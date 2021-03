Rede Municipal de Ensino de Mossoró ainda tem vagas abertas para 2021

Nesta quinta-feira (25), durante reunião virtual entre a Prefeitura de Mossoró, o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e Conselhos Tutelares, a atual gestão apresentou dados acerca das vagas disponíveis em escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) da Rede Municipal de Ensino do município.

Professora Hubeônia Alencar, secretária municipal de Educação, e o coordenador do Setor de Registro Escolar da SME, Helio Oliveira, apresentaram dados da Rede Municipal de Ensino ao promotor da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró, Sasha Alves do Amaral e aos conselheiros tutelares das 33º e 34º Zonas.

Segundo a secretária Hubêonia Alencar, a Rede Municipal de Ensino tem muitas vagas abertas, mesmo depois das chamadas do cadastro reserva de alunos. Algumas das situações mais frequentes que justificam o n° de vagas disponíveis, são as buscas em unidades educacionais com capacidade máxima atingida e no limite de sua capacidade física.

O procedimento adotado pelo Setor de Registro e Inspeção Escolar diante das solicitações de vagas é fazer a indicação de outras unidades educacionais, quando possível, próxima a escola ou UEI requerida em que há vagas disponíveis para o nível educacional solicitado. No entanto, muitos pais não seguem essa indicação de encaminhamento.

Veja as vagas remanescentes da Rede Municipal:

Educação Infantil: 743 vagas

– Berçário: 6 vagas

– Integral (2 anos): 4 vagas

– Integral (3 anos): 7 vagas

– Maternal I: 91 vagas

– Maternal II: 67 vagas

– Infantil I: 294 vagas

– Infantil II: 274 vagas

Ensino Fundamental Anos Iniciais: 640 vagas

– 1º ano: 104 vagas

– 2º ano: 114 vagas

– 3º ano: 100 vagas

– 4º ano: 159 vagas

– 5º ano: 163 vagas

Ensino Fundamental Anos Finais: 194 vagas

– 6º ano: 46 vagas

– 7º ano: 59 vagas

– 8º ano: 26 vagas

– 9º ano: 63 vagas

Educação de Jovens e Adultos: 86 vagas

– 1º período: 24 vagas

– 3º período: 27 vagas

– 4º período: 35 vagas

Para conferir o quadro completo de vagas disponíveis, interessados devem acessar o link: http://cutt.ly/txWzdVz. Em caso de dúvidas, os pais ou responsáveis podem procurar o Setor de Registro e Inspeção Escolar pelo telefone (84) 3315-4950 ou enviar um e-mail para [email protected]