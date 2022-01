Rede Municipal ainda dispõe de 3 mil vagas para alunos novatos

A rede municipal de ensino de Mossoró iniciou nesta segunda-feira (17) a última etapa do calendário de matrículas 100% on-line para o ano letivo de 2022. Para esta etapa, foram disponibilizadas mais de 6 mil vagas, para todas as modalidades de ensino (berçário, maternal, infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA).

Desse total, quase 3 mil já foram preenchidas até as 15h desta segunda, restando ainda mais de 3 mil para as escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) que compõem a rede. Do total de vagas que foram disponibilizadas, cerca de 1 mil são novas e fazem parte do processo de ampliação de algumas UEIs e escolas.

Entre as unidades que ampliaram a oferta de vagas está a Escola Maurício Fernandes da Silva (antigo Colégio Evangélico), que agora está instalada em um novo endereço, na Avenida Dix-neuf Rosado (Centro). Para turmas do 6º ano, ainda havia vagas disponíveis (até as 15h desta segunda), além da Maurício Fernandes, na escola Alexandre Linhares, José Benjamim e Senador Duarte Filho. Para educação infantil, a rede disponibilizou, por exemplo, novas vagas na UEI do conjunto Nova Mossoró, recém-criada, e UEI Zezinha Gurgel, entre outras unidades.

Em algumas unidades, a quantidade de vagas oferecida após a conclusão das etapas anteriores do calendário de matrículas (novos alunos com deficiência, matrículas de alunos com deficiência, renovação e transferência) é reduzida. Há escolas, como a Rotary e Manoel Assis, por exemplo, que já não dispõem mais de vagas no sistema. A Secretaria informa ainda que todas as informações sobre a disponibilidade de vagas constam no sistema.

Inicialmente, o pai ou responsável deve acessar o site da Prefeitura de Mossoró (www.mossoro.rn.gov.br). Na aba “Mossoró Digital”, é só clicar em “Educação”. Na sequência, clica-se em “SIGEduc”, quando o usuário será redirecionado para o sistema de matrículas. Em smartphones, é preciso configurar a página para versão “computador”. Aberto o sistema, a etapa subsequente é clicar na aba “Novos Estudantes – Realizar Nova Solicitação de Vaga”.

Para efetivação da matrícula, é necessária a apresentação, em até três dias úteis após a solicitação da vaga, da documentação prevista na portaria que instituiu o calendário de matriculas. A apresentação dos documentos deverá ser realizada na unidade de ensino para qual foi solicitada a matrícula.