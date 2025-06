Rede hoteleira de Mossoró está com quase 100% de ocupação para o “Pingo da Mei Dia”

A contagem regressiva para o “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) já começou. Turistas de todo o Brasil já garantiram muito cedo suas hospedagens para poder participar do São João mais cultural do mundo. Toda rede hoteleira do município se encontra com mais de 90% de ocupação para o “Pingo da Mei Dia”, evento que inicia a programação junina da cidade.

“Com muito entusiasmo temos recebido esses dados para o dia do ‘Pingo’, que é o marco do MCJ. Já estamos entre os 18 estabelecimentos da rede hoteleira, todos com mais de 90% de ocupação. E para os demais dias de evento já existe uma média de 85% de hospedagens confirmadas. Acreditamos que até o início dos festejos juninos alcançaremos os 100% da rede hoteleira. A procura das hospedagens não tem sido somente para os eventos de show, temos outros polos que acontecem durante o dia e uma programação voltada para toda a família”, enfatizou Márcio Takagi, gerente de Turismo de Mossoró.

Hoje a cidade de Mossoró conta 18 estabelecimentos da rede hoteleira, oferecendo toda uma estrutura para receber de forma calorosa os turistas que viverão a experiência de participar do MCJ 2025. Esse é um dos momentos do ano que traz mais rentabilidade para os hotéis do município.

“Nós estamos com ocupação para o ‘Pingo’ de 94%, faltam pouquíssimas unidades para fecharmos os 100%, mas acredito que em breve conseguiremos preencher todas as vagas. Sem dúvidas, esse período junino é propício para o aumento de hóspedes em nosso hotel. A maioria dos nossos clientes vem do Ceará, Paraíba e também de outas cidades do Rio Grande do Norte. É um público que vem todos os anos e que adora a programação do MCJ, principalmente o ‘Chuva de Bala no País de Mossoró’”, declarou o gerente operacional do Hotel Thermas, Marcos Souza.