Reeleita no 1º turno, Fátima Bezerra só perdeu em 9 cidades do RN; VEJA QUAIS

A governadora reeleita Fátima Bezerra (PT) foi a mais votada em 158 das 167 cidades potiguares no último domingo (2). Segundo dados da Justiça Eleitoral, a petista, que conquistou o novo mandato em 1º turno com 58,31% dos votos (1.066.496 votos), só ficou atrás na votação em 9 cidades – em todas elas, o mais votado foi Fábio Dantas (Solidariedade).

A maior vitória de Fátima Bezerra foi em Doutor Severiano, no Alto Oeste, onde ela obteve 88,19% dos votos válidos – equivalente a 3.929 votos. Fábio Dantas ficou em 2º lugar no município, com 256 votos (5,75%), e Capitão Styvenson (Podemos) terminou em 3º, com 200 votos (4,49%).

O Alto Oeste, aliás, foi a que deu as vitórias mais elásticas a Fátima Bezerra. Em 13 cidades da região, ela teve mais de 80% dos votos válidos – Doutor Severiano, São Francisco do Oeste, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Pilões, Paraná, Major Sales, José da Penha, Luís Gomes, Riacho de Santana e Coronel João Pessoa.

Já Fábio Dantas, do Solidariedade, foi o mais votado em São José do Mipibu, Senador Georgino Avelino, Passa e Fica, Monte das Gameleiras, São Tomé, São Paulo do Potengi, Galinhos, Itajá e Riacho da Cruz. A vitória mais elástica foi em Monte das Gameleiras, onde ele obteve 1.197 votos, o equivalente a 57,8%.

Em vermelho, as cidades onde Fátima Bezerra (PT) venceu; em azul, as de Fábio Dantas (Solidariedade) – Foto: Folha de SP / Reprodução

Maiores colégios

Em Natal, maior colégio eleitoral do Estado, Fátima recebeu 205.934 votos, o equivalente a 49,93%. Fábio Dantas teve 99.425 (24,11%) e Styvenson obteve 97.322 votos (23,6%).

Em Mossoró, segundo maior colégio, Fátima foi a mais votada, com 78.429 votos – 60,67%. O segundo colocado foi Styvenson, com 23.995 votos (18,56%), e o terceiro foi Fábio Dantas, com 19.556 votos (15,13%).

Por fim, em Parnamirim, 3ª maior cidade potiguar, Fátima recebeu 41.843 votos (41,5%). O segundo colocado foi Capitão Styvenson, com 29.270 votos (29,03%) e o terceiro foi Fábio Dantas, com 26.313 votos (26,1%).

Fonte 98FmNatal