; concebeu trabalhos, e produziu mentiras.

15 Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez.

16 A sua obra cairá sobre a sua cabeça; e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça.

17 Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo.”