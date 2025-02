Rede estadual inicia ano letivo de 2025 com investimentos e fortalecimento do ensino integral

As aulas na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte começaram nesta segunda-feira (10), marcando o início do ano letivo de 2025 para milhares de estudantes. Com 590 escolas em funcionamento, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (SEEC) deu início oficialmente ao período escolar com uma cerimônia festiva na escola estadual Santos Dumont, em Parnamirim.

A unidade foi escolhida para sediar a abertura das atividades por integrar o grupo de escolas que receberam o Ensino Técnico em Tempo Integral, ofertando o curso de Técnico em Meio Ambiente. Durante a solenidade, a secretária adjunta de Educação do RN, professora Cleonice Kozerski, destacou a importância do momento.

“Estamos reunidos hoje para um gesto simbólico, mas de grande significado: dar as boas-vindas aos nossos estudantes. Este momento representa não apenas o início de uma nova jornada escolar, mas também a reafirmação do nosso compromisso com uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora”, frisou Kozerski.

Ao longo dos últimos anos, diversas escolas da rede estadual passaram por melhorias estruturais e receberam novos equipamentos para aprimorar a qualidade do ensino. A escola estadual Santos Dumont, por exemplo, já havia passado por intervenções em 2024, com a revitalização do pátio e da cozinha. Agora, uma nova etapa de obras será iniciada. Somados, o investimento chegará a R$ 1,7 milhão.

A reforma incluirá a recuperação da cobertura, revisão completa da rede elétrica e construção de subestação, pintura geral do prédio, substituição de portas e esquadrias, entre outras melhorias. A ordem de serviço para o início das obras foi entregue oficialmente à escola durante a cerimônia.

A diretora da unidade, Emanuella Carlos, celebrou a conquista. “Hoje é um dia especial para toda a comunidade escolar. Nossa escola não é mais a mesma de um ano atrás. Passamos por melhorias, recebemos novos investimentos e, agora, com o ensino integral, vamos crescer ainda mais. Agradecemos a todos que fazem parte dessa transformação”, afirmou.

Além das obras estruturais, a escola estadual Santos Dumont também recebeu investimentos em tecnologia e alimentação escolar. A unidade agora conta com um laboratório de informática móvel equipado com 40 chromebooks e um gabinete de armazenamento. Mais de 3.000 novos utensílios foram adquiridos para o preparo da merenda escolar, além de freezers, refrigeradores e ventiladores para melhorar as condições da instituição.

Gabriel Oliveira, estudante egresso, compartilhou sua experiência e incentivou os estudantes a aproveitarem as oportunidades. “A escola nos ensina, cria laços e nos prepara para o futuro. Aos meus colegas, deixo um recado: aproveitem cada segundo dessa fase, porque ela faz diferença na nossa trajetória”, pontuou.

Com investimentos contínuos e a ampliação de oportunidades educacionais, o Rio Grande do Norte inicia mais um ano letivo reforçando seu compromisso com a qualidade da educação pública e o desenvolvimento integral dos estudantes em todo o estado.

