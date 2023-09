Refinaria Clara Camarão pode parar por 90 dias, revela dirigente sindical

O dirigente da Federação Única dos Petroleiros (FUP) Pedro Lúcio Góis revelou nas redes sociais que a 3R Petroleum deve interromper por 90 dias as atividades da Refinaria Clara Camarão, que integra o Polo Potiguar.

“Temos informações seguras de que a 3R Petroleum deve paralisar as atividades da Refinaria Potiguar Clara Camarão por até 90 dias para uma parada de manutenção e aumentar ainda mais as importações de combustíveis”, escreveu.

Segundo o dirigente da FUP, interrupção deve pressionar ainda mais os preços dos combustíveis no Rio Grande do Norte com aumento de preços e demissões. “Esse movimento deve pressionar por mais aumento dos preços e pode levar a demissões no setor, @brussel_ive, e acontece justamente num momento em que crescem as pressões do mercado financeiro para que a empresa privada venda a refinaria!”, explicou.

Ele lembrou ainda que a 3R nunca teve perfil para dar conta do refino de petróleo e que por existem pressões para que a empresa revenda a refinaria para a Petrobras. “A Petrobrás tem direito de preferência assegurado por contrato em caso de venda e o Presidente @jeanpaulprates já afirmou diversas vezes que a nova gestão tem interesse nesse ativo tão valioso!”, acrescentou.

No dia 11 de setembro o presidente da Petrobras Jean Paul Prates declarou ao Foro de Moscow que negocia parcerias com a 3R no Estado e consultoria Empiricus revelou que a possibilidade de recompra da Clara Camarão é uma realidade porque a empresa privada não tem expertise no refino de petróleo.

No dia 12 deste mês, em audiência pública provocada pela deputada estadual Isolda Dantas (PT), a 3R revelou que a gasolina e o diesel vendidos no Rio Grande do Norte são importados dos EUA e Europa.

Fonte: Bruno Barreto