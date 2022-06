Rede hoteleira chegou a ocupação máxima durante MCJ

A 25ª edição do Mossoró Cidade Junina (MCJ), que foi finalizada no último sábado, 25, superou as expectativas da rede hoteleira da cidade, que registrou ocupação máxima na abertura da festa. Essa edição do MCJ atraiu diversos turistas, o que gerou grande procura por hospedagens nos demais dias de evento.

Diretor operacional do Hotel Garbos, Max Carvalho destaca que na abertura do MCJ, no Pingo da Mei Dia, o hotel atingiu 100% de sua ocupação. Ressalta ainda que muitos turistas ficaram na cidade aproveitando ainda mais o período junino. “Foi excelente. A avaliação que podemos fazer é que foi um ano mágico. No ‘Pingo da Mei Dia’ tivemos ocupação máxima e nos outros dias muita gente em nosso hotel”, enfatizou Max Carvalho.

Gestor do Hotel Thermas, Marcos Roberto conta que a meta de hospedagem foi batida durante todo o evento. Na avaliação do administrador, a realização da festa foi fundamental para o fomento da economia local e na geração de emprego e renda para a cidade.

“Foi um mês atípico para o ano, foi o segundo melhor mês do ano, foi muito bom. Sem dúvidas alguma um evento com esse potencial traz muita gente pra cidade. Pessoas de diversas cidades do mundo. Era só elogios dos clientes quanto a organização e segurança da festa. Conseguimos alcançar nossa meta em todo o mês de junho”, explanou.

O “Mossoró Cidade Junina” 2022 contou com programação diversificada, com participação de artistas locais e nacionais. O evento mobilizou diversas frentes da administração pública municipal. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, a festa contou com grande participação das secretarias de Infraestrutura, Saúde e Segurança Pública.