Rede pública de educação retoma aulas com proibição de celulares nas escolas do RN

Os alunos das escolas da rede estadual de educação do Rio Grande do Norte retornaram às aulas nesta segunda-feira (10), com uma nova regra: a proibição de uso do celular nas instituições. Ao todo, 190 mil estudantes estão matriculados em 590 escolas públicas potiguares.

A Lei Federal sancionada em janeiro restringe o uso de celulares no ambiente escolar e vale para escolas públicas e privadas, dentro das salas de aula e também nos intervalos.

Apesar disso, fica permitida o uso dos equipamentos para fins pedagógicos, com autorização do professor e para casos de acessibilidade, saúde e segurança.

O Ministério da Educação definiu que as escolas têm autonomia para escolher como a lei vai ser aplicada, de acordo com a realidade de cada comunidade escolar.

“O que a gente fez foi uma orientação que todos comecem pelo diálogo. O MEC também fez um manual de sugestões, então a gente vai ver como as coisas vão fluindo. Mas lembrando que não é só um dever da escola. A escola reúne conselhos, a comunidade, os pais, porque isso tem um objetivo muito mais amplo do que só tirar o celular, é a aprendizagem, é a saúde mental, porque a escola é um espaço também de convivência”, afirma Cleonice Kozerski, secretária adjunta de educação.

Na nova rotina da Escola Estadual Walfredo Gurgel, na Zona Sul de Natal, ao chegar na instituição, o aluno precisa estar com o celular desligado e guardado na bolsa.

“Nós vamos fazer um trabalho de conscientização, vamos criar estratégias para que a gente conscientize os alunos, chamar a família para fazer parte desse momento e ficarmos acompanhando. É uma questão urgente, para saúde mental dos nossos jovens e a gente vai fazer de tudo para que eles se conscientizem. Tenho certeza que depois desse trabalho, os jovens vão entender o porquê e vão se sentir mais à vontade para interagir”, diz a vice-diretora, Fátima Davim.