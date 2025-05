Rede hoteleira tem ocupação de quase 100% e fila de espera para o Cidade Junina

A contagem regressiva para a edição deste ano do “Mossoró Cidade Junina” foi iniciada. Falta um mês para o maior São João do Rio Grande do Norte, o MCJ, ser aberto com o tradicional “Pingo da Mei Dia”, no dia 7 de junho, lotando o corredor cultural. A expectativa é alta não apenas para a população, como também para a rede hoteleira e todo o setor de turismo do município.

O gerente executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Márcio Takagi, tem acompanhado de perto o cenário da rede de hotéis da cidade. A ocupação, para o “Pingo”, está perto de alcançar os 100%, salientando ainda que já existe fila de espera em alguns locais.

“A ocupação da rede hoteleira está em quase cem por cento, porque muitos deles deixam uma quantidade de quartos voltado para alguns clientes que já tem fidelidade, mas que ainda não se posicionaram ou não tiveram a confirmação de reserva. O que nos chama atenção também é que existe, além dos hotéis, um fluxo de casas que estão sendo alugadas para o dia do ‘Pingo’, algo extraordinário mesmo”, detalhou.

Para as demais datas da programação, a expectativa é também de ocupação completa.

“Em relação aos demais dias de programação, estes já estão começando a ser preenchidos. Então muitas datas já estão preenchidas. O que nos anima ainda mais para seguir acompanhando a configuração da rede hoteleira é a chegada de mais turistas ao nosso município”.

Em pesquisa apresentada pela Fecomércio em 2024, o “Mossoró Cidade Junina” atraiu 1,3 milhão de pessoas e movimentou cerca de R$ 358,5 milhões. A pesquisa ainda apontou que cerca de 49,3% dos participantes eram visitantes ou turistas. No quesito desenvolvimento econômico, o faturamento dos negócios de Mossoró cresceu mais de 66%, com o montante diário saltando de R$ 2.781,67 para R$ 4.635,97 (+66,7%).